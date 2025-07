Nestabilnost kolka – tihi povzročitelj bolečin v kolku

Čeprav ta izraz redko slišimo v vsakodnevnih pogovorih, gre za pogost in predvsem velikokrat napačno razumljen vzrok bolečin v dimljah, bokih ali spodnjem delu hrbta. Prizadene lahko tako aktivne posameznike kot tiste s pretežno sedečim življenjskim slogom. V veliko primerih se razvija neopazno, vse dokler simptomi ne postanejo premočni, da bi jih ignorirali.

Ker je narava simptomov pogosto raznolika, veliko posameznikov poišče pomoč šele, ko težava že precej močno vpliva na njihovo gibanje ali kakovost življenja. Čeprav gre za kompleksnejše stanje, ga je mogoče učinkovito obvladovati s celostnim konservativnim pristopom fizioterapije . Strokovno vodena obravnava lahko odpravi funkcionalne omejitve, zmanjša bolečine in vam povrne občutek zaupanja v lasten korak.

Kaj je nestabilnost kolka?

Nestabilnost kolka pomeni, da kolčni sklep med gibanjem ne nudi čvrste ali zanesljive podpore. Gre za stanje, pri katerem glava stegnenice v sklepni ponvici (t. i. acetabulum) nima več optimalnega položaja ali ustreznega nadzora. Lahko se premika preveč, se zaskoči, poka ali ustvarja občutek, da sklep uhaja s svojega mesta.

Med najpogostejše vzroke nestabilnosti kolčnega sklepa uvrščamo oslabljene mišice, prekomerno gibljivost, poškodbe sklepnih struktur in nepravilne gibalne vzorce. Kadar stabilizatorji kolka – zlasti glutealne mišice – svoje primarne naloge ne opravljajo učinkovito, sklep izgubi zanesljivost, kar lahko vodi v mikropoškodbe, vnetje in bolečine.

Stanje ni vedno posledica ene same poškodbe. Pravzaprav gre pogosto za skupek manjših sprememb, ki se kopičijo čez čas. Med dejavnike, ki prispevajo k razvoju nestabilnosti, spadajo pretežno sedeče delo, neprimerna športna obremenitev, pomanjkljiva regeneracija telesa ali že obstoječe anatomske posebnosti in patologije. Težava je lahko tudi sekundarne narave, torej se pojavi po operativnem posegu ali poškodbi sosednjih struktur.

Mišično neravnovesje je najpogostejši vzrok nestabilnosti

Nestabilnost kolka je večdimenzionalna težava. Eden izmed prevladujočih vzrokov je mišično neravnovesje. Ko pride do oslabitve mišic, kot so gluteus maximus, gluteus medius, iliopsoas, in rotatorjev kolka, sklep izgubi ustrezno podporo in postane nestabilen.

Med prevalentne vzroke spada tudi poškodba labruma – hrustančne strukture, ki obdaja sklepno površino kolka. Labrum omogoča stabilizacijo sklepa in deluje kot blažilec mehanskih sil. Poškodba labruma, ki je lahko posledica nenadnih gibov ali prekomernih športnih obremenitev, povzroča občutek nestabilnosti in bolečine v dimljah .

Nekateri posamezniki imajo, primarno zaradi anatomske strukturne sestave kolčnega sklepa, težave s prekomerno gibljivostjo, kar imenujemo hipermobilnost. S tem so dodatno izpostavljeni tveganju za razvoj nestabilnosti. Glavni vzrok hipermobilnosti so ohlapnejše vezi ali prirojene nepravilnosti kolčnega sklepa, kot je displazija kolka .

Po travmatskih poškodbah ali operacijah, kot je vstavitev totalne endoproteze kolka , se lahko spremenijo biomehanske značilnosti sklepa, kar posledično vpliva na njegovo stabilnost. Pooperativna nestabilnost je lahko resna težava, še posebej pri starejših.

Tudi ponavljajoči se gibi v okviru športne aktivnosti lahko prispevajo k razvoju težav. Plesalci, telovadci, tekači in nogometaši so pogosto izpostavljeni ekstremnim gibom v kolku ter velikim mehanskim silam.

Ali trpite za bolečinami v kolku , ki nimajo znanega izvora? Priporočamo obisk specialista, ki bo natančno ocenil vaše stanje ter predlagal ustrezne ukrepe. Naročite se na diagnostično terapijo .

Znaki in simptomi, ki opozarjajo na nestabilnost kolka

Kot že omenjeno, se nestabilnost kolčnega sklepa običajno začne povsem neopazno. Posamezniki sprva občutijo rahlo nelagodje v dimljah ali stranskem delu kolka, zlasti pri dolgotrajnem sedenju, hoji po stopnicah ali hitrejših oz. športnih gibih.

Nelagodje lahko spremljajo tudi občutki zdrsa ali poka sklepa. Dodatno se pogosto pojavlja občutek pomanjkljive stabilnosti ali nezadostne opore. Bolečina, kot najizrazitejši simptom, se lahko širi v križ ali stegno, zlasti ob večjih obremenitvah.

Na nestabilnost kolka pogosto nakazujejo tudi funkcionalni parametri, kot sta izguba moči ali zmanjšana koordinacija prizadete noge, kar pacienti pogosto opišejo kot občutek negotovosti.

Če omenjene težave vztrajajo dalj časa, ali se celo slabšajo, je treba poiskati strokovno pomoč. Zanemarjanje opozorilnih znakov in simptomov lahko vodi v dodatno poslabšanje in razvoj sekundarnih težav, kot so vnetja ali degenerativne spremembe.

Fizioterapija – pravi odgovor na težave z nestabilnostjo kolka

Zdravljenje nestabilnosti kolka temelji na celostnem fizioterapevtskem pristopu, ki vključuje natančno oceno, individualno prilagojen načrt zdravljenja in predvsem progresivno terapevtsko in kineziološko vadbo .

V sklopu specializirane obravnave se med prvo obravnavo opravi poglobljen klinični pregled, ki vključuje temeljit pogovor o težavah in simptomih in fizično oceno prizadetih struktur in funkcionalnega stanja. Na podlagi klinične slike (in morebitne slikovne diagnostike) vam fizioterapevt predstavi najprimernejši potek zdravljenja, ki je usmerjen predvsem v funkcionalno in celostno krepitev kolka.

V kliniki Medicofit, eni izmed vodilnih fizioterapevtskih institucij v Sloveniji, med prvo obravnavo ne izvedejo zgolj kliničnega pregleda, ampak tudi najprimernejše protibolečinske postopke!

Fizioterapevtsko zdravljenje je v prvi fazi usmerjeno v nadzorovanje bolečine in odpravljanje funkcionalnih omejitev. V ta namen se izvajajo različni postopki instrumentalnega zdravljenja, kot so terapija TECAR, fokusirani ali radialni udarni valovi, laserska terapija ali ultrazvočna protivnetna terapija.

Celostna fizioterapevtska obravnava se ob izboljšanju klinične slike v drugi fazi zdravljenja osredotoča na izboljšanje mišične moči in medmišične koordinacije ter krepitev stabilizacijske vloge ključnih struktur.

Celostna obravnava nestabilnosti kolka v kliniki Medicofit

V kliniki Medicofit zagovarjajo celostni pristop zdravljenja ortopedskih in travmatskih poškodb. Pacientom zagotavljajo najvišji standard obravnave, pri čemer združujejo najnovejša znanja, večletne izkušnje in sodobne terapevtske pristope. Cilj fizioterapevtskega zdravljenja ni zgolj odprava simptomov, temveč prepoznavanje in predvsem odpravljanje vzroka težav.

Strokovnjaki klinike Medicofit posebno pozornost namenjajo funkcionalni diagnostiki, s katero prepoznajo gibalne kompenzacije, mišično šibkost, pa tudi druge dejavnike, ki so privedli k nastanku težav.

Vsak pacient je deležen individualno zasnovane terapevtske obravnave, ki vključuje uporabo najsodobnejših analgetičnih postopkov , kot so TECAR Wintecare, visokoenergijski laser Summus, udarni valovi EMS DolorClast ali diamagnetoterapija PERISO. Učinki instrumentalnih terapij se komplementarno dopolnjujejo s specialnimi tehnikami obravnave mehkih tkiv.

Ker nestabilnost kolka zahteva predvsem aktiven pristop, je glavni poudarek zdravljenja namenjen gibalni terapiji. Izvajanje terapevtskih vaj se začne v nadzorovanih položajih. Terapevtske vaje se progresivno stopnjujejo na podlagi intenzitete ali obremenilne kapacitete.

Ob izboljšanju klinične slike in predvsem funkcionalnem napredku sledi prehod v kineziološko fazo zdravljenja. Kineziološka vadba je namenjena napredni krepitvi mišično-skeletnega aparata in je najučinkovitejša metoda za preprečevanje ponovitve težav oziroma za dolgoročno vzdrževanje stanja.

Celoten proces vadbene terapije poteka pod nadzorom strokovnjaka, bodisi fizioterapevta ali kineziologa. Pri tem je primarni poudarek na kakovosti gibanja, saj napačni ali pomanjkljivi gibalni vzorci pogosto vodijo do ponovne destabilizacije.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja nestabilnosti kolka Zaradi ponavljajoče se bolečine v dimljah na levi strani, ki se je pojavljala predvsem pri vstajanju iz sedečega položaja in med daljšo hojo, je pomoč v kliniki Medicofit poiskala 52-letna Aleksandra, pisarniška delavka. Bolečina, po naravi topa, se je začela pojavljati nenadoma in brez očitnega vzroka. Gospa je stanje opisala kot globoko zbadanje, ki ga je spremljal občutek klecanja. Prav tako je poudarila, da je kljub sedečemu delu precej fizično aktivna in da je bolečina začela omejevati vsakodnevne aktivnosti. Klinični pregled je razkril palpatorno občutljivost prizadetega področja. Prav tako je bila ugotovljena zmanjšana aktivacija primarnih stabilizatorjev kolčnega sklepa ter kompenzacijska prenapetost mišic iliopsoas in tensor fasciae latae. Kompenzatorni mehanizem se je dodatno potrdil s testom enonožne opore. Splošna gibljivost kolka je bila primerna. Na podlagi anamneze in klinične slike je bilo predlagano 12-tedensko celostno fizioterapevtsko zdravljenje, ki se je v uvodni fazi usmerjalo na zmanjšanje akutnih simptomov. Uporaba instrumentalnih postopkov zdravljenja in izvedba manualnih tehnik obravnave mehkih tkiv sta pripomogli k učinkovitemu zmanjšanju bolečin že po nekaj terapijah. Skladno z izboljšanjem klinične slike so se izvajale tudi terapevtske vaje, ki so med trajanjem zdravljenja v zadnji fazi prešle v kineziološko vadbo. Ta je bila usmerjena v napredno krepitev kolčne in stegenske muskulature ter tudi mišic trupa in hrbtenice. Gospa Aleksandra je ob zaključku zdravljenja poročala o popolni odsotnosti bolečine, izboljšanem fizičnem počutju ter občutku povrnitve stabilnosti kolčnega sklepa. Za preprečevanje ponovitve težav ji je specialist fizioterapevt ob zadnji obravnavi svetoval redno izvajanje krepitvenih vaj tudi v domačem okolju.

Zaupajte svoje težave specialistu in izboljšajte stabilnost kolka!

Nestabilnost kolka je lahko tihi spremljevalec številnih težav, ki se jih sprva ne zavedamo – od bolečin v dimljah ter omejene in tudi prekomerne gibljivosti do zmanjšane samozavesti pri gibanju.

V primeru izrazitejših ali dalj časa trajajočih težav se priporoča obisk specialista fizioterapevta. S strokovno, individualno prilagojeno in ciljno usmerjeno fizioterapijo boste lahko ponovno uživali v brezskrbnem gibanju!