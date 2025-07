Umrl je Ozzy Osbourne

V izjavi za javnost je njegova družina sporočila: "Z neizmerno žalostjo, ki je z besedami ni mogoče opisati, sporočamo, da je naš ljubljeni Ozzy Osbourne danes zjutraj preminil. Ob njem je bila družina in bil je obdan z ljubeznijo."

Bil je ikona!

Svet glasbe je izgubil enega svojih največjih ikon. Pevec, star 76 let, se je v začetku julija na odru stadiona Villa Park še zadnjič združil s svojimi člani skupine Black Sabbath. Koncert je bil pravi poklon njegovi dolgoletni karieri in obenem slovo od oboževalcev. Poleg Black Sabbath so na dogodku nastopile tudi nekatere njegove najljubše skupine, med njimi Metallica in Guns N’ Roses.

Ozzy je nastopil sedeč na prestolu, zaradi zdravstvenih težav, ki so ga spremljale v zadnjih letih, a je kljub temu ohranil svojo karizmo in iskren odnos z občinstvom."Nimate pojma, kako se počutim – hvala vam iz vsega srca," je dejal z odra.

Osbourne je v 70. letih s skupino Black Sabbath ustvaril nov zvok, ki je za vedno spremenil podobo rock glasbe. Pozneje se je uspešno podal na samostojno pot in ustvaril vrsto nepozabnih uspešnic, kot so Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train in Changes.

Njegova glasba in karizma sta zaznamovali več generacij poslušalcev. Ozzy Osbourne bo ostal zapisan kot eden največjih in najbolj vplivnih glasbenikov 20. in 21. stoletja.