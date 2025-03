Real prekrižal načrte Oblaku, Arsenal zadel kar sedemkrat!

Nogometni torek v ligi prvakov je ponudil festival zadetkov. Na štirih tekmah jih je padlo kar 17, od tega osem v Eindhovnu, kjer se je Arsenal znesel nad PSV (7:1) in si bolj ali manj že zagotovil napredovanje v četrtfinale. Imeniten dan za angleške klube je dopolnila Aston Villa z zmago v Belgiji (3:1), atraktiven madridski spopad med Realom in Atleticom, za katerega je nosil kapetanski trak Jan Oblak, edini slovenski udeleženec izločilnega dela najmočnejšega tekmovanja na svetu, pa se je končal z zmago belih baletnikov (2:1). Borussia Dortmund in Lille sta se razšla brez zmagovalca (1:1).

Play-off za osmino finala (prve tekme - torek, sreda)

Spektakel večera je potekal v Madridu. Real, ki ni mogel računati na kaznovanega Juda Bellinghama, je prvič v tej sezoni premagal Atletico (2:1). Pred tem sta se oba dvoboja v španskem prvenstvu v tej sezoni končala brez zmagovalca (1:1), tokrat pa so beli baletniki prvič v tej sezoni dvakrat na tekmi premagali Jana Oblaka in si priigrali tesno, a dragoceno prednost pred povratnim srečanjem na Metropolitanu.

Brazilec Rodrygo je zatresel mrežo Atletica že v četrti minuti. Ko je prodrl po desni strani, je ušel Javiju Galanu, nato pa z dovršenim strelom premagal nemočnega Jana Oblaka. Foto: Reuters

Na prepolnem Santiago Bernabeuu se je mreža prvič zatresla že v četrti minuti. Rodrygo je mojstrsko preigral Atleticovo obrambo, na koncu pa s 15 metrov z natančnim strelom matiral Oblaka. Rodrygo je kmalu zatem spet povzročil težave Javiju Galanu, tudi Oblak je moral enkrat resneje posredovati, v 32. minuti pa je udaril v tej sezoni razpoloženi Atleticov Argentinec Julian Alvarez (22 golov v vseh tekmovanjih), ki je z levega roba kazenskega prostora natančno meril v nasprotno malo mrežico za 1:1.

Napadalec Atletica Julian Alvarez je v 32. minuti izenačil rezultat na 1:1 po pravcati mojstrovini, ko se je najprej otresel Edouarda Camavinge, nato pa z imenitnim udarcem z roba kazenskega prostora premagal Thibauta Courtoisa. Foto: Reuters

Alvarez je tako po svojem 26. nastopu v ligi prvakov pri 15 zadetkih. Njegov starejši rojak in reprezentančni soigralec Lionel Messi jih je pri enakem številu nastopov dosegel "le" 13.

Maročan Brahim Diaz je v 55. minuti Real spet popeljal v vodstvo, ko je zadel z leve strani v nasprotni spodnji kot, tudi sicer je bil Real nekoliko konkretnejši, enega sicer redkih nevarnih poskusov, poskusil je Luka Modrić, je v sodniškem dodatku obranil Oblak. Škofjeločan je zbral pet obramb, to je bil njegov 93. nastop v ligi prvakov, Atletico pa je prekinil niz desetih tekem v vseh tekmovanjih brez poraza.

Zdesetkani Arsenal pomendral PSV Eindhoven

Boljši iz dvoboja med Realom in Atleticom bo v četrtfinalu igral proti boljšemu iz obračuna med PSV Eindhovnom in Arsenalom. Londončani imajo ogromno težav s poškodbami. Oslabljen je zlasti napad, saj so na seznamu manjkajočih tudi Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli in Bukayo Saka. Vseeno so topničarji prvo tekmo v gosteh dobili kar s 7:1 in si bolj ali manj že zagotovili napredovanje med najboljših osem.

Ethan Nwaneri je v 21. minuti povišal vodstvo Arsenala na 2:0. Foto: Reuters

Hitro so povedli s 3:0, najprej je v 18. minuti zadel Jurrien Timber, v 21. pa je prednost podvojil Ethan Nwaneri, ki je s 17 leti in 348 dnevi postal tretji najmlajši strelec v izločilnih bojih lige prvakov po Bojanu Krkiću (17 let 217 dni) in Judu Bellinghamu (17 let, 289 dni). Velja omeniti, da je Nwaneriju podal le leto starejši Myles Lewis-Skelly.

Na začetku drugega polčasa je Martin Odegaard popeljal Arsenal do vodstva s 4:1. Le minuto pozneje je za Londončane zadel v polno še Leandro Trossard, a se Londončani pri tem niso ustavili. Do konca srečanja se je Norvežan še enkrat vpisal med strelce, nato pa se je na semaforju izpisal rezultat 1:7! Foto: Reuters

Na 3:0 je v 31. minuti povišal Mikel Merino, Noa Lang pa je ob koncu polčasa z bele pike zmanjšal zaostanek Nizozemcev, a sta Martin Odegaard in Leandro Trossard ob začetku drugega polčasa poskrbela za nova gola topničarjev, ki so prek novega Odegaardovega gola v 73. minuti vodili že s 6:1, Riccardo Calafiori pa je na 7:1 povišal v 85. minuti.

Nagrado za najboljšega igralca tekme v Eindhovnu je prejel kapetan Arsenala, dvakratni strelec Martin Odegaard:

V Dortmundu brez zmagovalca

Edini torkov dvoboj lige prvakov, ki se je končal brez zmagovalca, je potekal v Nemčiji. Borussia Dortmund je igrala proti Lillu ter iztržila 1:1. Nemcem, ki bodo v primeru napredovanja v četrtfinalu igrali z boljšim iz para Benfica - Barcelona, je vodstvo v 22. minuti priigral Karim Adeyemi z močnim in nizkim strelom s 17 metrov.

Napadalec Borussie Dortmund Karim Adeyemi je v 22. minuti zatresel mrežo Lilla. Foto: Reuters

Hrvaški strateg Niko Kovač sezono, v kateri Borussii v nemški bundesligi ne gre najbolje, rešuje v Evropi. Lille, stari znanec Olimpije, to je leta 2023 dvakrat premagal v konferenčni ligi, je jeseni blestel v ligaškem delu. Na poti do osmine finala je premagal tudi Real in Atletico, svojo moč pa je dokazal tudi v Porurju. Enaindvajsetletni Islandec Hakon Haraldsson je v 68. minuti izenačil na 1:1, tako da se bo o potniku v četrtfinale odločalo v Franciji.

Islandec Hakon Arnar Haraldsson je sredi drugega polčasa srečanja v Dortmundu izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Napadalec Borussie Serhou Guirassy se tokrat ni vpisal med strelce. V tej sezoni je v izjemni strelski formi. Dosegel je že deset zadetkov in je prvi strelec lige prvakov, na predzadnji tekmi bundeslige pa je proti berlinskemu Unionu dosegel kar štiri zadetke.

Aston Villa do lepe prednosti

Torkovo dogajanje se je začelo v Belgiji, kjer je Club Brugge gostil Aston Villo. To je bila ponovitev dvoboja 4. kroga ligaškega dela, v katerem je belgijski prvak, nekdanji klub Nastje Čeha in Dejana Nemca, premagal Otočane z 1:0. To je bil tudi prvi poraz Aston Ville v tej evropski sezoni. Belgijci so v play-offu za osmino finala presenetili Atalanto, proti izbrancem Unaia Emeryja pa na prvi tekmi niso izkoristili prednosti domačega igrišča. Aston Villa je zmagala s 3:1 in si priigrala veliko prednost pred povratno tekmo v Birminghamju.

Španski zvezdnik Marco Asensio je postavil končni rezultat 3:1 za Aston Villo. Foto: Reuters

V Belgiji je povedla gostujoča zasedba, ko se je med strelce že v tretji minuti vpisal Jamajčan Leon Bailey. Domači so izid poravnali v 12. minuti prek Maxima De Cuyperja. Prvi polčas se je tudi končal s tem izidom, tak pa je bil vse do 82. minute, čeprav so imeli v izenačeni tekmi oboji nekaj lepih priložnosti.

Takrat pa je Morgan Rogers podal z desne strani, Brandon Mechele pa je žogo preusmeril v lastno mrežo za vodstvo Ville. Angleži so zmago potrdili v 88. minuti, ko je Marco Asensio z natančnim strelom zadel z bele pike po prekršku Hristosa Tzolisa.

V sredo bodo odigrane še preostale štiri prve tekme osmine finala. Obeta se ogromno poslastic, saj bo PSG gostil Liverpool, Bayern Bayer, Feyenoord Inter, Benfica pa Barcelono.

Povratne tekme osmine finala bodo na sporedu prihodnji teden.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):

Torek, 4. marec:

Sreda, 5. marec:

Lestvica ligaškega dela: