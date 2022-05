Hčerka Ozzyja Osbournea preživela smrtonosni požar

Sharon Osbourne je novico sporočila na svojem profilu na Instagramu, kjer je zapisala, da sta bila njena hči Aimee Osbourne, igralka in pevka, ki ustvarja pod imenom ARO, ter njen producent "dva srečneža, ki jima je uspelo preživeti". "Zelo boleče je, da je nekdo v tem požaru izgubil življenje. Tej osebi in njeni družini pošiljamo svoje molitve. Kar se je zgodilo danes, je bilo več kot grozljivo."

Zapisala je še, da je bila ta stavba ustvarjalno središče za glasbo v Hollywoodu, ki bi morala biti urejena po požarnem kodeksu. In nadaljevala: "Producenti, glasbeniki, mešalci in umetniki so izgubili tudi vso svojo opremo. Še enkrat, naše molitve so namenjene družini in prijateljem osebe, ki je v tem nesmiselnem požaru izgubila življenje."

Na dogodek se je odzvala tudi Aimee

Včeraj se je na tragični dogodek odzvala tudi Aimee, ki je na svojem profilu na Instagramu delila videoposnetek in pripisala: "Nathan Edwards je mlada oseba, ki ji ni uspelo pobegniti pred požarom, v katerega smo bili ujeti 19. maja 2022. Še vedno sem popolnoma šokirana in ne morem mirno sedeti ter razmišljati o tem, kar se je zgodilo. Če bi lahko kdorkoli od nas storil karkoli, bi. Ne morem zbrati besed, da bi opisala, kako grozen je bil četrtkov večer. Natovi družini pošiljam veliko ljubezni. Najlepša hvala vsem, ki so nam v četrtek pomagali. Nate, nikoli ne boš pozabljen. Počivaj v miru."

Na klic se je odzvalo 78 gasilcev

Kot so sporočili iz losangeleške gasilske službe, se je na klic odzvalo 78 gasilcev. Požar je izbruhnil v dvonadstropni betonski industrijski zgradbi v Hollywoodu.

"V notranjosti stavbe je bilo več majhnih posameznih snemalnih studiev, zaradi katerih sta bila orientacija in plazenje zelo zahtevna," so pojasnili na postaji. "Studii so imeli tudi debele stene, ki odvajajo zvok, dodatno izolacijo in debela okna. Čeprav je bila zasnova namenjena preprečevanju uhajanja zvoka, se je odlično izkazala tudi pri preprečevanju uhajanja dima in toplote," so dodali.

Požar so pogasili v 51 minutah

V sporočilu za javnost so zapisali, da je gasilcem uspelo požar pogasiti v 51 minutah. Pri dveh osebah – Aimee in njenem producentu – so odkrili simptome oteženega dihanja, kar je bila posledica vdihavanja dima. Oskrbeli so ju na kraju dogodka.

"Tragično je, da so gasilci med rutinskim notranjim pregledom objekta našli eno osebo, ki je umrla," so še zapisali. Drugih žrtev ni bilo.

V stavbi našli tudi marihuano

Po navedbah Urada za preprečevanje požarov LAFD so gasilci po tem, ko so požar pogasili, v zgornjem nadstropju odkrili marihuano. Požarni inšpektorji enote za konopljo so pregledali dokaze in zgradbo ter poskušali ugotoviti, ali je bila marihuana zakonita in ali je prispevala k vzroku za nastanek požara.

Sorojenci se med seboj ne razumejo

38-letna Aimee je najstarejša hči Sharon in Ozzyja Osbourna, ki imata tudi 37-letno hčerko Kelly in 36-letnega sina Jacka.

Kelly je v podkastu Daxa Sheparda leta 2021 povedala, da se s sestro Aimee ne razumeta: "Ne pogovarjava se. Zelo sva si različni. Ne razume me in jaz ne razumem nje."

Tudi Aimee je o svojih razmerjih s sorojencema že spregovorila. Leta 2015 je za Independent povedala: "Ne bi rekla, da je med nami lahkotnost, je pa sprejetje. Se pogovarjamo? Ne."

Aimee, Sharon, Ozzy, Kelly in Jack Osbourne leta 2002 na Hollywoodskem pločniku slavnih. Foto: Guliverimage