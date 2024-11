Kot trener Parme, Juventusa, Milana, Chelseaja, PSG-ja, Bayerna, Napolija in Real Madrida je Carlo Ancelotti dobil 123 od 215 tekem. Evropski prvak je dvakrat postal z Milanom in trikrat z Realom Madridom, nazadnje letos junija. A v tej sezoni Realu ne gre po načrtih, v ligi prvakov je zabeležil tri poraze in dve zmagi. Med 36 ekipami je trenutno na 24. mestu, zadnjem, ki vodi v naslednjo fazo tekmovanja.

"Ta tekma ni bila ključna, saj tudi če bi zmagali, bi se težko uvrstili med najboljših osem. Moramo biti med 24 ekipami, na čim višjem mestu. Prepričan sem, da nam bo to uspelo in bomo naprej zmagovali tako kot minulo sezono," je dejal Ancelotti. Real Madrid, ki je lani v finalu premagal Borussio Dortmund, bo do konca lige igral z italijansko Atalanto, avstrijskim Salzburgom in francoskim Brestom.

Ancelottijev morebitni naslednik že izbran?

Sicer pa se je po seriji slabših rezultatov Ancelotti znašel pod velikim pritiskom, poročajo španski mediji. Novinar medija Cope Roberto Morales je poročal, da naj bi bil tudi morebitni Ancelottijev naslednik že izbran. Šlo naj bi za Argentinca Santiaga Solarija, ki je ve obdobju od leta 2000 do 2005 igral za Real, po karieri pa v madridskem velikanu ostal kot trener, najprej mladinske vrste, leta 2018 pa je za eno sezono prevzel tudi člansko ekipo.