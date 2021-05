Kelly Osbourne, ki se je večino svojega življenja borila z odvečnimi kilogrami, je pred meseci ponosno rakrila, da je izgubila 38 kilogramov, pa vendar je na zadnjih fotografijah na Instagramu videti drugače kot so je vajeni njeni sledilci in oboževalci.

Poleg bolj vitke podobe je večino presenetil njen obraz, natančneje bolj poudarjene ustnice in povzdignjene ličnice. Pojavila so se namigovanja, da je šla pod nož, zato se je 36-letna hčerka slavnega rockerja Ozzyja Osbournea odločila, da nagovori te komentarje.

"Nisem imela operacije, le nekaj polnil"

"Želim nagovoriti temo, o kateri ste se razgovorili, saj sem bila vedno iskrena in odkirta glede tega, kaj počnem s svojim telesom in kdo sem," je razložila Kelly, medtem ko so jo ravno ličili.

"Nikoli nisem šla na plastično operacijo," je dejala in dodala, da nikoli ni šla pod nož, kar pa še ne pomeni, da si ni pomagala s polnili, ki jih estetski zdravniki vbrizgajo z injekcijami in veljajo za neinvaziven poseg. "Na svojem obrazu nisem naredila ničesar, razen nekaj injekcij v ustnice, čeljust in čelo. Tu ne bom lagala," je razkrila in se za konec še zahvalila za komplimente.

Zvezdnica je, kot pravi sama, večino časa res odkrita s svojimi sledilci in jim je lani poleti razkrila tudi, da ji je pri izgubi odvečnih kilogramov pomagala operacija želodca izpred dveh let. "Briga me, kaj bodo rekli ljudje, to je najboljša stvar, ki sem jo storila, ponosna sem na to," je sporočila.