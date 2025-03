Na Metropolitanu je v sredo zvečer na povratni tekmi osmine finala lige prvakov potekala neverjetna drama med Atleticom in Realom. Madridska velikana sta bila tako izenačena, da je o potniku v četrtfinale odločilo izvajanje kazenskih strelov. Na koncu so se po izjemni drami veselili beli baletniki, dvoboj pa se bo v zgodovino nogometne igre zapisal zaradi kontroverzne odločitve, ki je podrla svet Atleticu. Sodnik je namreč razveljavil zadetek Juliana Alvareza, saj naj bi se Argentinec dotaknil žoge z obema nogama, kar je v nasprotju s pravili. Trener Diego Simeone je stežka sprejel izpad, Jan Oblak ni skrival bolečine, zvezdniki Reala pa so imeli marsikaj povedati vročekrvnemu Argentincu.

Šlo je za las. Real Madrid ostaja v igri za ubranitev evropskega naslova. V osmini finala je izločil Atletico, ki mu je povzročil veliko težav, a so beli baletniki znova dokazali, da jim v ligi prvakov, največjem klubskem tekmovanju na svetu, ni para, ko gre za reševanje iz težav in napredovanje tudi proti tako neugodnemu tekmecu, kot je bila v sredo Simeonejeva četa.

Atletico je po bolečem izpadu proti zmagovalcu lige prvakov končal evropsko sezono v osmini finala. Foto: Reuters

Kaj se je v resnici zgodilo?

V taboru Atletica še dolgo ne bodo mogli pozabiti razveljavljenega zadetka Alvareza. Foto: Reuters Po obračunu se je upravičeno največ govorilo o razveljavljenem zadetku Juliana Alvareza. Argentinec je pri izvajanju kazenskih strelov prevzel odgovornost kot drugi pri Atleticu. Bil je uspešen, žoga se je po nekoliko nenavadnem udarcu znašla v mreži, navijači Atletica so na tribunah proslavljali, sledil pa je šok.

Poljski sodnik Szymon Marciniak je po posredovanju VAR-ekipe razveljavil zadetek. Alvarez naj bi se namreč pred strelom dotaknil žoge tudi s stojno nogo, kar je v nasprotju s pravili. Ker tega kljub številnim počasnim posnetkom ni bilo mogoče opaziti oziroma dokončno potrditi, so bili številni ljubitelji nogometa zmedeni. A ob ponavljanju posnetkov in povečavanju slike je nogometna javnost dobila potrditev, da je Alvarez resnično kršil pravila. To je bil verjetno odločilni trenutek, ki je še kako vplival na končni rezultat.

Posnetki, ki razkrivajo, kako je Alvarez kršil pravila:

V nadaljevanju napetega izvajanja 11-metrovk je Oblak Atletico sicer vrnil v igro, ko je prebral namero Lucasa Vazqueza in ubranil njegov strel z bele točke, a je takoj za njim brez zadetka ostal tudi Marcos Llorente. Nekdanji član Reala je v dresu Atletica zatresel prečko, nato pa je Nemec Antonio Rüdiger s pomočjo sreče žogo nekako spravil v mrežo med rokama Oblaka. Veliko slavje Reala, ki v ligi prvakov premaguje ovire tako in drugače ter že dolgo velja za najuspešnejši klub v Evropi, se je tako lahko začelo, družbena omrežja in naslovnice medijev pa so se posvečale zlasti eni stvari. Razveljavljeni 11-metrovki Alvareza, ki je navijači Atletica še dolgo ne bodo mogli preboleti.

Vprašanje Diega Simeoneja, namenjeno zbranim novinarjem:

Diego Simeone: "If anyone from here has seen Julian touch the ball twice, raise your hand. Come on... no? No one?"pic.twitter.com/CS41vfzCWs — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 12, 2025

To velja tudi za trenerja Diega Simeoneja, ki je šel tako daleč, da je prisotne na novinarski konferenci spraševal, ali je kdo opazil, da se je Argentinec, ki mu je pri izvajanju 11-metrovke malce spodrsnilo, dotaknil žoge z obema nogama. Rekel je, naj tisti, ki je to videl, dvigne roko. Tega ni storil nihče, zato je bilo nezadovoljstvo Simeoneja, ki je v karieri doživel že veliko neuspehov v ligi prvakov proti Realu, dvakrat je izgubil tudi že skoraj dobljena finala (2014 in 2016), še toliko večje.

Sol na rano mu je dodatno natresel Dani Ceballos. Branilec Reala, ki zaradi poškodbe ni mogel kandidirati za srečanje, se je na družbenem omrežju X na objavljeni videoposnetek Simeonejevega poziva, naj dvigne roko tisti, ki je to opazil, odzval z emotikonom dvignjene roke.

Courtois ima dovolj jokanja Simeoneja

Diego Simeone je po bolečem porazu v najbolj mučnih trenutkih večera prosil navijače Atletica, naj podprejo ljubljence. Foto: Reuters Tudi njegovega soigralca Thibauta Courtoisa so zmotila dejanja Simeoneja po srečanju. "Dovolj imam tega stalnega igranja žrtve in njegovega jokanja. Sodniki nočejo nagraditi nobene ekipe. Niti v Španiji niti v Evropi. Jasno so videli, kaj se je zgodilo, zato so se tako odzvali. So le ljudje, s pomočjo tehnologije pa so se lahko prepričali, da se je to zgodilo. Če vodiš z 1:0 po prvi minuti in ne greš še po drug zadetek, pa si si sam kriv," je bil oster belgijski vratar. Ravno on je tudi opozoril poljskega delivca pravice, kaj je morda storil Alvarez.

"Čutil sem, da bi se lahko dvakrat dotaknil žoge. To sem povedal sodniku. Tega ni lahko opaziti, tekmecu se je zgodila smola. A tudi meni se je zgodila smola, ko nisem ubranil strela z bele točke Corree," je belgijski orjak opozoril, da je imel strel Argentinca podobno kot Jan Oblak pri Antoniu Rüdigerju na roki, a je ta vseeno končal v mreži.

Oblak: Zmanjkalo mi je sreče

Kako pa je boleč izpad Atletica pred 70 tisoč bučnimi navijači sprejel 32-letni Škofjeločan? Njegove sanje o tem, da bi osvojil tudi ligo prvakov, se ne bodo uresničile niti v tej sezoni. "Odigrali smo odlično tekmo, a nam je zmanjkalo malce sreče. Zelo nas boli, da smo izpadli. Navijači so nam bili v izjemno pomoč. Razočarani smo," je povedal kapetan slovenske reprezentance za Movistar.

Tako je Antonio Rüdiger za las premagal Jana Oblaka. Foto: Reuters

Ni manjkalo veliko, pa bi se lahko loterija z 11-metrovkami še podaljšala. Oblak je namreč predvidel, v katero smer bo streljal Rüdiger. Vseeno si je žoga med njegovima rokama le utrla pot do mreže. "Če bi se vrgel v tisto stran malce prej, bi zagotovo ubranil strel. Tako pa sem čakal do konca. Čutil sem, da bo streljal v to smer. Vrgel sem se nekoliko prepozno in žoga je šla v mrežo. Zmanjkalo mi je sreče, a to je pač nogomet," je dejal Oblak, ki je imel v tej sezoni velike cilje v ligi prvakov, a mu ni uspelo.

Zdaj se bo moral z Atleticom hitro pobrati, saj ga že v nedeljo čaka veliki derbi španskega prvenstva z Barcelono. Ravno s tekmecem, s katerim se meri tudi v polfinalu španskega pokala. Tako Simeonejeva četa vztraja v boju za dvojno špansko krono, v tej sezoni pa v nasprotju z Realom in Barcelono ne bodo več v živo poslušali himne lige prvakov.