Ganljiva in čustev polna poteza Đokovića, ko se je srečal z njima #video

Novak Đoković je po dvoboju zavrnil običajno izjavo na igrišču, kar naj bi bilo posledica neprimernih vzklikov dela občinstva. Namesto tega je svojo izjavo podal kasneje za Eurosport, kjer je povzel svoje misli o tekmi in nasprotniku.

"Počutim se odlično, čeprav je bilo nekaj zahtevnih trenutkov. V tretjem nizu mi je uspelo narediti brejk, nato pa se je on z ribrejkom vrnil v igro. Bil je povsem drugačen izziv kot moji prejšnji nasprotniki. Imel je nekaj podobnosti s preteklimi češkimi igralci, vendar sem na ključnih točkah odigral res dobro," je dejal Novak.

V nadaljevanju se je dotaknil tudi občutka igranja pod pritiskom: "Včasih se s tem borim, včasih razmišljam, kaj bi lahko naredil drugače. Tisti, ki so bili tukaj, razumejo, o čem govorim. Ko se počutiš izzvanega, je ključno, da to premagaš. Takšni trenutki te okrepijo za prihodnje izzive."

Reunited, and it feels so good ❤️



Novak Djokovic is reunited with two old friends (& super fans!) at the #AusOpen, 20 years after they first met in 🇦🇺



🎤@Babsschett pic.twitter.com/Xb5FMm24LX