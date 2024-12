Atletico zabija in zmaguje naprej, Juventus še poglobil krizo Cityja

Osrednjo tekmo sredinega večera šestega kroga lige prvakov je v Torinu dobil domači Juventus, ki je še poglobil krizo Manchestra Cityja (2:0). Slovenska pozornost je bila usmerjena na reprezentante. Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem je z 1:2 izgubila pri AC Milanu. V Madridu je Jan Oblak z Atleticom s 3:1 premagal Slovan iz Bratislave (Kenan Bajrić), graški Sturm z Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvat pa je v Lillu klonil z 2:3.

Liga prvakov, ligaški del (6. krog):

Sreda, 11. december:

Jan Oblak je bil premagan na začetku drugega polčasa. Foto: Reuters Atletico Madrid je imel po petih odigranih tekmah lige prvakov devet točk, dve tekmi je izgubil (Lille in Benfica). So pa Jan Oblak in soigralci navdušili na prejšnji, ko so s 6:0 odpravili praško Sparto. Podobno lahka naloga jih je čakala proti bratislavskemu Slovanu, ki je bil ob Leipzigu in Young Boys še brez ene same točke, dobil pa je že 18 golov, največ med vsemi. Dobra priložnost, da ekipa Diega Simeoneja še enkrat dokaže, da ni več samo obrambna ekipa, kot so ji pogosto očitali. In so dokazali, z zmago 3:1. So v nizu desetih zaporednih zmag (v vseh tekmovanjih), ko so zabili kar 30 golov. Od tega so jih dali 2 na zadnjih petih tekmah.

Antoine Griezmann je zadel še drugič, za vodstvo s 3:1. Foto: Reuters Že ob polčasu so vodili z 2:0. Zadela sta Julian Alvarez in Antoine Griezmann. Samuel Lino, ki je bil podajalec pri prvem golu, je imel sredi polčasa še sam dve izvrstni priložnosti za zadetek. Bi bilo pa lahko po 45 minutah 2:1, saj je bil Oblak enkrat premagan, a se je žoga po strelu Tigrana Barseghyana odbila od prečke. Na začetku drugega polčasa se je tekma vendarle malo zapletla. Zaradi prekrška v kazenskem prostoru so Slovanovci dobili 11-metrovko, David Strelec pa je uspešno premagal Oblaka (1:2). Šest minut pozneje so imeli domači spet dva gola prednosti, po podaji Kokeja je drugič na tekmi zadel Griezmann. Ni trajala dolgo in Francoz je imel še eno priložnost, a je bil takrat Dominik Takač na pravem mestu. Izid 3:1 je bil tudi končni izid, Slovan je prva ekipa v zgodovini lige prvakov, ki je izgubila uvodnih šest tekem.

Še ena tekma s slovenskih pridihom se je igrala v Franciji: Sturm Graz z Jonom Gorencem Stankovićem (v prvi postavi) in Tomijem Horvatom (vstopil je v 85. minuti) je gostovala v Lillu in izgubila z 2:3. Francoska ekipa je pri 13 točkah, avstrijska ostaja le pri treh.

Najboljši strelci lige prvakov:



7 – Lewandowski (Barcelona)

6 – Raphinha (Barcelona), Guirassy (Borussia)

5 – Gyökeres (Sporting), Haaland (Man City), Kane (Bayern), Vinicius Junior (Real), Wirtz (Bayer)

4 – Alvarez (Atletico), David (Lille), Gittens (Borussia), Griezmann (Atletico), Olise (Bayern), Saka (Arsenal), Vlahović (Juventus)

3 – Adeyemi (Borussia), Aktürkoglu (Benfica), Correa (Atletico), De Ketelaere (Atalanta), Diaz (Liverpool), Duran (Aston Villa), Foden (Manchester City), Kulenović (Dinamo Zagreb), Lookman (Atalanta), Maeda (Celtic), Milambo (Feyenoord), Pulišić (Milan), Reijnders (Milan), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Tillman (PSV), Radonjić (Crvena zvezda)

Crvena zvezda znova izgubila v Milanu

Rafael Leao je v prvem polčasu zadel za vodstvo Milana z 1:0. Foto: Reuters Novo zahtevno tekmo, še drugo letos v Milanu, sta izgubila Timi Max Elšnik, ki je bil v prvi enajsterici, ter Vanja Drkušić, ki je ostal na klopi. AC Milan je zmagal z 2:1. Crvena zvezda je na San Siru jeseni z 0:4 izgubila že proti Interju. Beograjčani tako tudi po šestem krogu ostajajo pri vsega treh točkah (zmaga proti Stuttgartu v prejšnjem krogu s 5:1), Milančani pa so zdaj pri 12 točkah, so v nizu štirih zaporednih zmag, s 3:1 so premagali tudi Real Madrid. Milan štirih zaporednih tekem v ligi prvakov ni dobil že 19 let.

Nova normalnost za Manchester City

Po uspavanki v prvem polčasu pa je Dušan Vlahović že na začetku drugega zadel za vodstvo Juventusa. Foto: Reuters

Ob 21. uri sta se igrala še dva derbija evropskih velikanov: Borussia Dortmund je doma z 2:3 izgubila z Barcelono, Juventus pa je z 2:0 premagal Manchester City. Slednji je na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih zmagal samo enkrat (to je bil sedmi poraz). Na zadnjih treh evropskih tekmah so varovanci Pepa Guardiole dobili kar devet golov. To je nova normalnost za sinjemodre, pravi trener Guardiola, češ da se šest lovorik v sedmih letih oziroma štiri zaporedne premierligaške lovorike ne morejo ponoviti. "To ni bilo nekaj normalnega, to je bilo nekaj izjemnega."

Liga prvakov, ligaški del (6. krog):

Torek, 10. december:

Sreda, 11. december:

