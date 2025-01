City se je rešil, pirova zmaga Dinama

Himna lige prvakov je tokrat hkrati odmevala na kar 18 prizoriščih, nato pa se je začel zadnji krog ligaškega dela največjega nogometnega klubskega tekmovanja, v katerem so evropski velikani odločali o tem, kdo bo nadaljeval v izločilnih bojih, kdo pa obstal že po osmih odigranih krogih. Manchester City je vendarle ujel zadnji vlak za preboj med 24, PSG je bil suveren v Stuttgartu, zagrebški Dinamo pa je z italijanskim trenerjem Fabiom Cannavarom slavil proti Milanu, a ostal pred vrati napredovanja. Nastopilo je tudi ogromno slovenskih legionarjev. Žal so vsi razen Jana Oblaka (Atletico) nastopili zadnjič v tej evropski sezoni.

Največ oči je bilo uprtih v Manchester. Angleški prvak City je na Etihadu gostil Club Brugge. Za napredovanje so varovanci Josepa Guardiole nujno potrebovali zmago. Belgijski prvak je bil pred to tekmo v vseh tekmovanjih neporažen 21 tekem zapored, odlično pa mu je kazalo še v izdihljajih prvega polčasa, ko je povedel prek Raphaela Onyedike.

Guardiola se je ob polčasu še lahko držal za glavo, na koncu pa si oddahnil. Foto: Reuters

Na uvodu v drugi del srečanja je Mateo Kovačić domače vrnil v igro za napredovanje in v 53. minuti je semafor kazal 1:1. Domači so vendarle lažje zadihali v 62. minuti, ko je žogo v lastno mrežo poslal Joel Ordonez. V 77. minuti je zabil še Savinho in navijači na Etihadu so si vendarle lahko oddahnili. Meščanom se je vendarle uspelo prebiti v nadaljevanje tekmovanja.

Ena od poslastic večera je potekala tudi v Stuttgartu, kjer je gostoval PSG. Oba kluba sta do zadnjega kroga zbrala deset točk, tako da je njuno napredovanje viselo na nitki. Parižani so upravičili vlogo favorita in že v prvem polčasu zabili trikrat. Mrežo domačih je v 6. minuti načel Bradley Barcola, nato pa je bil do polčasa dvakrat natančen še Ousmane Dembele. Ta se je v drugem polčasu podpisal pod hat-trick, saj je še tretjič mrežo Fabiana Bredlowa zatresel v 56. minuti. PSG je nato v 77. minuti zabil še petič, a tokrat v lastno mrežo. Nesrečnež, ki je premagal Gianluigija Donnarummo je bil Willian Pacho in postavil končni izid srečanja.

Slot odpočil prvokategornike

Vodilni Liverpool je šel v zadnji krog sproščeno. S stoodstotnim izkupičkom, kot edini je nanizal sedem zmag, si je že zagotovil preboj v osmino finala. Trener Arne Slot je zato proti PSV v Eindhovnu v ogenj poslal močno prevetreno zasedbo, večine prvokategornikov ni bilo niti na klopi. Tekma je sicer v boju za napredovanje več pomenila domačim, že do polčasa pa so gledalci videli kar pet zadetkov. Na veselje navijačev PSV so tri žoge končale v gostujoči mreži. V drugem delu igre se izid ni več menjal, pri gostih pa je v 87. minuti pordel mladi Amara Nallo, ki je vstopil le štiri minute prej.

Cody Gakpo je bil eden redkih prvokategornikov Arneja Slota, ki ni dobil počitka na gostovanju v Eindhovnu. Foto: Reuters

Prvaki v dodatne boje, Dinamo kljub zmagi izpadel

Branilec naslova Real Madrid se ni uspel prebiti med osem najboljših. Beli balet je v Brestu pogrešal Brazilca Viniciusa Jr., je pa zato v prvem polčasu na sceno stopil njegov rojak Rodrygo in v 27. minuti poskrbel za edini zadetek v tem delu srečanja. V 56. minuti je Jude Bellingham podvojil vodstvo gostov, za 0:3 pa je v 78. minuti z drugim golom na tekmi poskrbel Rodrygo.

Marko Pjaca je poskrbel za zmago Dinama, a ta ni bila dovolj za napredovanje. Foto: Reuters Zagrebški Dinamo je dočakal prvo evropsko tekmo pred domačimi navijači, odkar ga je prevzel sloviti Fabio Cannavaro. Srečanje, ki si ga je ogledal tudi Zlatan Ibrahimović, se je začelo po notah domačih, ki so v 19. minuti povedli prek Martina Baturine. V dodatne težave so se nato rossoneri spravili v 39. minuti, ko je po drugem rumenem kartonu srečanje predčasno sklenil Yunus Musah.

Kljub temu so gostje v 53. minuti prek Christiana Pulisica izenačili. A njihovo veselje je trajalo zgolj sedem minut, nato pa je na sceno stopil Marko Pjaca in domačim zagotovil novo prednost, ter, kot se je izkazalo, tri točke, kar pa je na koncu slaba tolažba za hrvaške prvake, ki so končali na nehvaležnem 25. mestu z enakim številom točk kot Manchester City, Club Brugge in Sporting.

Barcelona ni izkoristila spodrsljaja Liverpoola

Dvoboj najboljšega napada in ene izmed najbolj jeklenih obrambe lige prvakov med Barcelono in Atalanto v prvem polčasu ni postregel z zadetki, vsaj ne s priznanimi. Kmalu po vrnitvi na teren pa je zablestel novi čudežni deček španskega nogometa Lamine Yamal in Katalonce v 47. minuti popeljal v vodstvo. Gostje se niso predali in 20 minut kasneje izenačili prek Edersona. Že pet minut kasneje pa so Katalonci spet vodili. Natančen je bil visokorasli branilec Ronald Araujo. Atalanta se je v 79. minuti še enkrat vrnila prek Maria Pašalića in poskrbela, da je Liverpool kljub porazu ostal prvi po ligaškem delu tekmovanja.

Milanski Inter je v boju za neposredno napredovanje med 16 najboljših na San Siru gostil Monaco. Črno-modri, ki so na sedmih tekmah prejeli le en zadetek, so to tradicijo nadaljevali. Prvi polčas omenjenega srečanja so po zadetkih Lautara Martineza v 4. minuti iz najstrožje kazni in nato še v 16., dobili z 2:0. Gostje so že pred drugim zadetkom zaradi neposrednega rdečega kartona ostali tudi brez Christiana Mawisse. Martinez je v drugem polčasu udaril še tretjič in zmagovalec je bil odločen.

Najboljši strelci lige prvakov: 9 – Guirassy (Borussia), Lewandowski (Barcelona)

8 – Raphinha (Barcelona)

7 – Vinicius Junior (Real)

6 – Alvarez (Atletico), Griezmann (Atletico), Gyökeres (Sporting), David (Lille), Haaland (Man City), Kane (Bayern), Wirtz (Bayer)

5 – Gimenez (Feyenoord), Martinez (Inter), Pavlidis (Benfica)

4 - de Ketelaare (Atalanta), Dembele (PSG), Havertz (Arsenal), Lookman (Atalanta), Olise (Bayern), Pulisic (Milan), Rodrygo (Real), Saka (Arsenal), Šeško (Leipzig), Vlahović (Juventus)

...

"Slovenski" dvoboj Sturmu, Atletico suveren

Nastopilo je tudi ogromno slovenskih legionarjev. Največji spopad, ki je še kako zanimal tudi selektorja Matjaža Keka, je bil tisti v neposredni bližini Slovenije. V Celovcu sta se pomerila Sturm Gradec in RB Leipzig. Oba sta od lige prvakov pričakovala bistveno več, na koncu pa jo ekspresno zapuščata. Boj za prestiž so bolje odprli domači, ki so malo pred iztekom 45. minut povedli prek nekdanjega slovenskega reprezentanta v mlajših kategorijah Arjana Malića, kasneje pa se je izkazalo, da je ta zadetek tudi odločil srečanje.

Arjan Malić je odločil dvoboj v Gradcu. Foto: Reuters

Izmed štirih legionarjev je zgolj kapetan avstrijskega prvaka Jon Gorenc Stanković zaigral od prve minute in na igrišču vztrajal vse do 86. Tomi Horvat na eni in Benjamin Šeško na drugi strani sta svojo priložnost čakala na klopi, dočakal pa jo je zgolj Šeško, ki je vstopil v 65. minuti tekme. Izkušeni Kevin Kampl zaradi poškodbe mečne mišice ni bil v postavi rdečih bikov.

Salzburg, veliko razočaranje sezone, je gostil madridski Atletico, ki je v zadnjem obdobju v odlični formi. Jan Oblak in druščina so izjemno odprli tudi srečanje v Salzburgu in po enem zadetki Giuliano Simeoneja in dveh Antoinea Griezmanna na odmor odšli s tremi goli prednosti. V drugem se je med strelce vpisal še Marcos Llorente, končnih 1:4 pa je s častnim zadetkom v sodnikovem dodatku za Salzburg postavil Adam Daghim.

Atletico Madrid je gladko ugnal Salzburg. Foto: Reuters

Elšnik in Drkušić slavila, Bajrićevi ostali na ničli

Beograjska Crvena zvezda je gostovala pri zadnjeuvrščenem švicarskem prvaku Young Boys. Rdeče-beli so v Bernu iskali pot do prve gostujoče zmage. Oba kluba sta bila že pred tekmo brez možnosti za napredovanje, prvi polčas pa ni ponudil zadetka. Pri srbskih prvakih sta prve minute nastopila tako Timi Max Elšnik kot tudi Vanja Drkušić, ki bi se lahko spomladi vrnil v Rusijo k Zenitu. V drugem je goste v vodstvo v 69. minuti popeljal rezervist Guelor Kanga, ki je vstopil le štiri minute pred tem in s tem tudi odločil srečanje. Slovenska reprezentanta sta na terenu prebila vseh 90. minut.

Kenan Bajrić je na zahtevnem gostovanju na Bavarskem odigral vseh 90. minut in si v 81. prislužil tudi rumeni karton. Bayern München je sicer upravičil vlogo favorita proti Slovanu iz Bratislave in z zadetki Thomasa Műllerja v prvem ter Harryja Kanea in Kingsleyja Comana v drugem gladko osvojil nove tri točke. Marko Tolić, ki je v Sloveniji branil barve Maribora, je v 90. minuti zabil častni zadetek za goste.

Najvišjo zmago dneva zadnjega kroga je sicer zabeležil Lille, ki je s kar 6:1 odpihnil Feyenoord. Kar tir zadetke so si gostje zabili sami.

V petek sledi žreb dodatnih kvalifikacij za osmino finala.

Liga prvakov, ligaški del, 8. krog:

Sreda, 29. januar:

Lestvica: