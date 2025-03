Prvi četrtfinalisti sredinega večera v ligi prvakov so postali nogometaši dortmundske Borussie, ki so z 2:1 v gosteh ugnali Lille. Nato je Arsenal po zmagi s 7:1 v Eindhovnu doma z 2:2 remiziral s PSV, prednost s prve tekme v Belgiji (3:1) pa je obdržala tudi Aston Villa, ki je doma Club Brugge ugnala s 3:0. Vrhunec dneva je predstavljal dvoboj na Metropolitanu, ki se je prevesil v izvajanje enajstmetrovk. Na njem pa je zopet krajšo potegnil Atletico z Janom Oblakom. Real je prejšnji teden slavil z 2:1, tokrat pa je bilo vse od prve minute 1:0 za domače, a v loteriji najstrožjih kazni so imeli nekaj več sreče gostje. Slovenski vratar se je s 34. nastopom na madridskem derbiju že vpisal v zgodovino, saj je se je po številu nastopov med vratarji na vrhu lestvice izenačil z legendarnim Ikerjem Cassiliasom.

Sreda, 12. marec:

Sredin derbi osmine finala se je začel sanjsko za četo Diega Simeoneja. Že v 27. sekundi je Atletico povedel prek Conorja Gallagherja in skupni izid poravnal na 2:2. Do konca prvega polčasa je lepi priložnosti zapravil še Julian Alvarez oziroma ob njegovih nevarnih strelih se je obakrat izkazal čuvaj Realove mreže Thibaut Courtois.

Conor Galagher je že v prvi minuti poskrbel za navdušenje na tribunah Metropolitana. Foto: Reuters

Tudi v drugem delu so prvi prek Clementa Lengleta zapretili domači, nato pa je isti igralec nad Kylianom Mbappejem storil prekršek za najstrožjo kazen. Odgovornost je prevzel Vinicius jr. V dvoboju iz oči v oči z Janom Oblakom je žogo poslal prek vrat in zapravil priložnost za skupno vodstvo Reala. Kasneje so bili spet nevarnejši rdeče-beli a ostalo je pri 1:0 in srečanje se je prevesilo v podaljšek.

V obeh delih podaljška si večjih priložnosti ekipi nista pripravili in na sporedu je bilo izvajanje strelov z bele točke. Tam so bili bolj srečni nogometaši belega baleta, ki so napredovali kljub temu, da Courtois ni zaustavil nobenega strela. V drugi seriji se je namreč Alvarez ob strelu žoge dotaknil tudi s stojno nogo in gol je bil zaradi dvojnega dotika razveljavljen. V četrti se je nato ob strelu Lucasa Vazqueza izkazal Oblak, takoj za njim pa je Marcos Llorente stresel zgolj okvir vrat. Po golu Antonia Rudigerja je semafor kazal 4:2 v korist gostov in srečanje ter potnik v nadaljevanje tekmovanja sta bila odločena. Real sedaj čaka dvoboj z Arsenalom.

Veselje Antonia Rudigerja po golu, ki je Realu prinesel napredovanje. Foto: Reuters

Borussia napredovala po preobratu

Kot prva sta v boj za četrtfinale stopila Lille in Borussia Dortmund. Po prvem dvoboju v Nemčiji sta bili ekipi poravnani, saj sta se razšli z 1:1. Dvoboj na stadionu Pierre-Mauroy so bolje otvorili domači in že po petih minutah srečanja po golu Jonathana Davida vodili z 1:0.

Emre Can je z golom iz enajstmetrovke poskrbel za izenačenje. Foto: Reuters

Gostje so nato prevzeli pobudo na terenu, izenačenje pa dočakali v 54. minuti. Po prekršku Thomasa Meunierja v kazenskem prostoru je najstrožjo kazen zanesljivo izvedel Emre Can. Le dobrih desert minut kasneje pa popoln preobrat v režiji podajalca Serhoua Guirassija in strelca Maximilliana Bayerja, ki sta poskrbela, da lanskoletni finalisti v boju za krono v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju ostajajo še naprej. Najlepšo priložnost za to, da bi srečanje popeljal v podaljšek, je imel prav David, a vratar Gregor Kobel je z izjemno reakcijo poskrbel za to, da je na semaforju ostalo 2:1 in za četrtfinalni obračun z Barcelono.

Arsenal je brez težav zadržal plus šest. Foto: Reuters

Angleška predstavnika ohranila prednost

Oba angleška predstavnika sta brez težav zadržala prednost s prvih tekem. Arsenal je, po visoki zmagi na Nizozemskem, doma dvakrat povedel, PSV pa obakrat izenačil. Po vrsti so se med strelce vpisali Oleksandr Zinčenko (6. minuta), Ivan Perišić (18.), Declan Rice (37.) in Couhaib Driouech, ki je v 70. minuti postavil končni izid srečanja.

V Birminghamu je Club Brugge od 17. minute igral z igralcem manj, saj je bil izključen Kyriani Sabbe. Domači so vse skupaj izkoristili v drugem polčasu. Dvakrat, v 50. in 61. minuti, je bil natančen Marco Asensio, pod gol pa se je v 57. minuti podpisal še Ian Maatsen.

MArco Asensio se je dvakrat vpisal med strelce. Foto: Reuters

Arsenal se bo v četrtfinalu udaril z madridskim Realom, Aston Villo pa čaka dvoboj s Parižani.

Torek, 11. marec:

Sreda, 12. marec:

Liga prvakov, pari četrtfinala: PSG - Aston Villa (1)

Arsenal - Real (2)

Barcelona - Borussia Dortmund (3)

Bayern München - Inter (4) Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec (2) - Zmagovalec (1)

Zmagovalec (4) - Zmagovalec (3)

