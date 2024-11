Kriza superzvezdnika, ki je ni pričakoval nihče

Nova tekma, novo razočaranje. Kylian Mbappe, eden najdražjih in najbolj opevanih nogometašev na svetu, v dresu madridskega Reala na gostovanju pri Liverpoolu (0:2) ni navdušil. Po še eni neprepričljivi in skromni predstavi, na kateri je na Anfieldu zapravil celo najstrožjo kazen, se je naposlušal novih kritik.

Francoski napadalec Kylian Mbappe že dolgo spada med najboljše nogometaše na svetu. Ko se je poleti preselil k madridskemu Realu, aktualnemu španskemu in evropskemu prvaku, je bila to vse prej kot spodbudna novica za tekmece. Beli baletniki niso skrivali sreče. Verjeli so, da so zgradili atomski napad, pred katerim bi lahko pokleknila vsaka obramba.

Kylian Mbappe je na Anfieldu zaigral na svojem najljubšem igralnem položaju, na levi strani napada, a ni prepričal navijačev. Foto: Reuters

Po nekaj mesecih, tekmovalni koledar se bo kmalu prevesil v december, pa je vse bolj očitno, da se francoski zvezdnik ni tako hitro privadil na novo klubsko okolje, kot bi si to želeli navijači. Nudi skromne predstave, njihov vrhunec pa je sledil na Anfieldu, ravno na tekmi, kjer bi ga Real ob odsotnosti poškodovanih Viniciusa in Rodryga najbolj potreboval. Znova se ni izkazal. V napadu ni predstavljal dodane vrednosti za moštvo, za nameček je pri zaostanku z 0:1 zapravil idealno priložnost za izenačenje, ko je vratar Liverpoola Caoimhin Kelleher prebral njegovo namero ob izvajanju najstrožje kazni. Po porazu Reala proti izjemnemu Liverpoolu (0:2) pa se je na 25-letnega Francoza usul nov plaz kritik.

Ancelotti: Morda le pomanjkanje samozavesti?

Carlo Ancelotti je čestital strategu Liverpoola Arneju Slotu za zasluženo zmago. Foto: Reuters Izkušeni trener Carlo Ancelotti, ki se je podpisal pod neslaven rekord Reala, saj je kraljevi klub prvič v zgodovini lige prvakov v skupinskem oziroma ligaškem delu izgubil kar trikrat, je prepoznal zahteven trenutek in vzel v bran Mbappeja. "Preživlja težke čase. Zdaj mu moramo nuditi popolno podporo in ljubezen. Potem bo kmalu boljše," je prepričan trener Reala.

"Morda gre pri njem le za trenutno pomanjkanje samozavesti. Včasih stvari ne gredo tako, kot bi si želel, a nato pridejo boljši trenutki. V nogometu se zapravljajo 11-metrovke, tega je veliko," Ancelotti sporoča, da zaradi tega ne bi smeli obsojati Mbappeja. Zlasti zato, ker je na treningih zadovoljen z njegovim pristopom. "Trdo dela. Moral bo še naprej garati in se boriti, da bo prebrodil te trenutke. Stvari zdaj ne gredo v njegovo prid. Mora le ostati potrpežljiv, saj je izjemen igralec," je še poudaril strateg branilcev evropskega naslova, ki v tej sezoni napada kar sedem lovorik. Eno je že pospravil pod streho (evropski superpokal), s takšnimi predstavami, kot jih nudi Real v ligi prvakov, pa bo zelo težko dodal še kakšno.

"Mbappe se spopada z ogromnim pritiskom"

Jude Bellingham verjame, da se bo Kylian Mbappe kmalu privadil na igro Reala in dvignil raven svojih predstav. Foto: Reuters Soigralca je vzel v bran tudi mladi angleški as Jude Bellingham, ki je z Realom v svoji domovini zaman naskakoval nove točke lige prvakov. "Mbappe je čudovit igralec, a se zaradi tega, ker je tako dober, spopada z ogromnim pritiskom. Tekme v Liverpoolu nismo izgubili zaradi tega, ker je zapravil 11-metrovko. Liverpool je odigral bolje od nas. Vem, da bo Mbappe v prihodnosti poskrbel za številne velike dosežke Reala," napoveduje angleški reprezentant v kratkem boljše predstave Francoza.

Trener Reala Ancelotti je športno čestital Liverpoolu za zasluženo zmago (2:0), ki bi bila lahko še izdatnejša, a so tudi rdeči zastreljali najstrožjo kazen. Mohamed Salah je namreč poslal žogo mimo vrat. "Rezultat je bil pravičen. Liverpool igra dinamično, z visoko intenzivnostjo," ga je očarala igra angleškega velikana, ki ostaja na prvem mestu skupne lestvice lige prvakov in je kot prvi že poskrbel za napredovanje v izločilni del, saj si je že tri kroge pred koncem zagotovil najmanj 24. mesto. Ravno tega po petih nastopih zaseda Real Madrid, kar je svetlobna leta daleč od pričakovanj navijačev in nogometne javnosti, ki so kraljevi klub pričakovali pri vrhu.

Tako je vratar Liverpoola Caoimhin Kelleher prebral namero Kyliana Mbappeja, ko je Francoz izvedel strel z bele točke. Foto: Reuters

A svoje je naredila tudi strelska kriza Mbappeja. Na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih za Real je dosegel le en zadetek. Zgolj enkrat je zatresel mrežo tudi v ligaškem delu lige prvakov. "V Liverpoolu nismo igrali odločilne tekme za preboj v izločilni del. Prebili se bomo naprej, zaigrali bomo v izločilnem delu, tako kot v prejšnjih letih," ostaja Ancelotti optimističen. Real bo do konca ligaškega dela odigral še tekme proti Atalanti (v gosteh), Salzburgu (doma) in Brestu (v gosteh).