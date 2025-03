Flick brez dlake na jeziku zbodel Real Madrid

Tekma 27. kroga španskega prvenstva med Barcelono in Osasuno, ki bi morala biti osmega marca, a so jo zaradi nenadne smrti klubskega zdravnika Carlesa Minarra preložili, bo odigrana danes.

Obe ekipi sta imeli kar nekaj pritožb nad izbiro termina tekme, saj so se nekateri igralci komajda vrnili z reprezentančnih obveznosti, obe ekipi pa konec tedna čakajo še obveznosti 29. kroga. Trener Barcelone Hansi Flick je že potrdil, da zaradi tega ne bosta igrala Araujo in Raphinha. "Oba sta se vrnila po dolgi poti, potrebujeta počitek. Namesto njiju bosta igrala Eric Garcia in Inigio Martinez," je dejal Flick.

"V naši ekipi imamo številne talentirane nogometaše in lahko premagamo vsako ekipo, tudi če nekaj igralcev manjka. Smo optimistični, pripravljamo se," je dejal Flick, ki se je nato obregnil še ob Real Madrid in njihovo pritožbo nad razporedom tekem. "Mi smo Barcelona in ne Real Madrid in na to sem ponosen," je dejal Flick.

Glede svojega odziva po objavi datuma tekme z Osasuno je dodal: "Ne želim govoriti o svojem odzivu, v redu? Ni bil dober, vendar to moramo sprejeti. To je realnost. Tako so se odločili in tega ne moremo spremeniti," je dodal strateg blaugrane. Barcelona sicer s tekmo manj zaseda vrh la lige z enakim izkupičkom kot drugi Real Madrid, Atletico Madrid na tretjem mestu zaostaja štiri točke.

Špansko prvenstvo, zaostala tekma 27. kroga

Četrtek, 27. marec:

Lestvica: