Znan je prvi finalist španskega pokalnega tekmovanja. To je postal Real Madrid, ki je v razburljivem srečanju, polnem preobratov, po podaljšku remiziral z Real Sociedadom (4:4). Ker so beli baletniki na prvi tekmi v Baskiji zmagali z 1:0, so se tako v finale uvrstili s skupnim rezultatom 5:4. Danes se obeta še spektakel na Metropolitanu, saj se bosta na povratni tekmi polfinala udarila Atletico Madrid in Barcelona. Na zadnjih dveh tekmah omenjenih velikanov je padlo kar 14 zadetkov, Jan Oblak pa bo znova grel klop, saj je Diego Simeone v tej sezoni v pokalu rojaka Juana Mussa še zmeraj poslal v ogenj med vratnici. Tako naj bi bilo tudi tokrat.

Real Madrid je na stadionu Santiago Bernabeu vendarle ubranil prednost s prve tekme v San Sebastianu (1:0). V španskem pokalu želi iti do konca. V zadnjem desetletju ni pretirano uspešen, po letu 2014 ga je osvojil le enkrat, zdaj pa čaka na tekmeca v finalu. Bo to Oblakov Atletico ali Barcelona?

Razočaranje Endricka po prvem zadetku Real Sociedada, ki je povedel v 16. minuti. Mladi Brazilec je 14 minut pozneje izenačil na 1:1. Foto: Reuters

To je bila ena izmed najbolj razburljivih pokalnih tekem, kar jih pomni Španija v zadnjem obdobju. Začelo se je po željah gostov, v 16. minuti je Andre Barrenetxea razveselil modro-bele z vodstvom 1:0, a je mladi brazilski napadalec Reala Endrick v 30. minuti izenačil na 1:1. Podajo je prispeval njegov rojak Vinicius Junior.

Ko je Real Sociedad v 80. minuti povedel s 3:1, mu je ta rezultat zadostoval za preboj v finale. Foto: Reuters

Rezultat se ni več spreminjal do 72. minute, ko je Avstrijec David Alaba zatresel lastno mrežo, nato pa je Mikel Oyarzabal v 80. minuti poskrbel za popoln šok na Santiago Bernabeuu, saj je Real Sociedad povedel s 3:1.

Strateg Reala Carlo Ancelotti je vseeno verjel, da se bodo njegovi varovanci rešili iz zahtevnega položaja. In znova je imel prav. Anglež Jude Bellingham je le dve minuti pozneje znižal na 2:3, štiri minute pozneje pa je Francoz Aurelien Tchouameni poskrbel za delirij na tribunah (3:3).

Beli baletniki se niso predali, le šest so potrebovali, da so v 86. minuti že izenačili na 3:3. Vseeno pa se je v Madridu igral podaljšek, saj so Baski v sodnikovem podaljšku povedli s 4:3. Foto: Reuters

Gostje pa se niso predali in prek Oyarzabala izsilili podaljšek. Baski so tako dosegli kar štiri zadetke v Madridu, a vseeno niso napredovali. V 115. minuti je bil namreč Nemec Antonio Rüdiger najvišji v skoku in z glavo zatresel mrežo gostov. Podajo je prispeval Turek Arda Güler.

Poslastica na Metropolitanu, bo znova ogromno zadetkov?

Danes se v Madridu obeta poslastica med Atleticom in Barcelono. Prva polfinalna tekma v Kataloniji se je končala s spektakularnim remijem (4:4), takrat je na vratih gostov branil Juan Musso, Jan Oblak pa sedel na klopi, obratno pa je bilo tik pred marčevskim reprezentančnim premorom, ko so Katalonci v Madridu zaostajali že z 0:2, a nato v zadnjih 20 minutah kar štirikrat zatresli mrežo kapetana slovenske reprezentance in zmagali s 4:2. To je bil boleč poraz za Atletico, ki je zaostal za vodilnim dvojcem v la ligi, pred tem pa proti Realu v ligi prvakov sklenil evropsko sezono.

Lahko Diego Simeone popelje Atletico do prve pokalne lovorike po letu 2013? Foto: Reuters

Tako mu ostaja pokal kot edina resnejša priložnost za osvojitev lovorike v tej sezoni. To je tudi edina večja lovorika v domačih tekmovanjih, ki je Oblak v dresu Atletica še ni osvojil. Morda se mu posreči prav letos, pa čeprav v omenjenem tekmovanju ne bi branil niti minute. Atletico se je nazadnje uvrstil v finale pokala leta 2013, zvečer pa bi se lahko Diego Simeone Barceloni zoperstavil z začetno enajsterico Musso; Molina, Giménez, Lenglet, Reinildo; Llorente, De Paul, Barrios, Giuliano Simeone; Griezmann in Alvarez.

Španski pokal, polfinale (povratni tekmi):

Torek, 1. april:

Sreda, 2. april: