Barcelona z igralcem več prerešetala mrežo tekmeca in se vrnila na vrh

V 26. krogu španske La Lige so nogometaši Barcelone gostili Real Sociedad, od 17. minute igrali z igralcem več, kar so unovčili, zmagali s 4:0 in se vrnili na prvo mesto. Imajo točko več od madridskega Atletica, ki je v soboto z golom Juliana Alvareza premagal Athletic Bilbao. Real Madrid, ki je v soboto pri Betisu izgubil z 2:1, na tretjem mestu zaostaja tri točke.

Real Sociedad je od 17. minute, ko je rdeč karton dobil Artiz Elustondo, igral z igralcem manj. Za Barcelono sta v prvem polčasu zadela Gerard Martin in Marc Casado, v drugem pa še Ronald Araujo in Robert Lewandowski, ki je z 21 goli prvi strelec lige.

Oblakovi so v soboto gostili Atlethic Bilbao in ga z golom rezervista Juliana Alvareza v 66. minuti premagali, Oblak je branil vso tekmo in mrežo znova ohranil nedotaknjeno. Atleti so po nedeljski zmagi Barcelone drugi, točko za Katalonci.

Atletico Madrid je drugi. Foto: Reuters

Real Madrid je izgubil pri Betisu. Foto: Reuters Brahim Diaz je na sobotnem gostovanju v 10. minuti popeljal Real Madrid v vodstvo, Johnny Cardoso je v 34. minuti po podaji nekdanjega člana Reala Isca izenačil, Isco pa v 54. minuti uspešno izvedel 11-metrovko za zmago. Madridčani so zdaj tretji.

Betis je na domačem stadionu Benito Villamarin vodilni trojici v tej sezoni oddal vsega eno točko. Premagal je tako Atletico Madrid kot Real, z Barcelono pa je igral 2:2. Z deseto zmago se je povzpel na šesto pozicijo.

