Izkušeni Škofjeločan bi na zadnji teden najraje pozabil. Od njega je pričakoval veliko, odpirala so se mu vrata preboja v četrtfinale lige prvakov, največjega tekmovanja, ki ga še ni osvojil, hkrati pa bi lahko ohranil izjemno gnečo na vrhu španskega prvenstva, kjer v tej sezoni poteka troboj za naslov prvaka. Želji se mu nista uresničila, Atletico je na Metropolitanu proti največjima tekmecema v Španiji doživel dva boleča udarca.

V ligi prvakov je končal pot v osmini finala. Po izvajanju 11-metrovk je izpadel proti madridskemu Realu. Foto: Reuters

Najprej je v sredo v osmini finala lige prvakov po dramatičnem izvajanju 11-metrovk, ki je zaradi razveljavljenega zadetka Juliana Alvareza sprožil ogromno polemik, na Metropolitanu izpadel proti madridskemu Realu. Le nekaj dni pozneje je imel na svojem stadionu, kjer se je znova zbrano 70 tisoč fanatičnih navijačev, priložnost za popravni izpit. Z zmago v derbiju španskega prvenstva proti Barceloni bi se močno približal vrhu. Kazalo mu je dobro, še 20 minut pred koncem je imel vse v svojih rokah, saj je vodil kar z 2:0, nato pa je doživel pravcati šok. Zapravil je prednost in ostal brez vsega (2:4).

Barcelona še v 71. minuti zaostajala z 0:2

Mreža Jana Oblaka se je v nedeljo zvečer proti Barceloni zatresla kar štirikrat. Foto: Guliverimage Blaugrana je v nedeljo zvečer, ravno takrat, ko je na drugem delu sveta v dresu LA Lakers na dvoboju proti Phoenixu izstopal nekdanji Oblakov madridski sosed Luka Dončić, priredila redko viden preobrat. Kot da bi se varovanci Hansija Flicka, med katerimi ne manjka mladih zvezdnikov z Laminejom Yamalom na čelu, držali znanega pregovora o nemški nepopustljivosti, da se igra do zadnje sekunde.

Barcelona je po zaostanku z 0:2 ekspresno, v zgolj osmih minutah, izenačila na 2:2, nato pa v sodnikovem podaljšku še dvakrat matirala Oblaka. Kot prva v tej sezoni je v la ligi osvojila trdnjavo Metropolitano, vrnila Atleticu za boleč poraz v Kataloniji (1:2) in se zavihtela na prvo mesto.

Na večni lestvici poskočil na tretje mesto

Tako je dvoboj, v katerega je Oblak vstopil svečano, saj je dosegel nov mejnik v častitljivi karieri, to je bil namreč že njegov 483. nastop za Atletico, s čimer se je na večni klubski lestvici zavihtel na izjemno tretje mesto, poskrbel za silno nezadovoljstvo v vrstah Atletica.

🏅Jan Oblak escribe una nueva página dorada en la historia del Atlético de Madrid



El portero sumó 483 partidos como rojiblanco, igualando a Tomás Reñones y colocándose en 3ª posición tras Adelardo (550) y Koke (672)



Hasta hoy, acumula 221 porterías a 0https://t.co/MJaMe2dRiu — BeSoccer (@besoccer_ES) March 16, 2025

Oblaku, ki se sicer še vedno pojavlja v govoricah, da si ga želi poleti na Old Trafford pripeljati angleški velikan Manchester United, zmanjkuje možnosti, da bi še v tej sezoni ujel čarobno mejo 500 nastopov za Atletico. Zdaj je na tretjem mestu izenačen s Tomasom Renonesom. Pred njim sta le še aktualni kapetan Koke Resurreccion, ki ima v zadnjem času kar nekaj težav s poškodbami (672 nastopov) ter Adelardo (553).

Vsi nastopi Jana Oblaka (483) za Atletico Madrid: 360 v španskem prvenstvu,

v španskem prvenstvu, 94 v ligi prvakov,

v ligi prvakov, 18 v španskem pokalu,

v španskem pokalu, 6 v ligi Europa,

v ligi Europa, 4 v španskem superpokalu,

v španskem superpokalu, 1 v evropskem superpokalu.

Če bi v la ligi branil do konca na vseh desetih tekmah, hkrati pa bi trener Diego Simeone vztrajal pri odločitvi, da ima v pokalnem tekmovanju v tej sezoni prednost rezervni čuvaj mreže Juan Musso, bi lahko Oblak prišel do številke 500 le še v primeru, če bi poleti na razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA, kjer bo nastopila svetovna elita, šel do konca in tako na drugi strani luže branil kar na sedmih tekmah.

Courtois in Soria sta se približala

Atletico se bo pomeril z Barcelono tudi prihodnji mesec na povratni polfinalni tekmi pokala, a bi lahko Škofjeločan znova sedel na klopi. Foto: Guliverimage Da je bilo nezadovoljstvo po porazu Atletica v očeh Jana Oblaka še toliko večje, so poskrbeli kar štirje prejeti zadetki. Do tega nastopa jih je 32-letni Škofjeločan v sezoni la lige prejel le 18, tokrat pa po norem zaključku Barcelone v manj kot pol ure kar štiri. S tem si je pokvaril možnosti za osvojitev zamore. Naskakuje že šesto, kar ni uspelo še nikomur v zgodovini la lige. Še vedno ima najboljše povprečje, a so se mu najboljši tekmeci, zlasti Thibaut Courtois (Real) in David Soria (Getafe), močno približali.

Zanimivo je, da se bosta Atletico in Barcelona kaj kmalu pomerila še enkrat na Metropolitanu. V začetku aprila bosta odločila o tem, kdo se bo uvrstil v finale španskega kraljevega pokala. Na prvi polfinalni tekmi v Barceloni je bilo spektakularno, obračun se je končal z rezultatom 4:4, takrat pa je za Simeonejevo četo branil Argentinec Juan Musso. Proti Blaugrani je tako prejel štiri zadetke, podobno izkušnjo pa je le nekaj tednov pozneje v prvenstvu doživel še prvi vratar Atletica Oblak.

S slovensko izbrano vrsto želi na bližajočih se tekmah proti Slovaški zadržati članstvo v drugem najmočnejšem rangu lige narodov. Foto: Guliverimage

Kapetan slovenske reprezentance se tako na Gorenjsko, kjer potekajo priprave na dvoboja lige narodov proti Slovaški, vrača razočaran. V nekaj dneh je izpadel iz Evrope, pridelal zaostanek za vodilnim dvojcem v la ligi (Barcelona lahko z zmago nad Osasuno, dvoboj je bil nedavno prestavljen, pobegne Atleticu na +7), hkrati pa si še otežil pot do rekordnega šestega priznanja zamora. Mu bo Kekova četa, ki se bo proti Slovaški (20. marca v Bratislavi in 23. marca v Ljubljani) potegovala za obstanek v drugem najmočnejšem rangu lige narodov, z dobrimi rezultati proti Slovakom vrnila nasmeh na lica?