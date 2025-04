Trije vrhunski goli Arsenala in Real Madrid je na kolenih

Začele so se četrtfinalne tekme nogometne lige prvakov. Branilec naslova Real Madrid je v Londonu pri Arsenalu izgubil z 0:3. Ob polčasu je bilo še 0:0, nato pa je sredi drugega udaril Declan Rice. Dvakrat je s prostega strela matiral Thibaulta Courtoisa, ki je pred tem dobro branil. Pet minut po vodstvu z 2:0 je bilo že 3:0, ko je zadel še Mikel Merino. Bayern je v Münchnu gosti milanski Inter in izgubil z 1:2, gol upanja za domače je zabil Thomas Müller, ki po sezoni končuje bogato kariero v dresu Bayerna.

Prvi polčas pripadel Arsenalu, a ni zadel

V uvodnih minutah je imel Courtois precej dela z Arsenalom. Foto: Guliverimage Madridski Real, ki je v osmini finala lige prvakov po razburljivem izvajanju 11-metrovk izločil Atletico, s tem pa je iz boja za evropsko krono izpadel še zadnji Slovenec Jan Oblak, se v četrtfinalu meri z Arsenalom. Ancelottijeva četa napada 16. naslov evropskega prvaka. Italijan se je pred gostovanjem v Londonu odločil za spremembo. Kazenskih udarcev, Real jih je v tej sezoni zapravil kar pet, ne bo več izvajal Vinicius Jr. To nalogo je zdaj dobil Kylian Mbappe.

Declan Rice je nevarno streljal ob koncu polčasa. Foto: Reuters Uvodne minute so pripadle topničarjem. V šesti minuti je malo manjkalo, da bi se žoga ob Eduarda Camavinge odbila v mrežo njegovega vratarja. Sledila je podaja iz kota, pa je Bukayo Saka tako zavrtinčil žogo, da je skoraj zletela v gol, a jo je v nov kot odbil Thibaut Courtois. Sedem minut pozneje je z roba kazenskega prostora močno streljal Thomas Partey, še enkrat se je izkazal Courtois. Prva res nevarna priložnost Reala je sledila šele v 31. minuti, ko je lepo podajo z močnim strelom unovčil Mbappe, a je bil David Raya na pravem mestu. Gostje so znova trpeli v zaključku prvega polčasa, Courtois je moral ubraniti nevarna poskusa Declana Rica in Gabriela Martinellija.

Rice dvakrat z vrhunskim prostim strelom matiral Courtoisa

Arsenel je premoč kronal šele v 58. minuti. Rice je s 25 metrov izvedel prosti strel za učbenike. Žogo je poslal desno od živega zidu, Courtois je bil slabo postavljen in premagan. Topničarji tudi po doseženem zadetku niso popustili. Deset minut pozneje je dober strel sprožil Mikel Marino, v 70. pa je Rice dobil še eno priložnost s prostega strela. S podobne razdalje, a z leve strani. In še drugič je vrhunsko streljal in žoga je zletela v mrežo pod stičiščem desne prečke in vratnice. Real je bil na kolenih v 75. minuti, ko je za 3:0 zadel Merino. To je bila lepa individualna akcija in strel z roba kazenskega prostora.

Declan Rice se je tako veselil zadetka za vodstvo Arsenala z 1:0. Foto: Reuters

V sodnikovem dodatku je drugi rumeni karton dobil Camavinga in bo izpustil povratno tekmo. Vendarle pa tudi dve slabi novici za Arsenal: v drugem polčasu sta morala zaradi poškodbe predčasno z igrišča Saka in junak zmage Rice.

Bayern nizal strele, povedel pa Inter

Navijaška kulisa na Bayernovem stadionu. Foto: Reuters Vodilni nemški bundesligaš Bayern München, ki se mu nasmiha nova zvezdica v domovini, je gostil najboljšega italijanskega prvoligaša, milanski Inter. Vincent Kompany je pogrešal številne prvokategornike (Neuer, Musiala, Upamecano, Coman, Davies in Ito). Harry Kane bi lahko v tej sezoni končno uresničil sanje in osvojil prvo klubsko lovoriko v sicer bogati karieri. Ko sta se velikana iz Nemčije in Italije nazadnje pomerila v ligi prvakov, je Bayern v skupinskem delu sezone 202/23 zmagal dvakrat z 2:0, mrežo Interja pa je zatresel tudi francoski branilec Benjamin Pavard, zdajšnji nogometaš črno-modrih in pomemben člen zasedbe Simoneja Inzaghija.

Lautaro Martinez je Inter povedel v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters V prvem polčasu so si sledile predvsem priložnosti domačih, Michael Olise, Harry Kane dvakrat in Raphael Guerreiro so imeli izvrstne priložnosti. Prvi strel je zletel mimo vrat, nato je dvakrat branil Yann Sommer, Kanu pa je v drugo gol preprečila vratnica. Nato pa se je tekma obrnila na glavo, Carlos Augusto je v 31. minuti še streljal mimo vrat, Lautaro Martinez pa je v 38. po podaji Marcusa Thurama iz neposredne bližine zadel za vodstvo Milančanov z 1:0.

Thomas Müller je poskrbel za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters Martinez bi na začetku drugega polčasa lahko podvojil prednost Interja, a mu je branil Jonas Urbig. V 74. minuti je trener Bayerna Vincent Kompany posegel po menjavi, ki se je izkazala za ključno. Na igrišče je prišel veteran Thomas Müller, ki je pred nekaj dnevi dobil novico, da klub z njim ne bo podaljšal pogodbe. V 82. minuti je naprej zapravil lepo priložnost, tri minute zatem pa vendarle zadel. Podal mu je Konrad Laimer. V 87. minuti je nevarno streljal Kane, Sommer je imel dober refleks in mu je branil. Vendarle so se zadnji smejali gostje iz Milana. Protinapad Augusta je z golom za zmago z 2:1 dokončal Davide Frattesi.

Povratni tekmi bosta naslednjo sredo.

Sreda, 9. april:

Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec Arsenal/Real Madrid - Zmagovalec PSG/Aston Villa

Zmagovalec Bayern München/Inter - Zmagovalec Barcelona/Borussia Dortmund

