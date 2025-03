Barcelona, Atletico in Real v domači ligi z lažjo nalogo

Španski udeleženci osmine finala lige prvakov in prvi trije na lestvici la lige imajo ta konec tedna v 27. krogu na papirju nekaj lažje delo. Vodilna Barcelona za sedmo zaporedno zmago v soboto zvečer igra proti 11. Osasuni, drugi Atletico Madrid za tretjo zmago v nizu v nedeljo proti 14. Getafeju, tretji Real Madrid, ki je na zadnjih petih ligaških tekmah samo enkrat zmagal, pa v nedeljo gosti Rayo Vallecano, ki preseneča na sedmem mestu.

Razlika med velikimi tekmeci španskega nogometa je po 26. krogu zelo majhna, saj ima Barcelona le točko več od Atletica Madrida in tri več od madridskega Reala, ki je v prejšnjem krogu izgubil proti Betisu. Očitna razlika je le v učinkovitosti, saj je dala Barcelona kar 71 golov, Atletico le 43, Real pa 55. Atleti so jih dobili samo 16, njihovi tekmeci pa po 25.

Barcelona je pravzaprav brez poraza na zadnjih 16 tekmah v vseh tekmovanjih, v ligi prvakov je na prvi tekmi osmine finala med tednom z 1:0 premagala Benfico. Atletico in Real sta sredi tedna v ligi prvakov igrala med sabo, zmaga je ostala na Santiagu Bernabeu (2:1). Jan Oblak in soigralci bi statistično gledano proti Getafeju morali zmagati, saj imajo proti ekipi iz predmestja Madrida na zadnjih 24 medsebojnih tekmah 20 zmag in štiri remije.

Špansko prvenstvo, 27. krog:

Sobota, 8. marec:

Nedelja, 9. marec:

Ponedeljek, 10. marec:

Lestvica: