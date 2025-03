Mbappeju je to uspelo prvič v karieri, razočaranje za Oblaka

Španski prvak Real Madrid se je z domačo zmago nad Leganesom (3:2) izenačil na lestvici z Barcelono, ki jo v nedeljo čaka katalonski spopad z Girono. Dvakratni strelec Kylian Mbappe je dosegel prvič v karieri zadetek s prostega strela. Espanyol in Atletico Madrid sta se razšla brez zmagovalca (1:1). Za gostitelje je branil Joan Garcia, ki se v nekaterih govoricah pojavlja kot morebitni naslednik Jana Oblaka pri madridskem velikanu. Škofjeločan je branil vso tekmo, edini zadetek pa prejel v 72. minuti z bele točke. Atletico je tako doživel nov udarec, saj za vodilnim dvojcem zaostaja že šest točk. Barcelona se bo danes pomerila z Girono.

Dani Raba je popeljal Leganes na gostovanju pri Realu v vodstvo z 2:1. Foto: Reuters

Nogometaši Atletica Madrida so prvič v sezoni navezali tri tekme brez zmage v domačem prvenstvu. Po dveh zaporednih porazih so v 29. krogu na gostovanju v Barceloni pri Espanyolu igrali le 1:1. S tem se niso približali vodilnima ekipama Barceloni in Real Madridu, s katerima počasi izgubljajo stik.

Ekipa slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, ki ni imel veliko dela, ni navdušila niti z igro. V 38. minuti je sicer povedla po lepem voleju z razdalje Cesarja Azpilicuete, to je bil edini strel Madridčanov v okvir vrat v prvem polčasu.

Veselje Espanyola po zadetku Javija Puada z bele točke. Foto: Reuters

Tudi v drugem delu ni bilo dosti bolje, Espanyol je v minutah, v katerih je dominiral v posesti, celo izenačil. V 70. minuti je Clement Lenglet v kazenskem prostoru storil prekršek, z enajstmetrovke pa je Oblaka premagal Javi Puado. Slovenec je sicer pravilno ugotovil smer udarca, a je bil ta vendarle dovolj natančen.

Gostom se ni posrečil niti zaključni pritisk, tako da je izid ostal neodločen. Atletico zdaj za vodilnima Barcelono, ki bo tekmo tega kroga odigrala v nedeljo doma proti Gironi, in Real Madridom zaostaja šest točk.

Kylian Mbappe je v tej sezoni v la ligi dosegel že 22 zadetkov. Foto: Reuters

Tudi Real v tem krogu ni imel lahkega dela. Proti Leganesu je pred domačim občinstvom po prvem polčasu zaostajal z 1:2, a v drugem pripravil preobrat. Zanj sta poskrbela Jude Bellingham v 47. in Kylian Mbappe s svojim drugim golom na tekmi, prvega za 1:0 je dosegel z enajstmetrovke, v 76. minuti. Mbappe je z 22 goli drugi strelec lige, en zadetek ima Robert Lewandowski iz Barcelone.

Barcelona brez Olma tri tedne

Dani Olmo si je poškodoval desno stegensko mišico. Foto: Reuters Španski nogometni prvoligaš Barcelona bo naslednje tri tedne brez Danija Olma. Ta si je na četrtkovi prvenstveni tekmi proti Osasuni (3:0) poškodoval desno stegensko mišico, so potrdili v klubu.

Olmo bo zaradi poškodbe tako moral izpustiti tudi prvo četrtfinalno tekmo lige prvakov proti Borussii Dortmund, prvenstveno tkemo proti Gironi in povratno polfinalno tekmo španskega pokala proti madridskemu Atleticu Jana Oblaka. Olmo je moral iz igre kmalu po tem, ko je v 21. minuti z bele pike zadel za 2:0.

Preostala zadetka ob zmagi, ki je Kataloncem po 28 krogih prinesla tri točke prednosti na vrhu lestvice, sta prispevala Ferran Torres in Robert Lewandowski, s 23 goli prvi strelec lige.

