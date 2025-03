Oblak se drži za glavo, Barcelona na derbiju iz pekla do raja

V 28. krogu španskega prvenstva je bil v ospredju derbi med Atletico Madridom Jana Oblaka in Barcelono, ki se je končal z zmago Barcelone s 4:2, čeprav je Atletico po 70 minutah vodil z 2:0. Katalonci so tako skočili na vrh lestvice, kjer imajo enako število točk kot drugi Real Madrid, in štiri točke več Atletica, a so tudi odigrali tekmo manj. Real Madrid je v soboto po preobratu v gosteh premagal Villarreal.

"Zelo nas boli, da smo izpadli. Navijači so nam bili v izjemno pomoč. Razočarani smo," je v sredo po bolečem porazu dejal Jan Oblak, ki je po izvajanju enajstmetrovk in kontroverzni sodniški odločitvi ob strelu Juliana Alvareza ostal brez mesta v četrtfinalu lige prvakov, v katerega se je zavihtel Real Madrid. Po bolečem izpadu iz evropskih tekmovanj je zdaj četa Diega Simeoneja vse moči usmerila v domače prvenstvo, kjer z Realom in Barcelono bije zares hudo bitko v boju za vrh lestvice. Je pa Atletico v prejšnjem krogu klonil pred Getafejem, tudi tokrat pa je sicer po vodstvu z 2:0, na koncu ostal praznih rok in doživel še eno hladno prho ter sploh prvič v sezoni klonil doma.

Jan Oblak je po odličnem začetku v zadnjih dobrih 20 minutah tekme prejel kar štiri zadetke. Foto: Reuters

Simeonejeva zasedba je namreč po preobratu z 2:4 klonila proti Barceloni, čeprav je dobrih 20 minut pred koncem še vodila z 2:0. Za veselje domačih navijačev je tik pred koncem prvega polčasa poskrbel Julian Alvarez, ki je odlično izkoristil podajo Giualiana Simeoneja in v 45. minuti zadel za 1:0:

Lamine Yamal je postal junak Barcelone. Foto: Reuters

Za dvojno veselje je nato v 70. minuti po protinapadu in asistenci Conorja Gallagherja poskrbel Alexander Sörloth, kljub protestom nogometašem Barcelone, saj je Antoine Griezmann v akciji pred tem igral z roko, pa je gol obveljal. A Blaugrana je hitro vrnila udarec, saj je dve minuti kasneje na 1:2 znižal Robert Lewandowski. Tu se Barcelona ni zaustavila, v 78. minuti je svojo ekipo med žive vrnil Ferran Torres, ki je s strelom z glavo premagal Oblaka. Ko je že delovalo, da se bo srečanje končalo z delitvijo točk, pa je v 92. minuti za poln izplen Barcelone udaril Lamine Yamal, zmago pa je nato v 98. le še potrdil Torres.

Nazadnje sta se ekipi pred tem pomerili v španskem pokalu, v katerem sta na prvi tekmi polfinala remizirali s 4:4, pred tem je obračun v Barceloni konec decembra z 2:1 dobil Atletico. A od tistega srečanja je Barcelona nanizala 18 zaporednih tekem brez poraza, od tega je dobila kar 15 obračunov.

Real do treh točk

Nogometaši Real Madrida so v soboto prišli do treh točk. Manj kot 72 ur po naporni in dramatični zmagi v ligi prvakov proti Atletico Madridu so v gosteh premagali Villarreal z 2:1. Real Madrid je z 18. zmago do nedelje skočil na prvo mesto La Lige, Villarreal pa ostaja na mestih, ki vodijo v evropska tekmovanja v prihodnji sezoni.

Kylian Mbappe je na gostovanju pri Villarrealu v prvem polčasu dosegel dva zadetka. Foto: Reuters

Villarreal je prvi zadel, v sedmi minuti se je v gneči pred golom najbolje znašel Juan Foyth, za preobrat pa je že v prvem polčasu poskrbel francoski zvezdnik Kylian Mbappe (17., 23.).

