Trener madridskega Reala Carlo Ancelotti pravi, da lahko Kylian Mbappe postane klubska legenda, kot je Cristiano Ronaldo. A za ta status bo moral ob še več doseženih golih predvsem osvajati najpomembnejše lovorike. Španska lovorika in pokal lige prvakov sta to sezono za francoskega napadalca v belem dresu še dosegljiva.

Francoski napadalec Kylian Mbappe se v svoji prvi sezoni v španski la ligi vse bolj uveljavlja kot ključni mož madridskega Reala. Čeprav začetek z vidika doseganja golov ni bil najboljši: v la ligi je prvi gol zabil na četrti tekmi, v ligi prvakov pa je dal na prvih petih samo enega. Zdaj ima po 44 odigranih tekmah 32 doseženih golov in štiri podaje za zadetke. V la ligi je trenutno z 22 doseženimi goli drugi strelec – za Robertom Lewandowskim, ki je za Barcelono zabil 25 golov. Statistično bo težko ponovil sezone v dresu PSG. V prejšnji sezoni je za pariški klub na 49 tekmah v vseh tekmovanjih dal 45 golov in za 11 zadetkov podal.

Carlo Ancelotti Foto: Reuters Na vprašanje, ali bo postal eden največjih nogometašev v zgodovini Reala – kot Cristiano Ronaldo –, je na zadnji novinarski konferenci odgovoril trener Carlo Ancelotti. "Ne vem. Težko primerjaš različne igralce. Sam si pa želim, da bi Mbappe lahko dosegel, kar je z Realom dosegel Ronaldo. Ima priložnost, da mu to uspe. Da, ima to priložnost. In tako bi postal legenda Reala, kot je Ronaldo." Na koncu so še bolj kot goli odločilne lovorike. S pariškim klubom je bil Mbappe šestkrat francoski prvak, izgubil pa je edini finale lige prvakov. Po 29. od 38 krogov je Real trenutno drugi v španskem prvenstvu, tri točke za vodilno Barcelono. V ligi prvakov se bodo v četrtfinalu osmega in 16. aprila udarili z Arsenalom. Ronaldo je bil z Realom dvakrat španski prvak in štirikrat evropski, če izpostavimo samo ti dve najpomembnejši tekmovanji za španske klube.