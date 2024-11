Noro, Guardiola s krvavim nosom in praskami po glavi. Zakaj?

Angleški klubski velikan Manchester City je navijačem priredil novo razočaranje. Proti Feyenoordu je na Etihadu do 75. minute vodil s kar 3:0, a je nato sledil epski preobrat gostov, ki so izenačili na 3:3 in postavili nov mejnik v ligi prvakov. Po remiju pa ni bilo veliko govora le o podvigu Feyenoorda, dveh zadetkih Erlinga Haalanda in usodnih napakah hrvaškega branilca Joška Gvardiola, ampak tudi nenavadnih poškodbah na glavi Josepa Guardiole. Katalonec je vse pojasnil in se pri tem še pošalil.

Bogati angleški klub Manchester City je še pred kratkim deloval kot dobro naoljen stroj, ki je tekmece ubijal z visokim ritmom in izjemno učinkovitostjo v napadu. Zmage so prihajale kot po tekočem traku, lovorik ni manjkalo, v zadnjih sedmih letih je bil City angleški prvak kar šestkrat, vmes je postal najboljši tudi v Evropi in na svetu (2023).

Sprva je šlo Manchester Cityju v torek kot po maslu. Proti nizozemskemu prvaku Feyenoordu so vodili že s 3:0 in prevladovali na igrišču. Foto: Guliverimage

V tej sezoni mu bo težko uspelo ponoviti tako dobre rezultate, saj je sredi jeseni padel v neverjetno krizo. Brez poškodovanega Rodrija, letošnjega dobitnika zlate žoge, se težko znajde, pokazalo se je, da tudi Josep Guardiola, eden najbolj spoštovanih in vplivnih trenerjev na svetu, nima čarobne palice, s katero bi lahko klub, poln zvezdnikov, dvignil iz krize.

Navijači izžvižgali zvezdnike Cityja

Feyenoord je vstal od mrtvih in v zadnjih 15 minutah dosegel kar tri zadetke. Foto: Reuters V torek mu v ligi prvakov proti Feyenoordu, ko so želeli prekiniti niz petih zaporednih porazov, ni kazalo slabo. Vodil je že s 3:0, dvakrat je zadel Erling Haaland. Vse skupaj je spominjalo na stari City, ki je zlahka osvajal točke v Evropi, a so se nato v zaključku srečanja dogajale čudne stvari.

Gostje so se v zadnjih 15 minutah vrnili, najdražji branilec v zgodovini nogometa Joško Gvardiol si je privoščil neverjetne napake, bil udeležen pri dveh zadetkih, Etihad pa je obnemel. Navijači iz Rotterdama so se po izenačenju na 3:3 v 89. minuti veselili kot otroci, City pa je doživel nov neuspeh. Ta je zelo zabolel domače občinstvo, ki je po srečanju izžvižgalo nogometaše.

Navijači Feyenoorda so po dvoboju na Etihadu noreli od sreče. Foto: Reuters

"Navijači so razočarani. Povsem jim razumemo. Imajo pravico, da izrazijo tisto, kar čutijo," Guardiola, ki doživlja najbolj nenavadno obdobje, odkar trenira vrhunske klube, razume privržence kluba. S Cityjem je petkrat zapored izgubil, v torek pa za nameček še zapravil vodstvo s 3:0. Prvič v zgodovini lige prvakov se je zgodilo, da je klub vodil s 3:0 do 75. minute, nato pa ostal brez zmage.

Guardiola zagovarjal Hrvata: Potrebuje našo pomoč

Joško Gvardiol si je v zaključku srečanja privoščil dve nedopustni napaki, ki sta gostom olajšali pot do zadetkov. Foto: Guliverimage Frustracij na Etihadu je ogromno. Guardiola je prvič v karieri, čeprav je vodil ogromno tekem, iz rok izpustil vodstvo s 3:0 in ni zmagal, Cityju pa se je to v klubski zgodovini nazadnje zgodilo pred 35 leti.

"V zadnjem času smo izgubili veliko tekem. Počutimo se ranljive in krvavo potrebujemo zmago," je potožil Pep in dodal: "To tekmo smo igrali na visoki ravni, bila je dobra za našo samozavest. Ne vem, ali je težava v glavah. Prvi in drugi zadetek gostov se ne bi smela zgoditi. Dobro igramo, a ne zmagujemo," Guardiola po vodstvu s 3:0 ni pričakoval, da bi lahko Feyenoord ostal neporažen na Otoku.

"Tekma ni nikoli odločena, a po vodstvu s 3:0 nisem videl nobene nevarnosti," je dejal, zato je takrat opravil trojno menjavo, nato pa s klopi spremljal velike napake varovancev, v katerih je prednjačil mladi hrvaški branilec Joško Gvardiol. Neizprosni otoški mediji so ga označili za glavnega krivca, da je City ostal brez tako želene in potrebne zmage. "Gvardiol je še tako mlad. Naučil se bo. Bilo bi zelo narobe, če bi vanj uperil prst in mu pripisal krivdo za poraz. Je fantastičen fant. Zdaj bolj kot kadarkoli prej potrebuje pomoč," je Guardiola po tekmi zagovarjal svojega hrvaškega "soimenjaka", ki bo čez dva meseca dopolnil 23 let.

Skrivnostne praske in modrice na glavi trenerja Cityja:

Why does Pep Guardiola look like he’s just been locked in a cage for 20 minutes with a tiger pic.twitter.com/IRxlXOiNwz — JJ Bull (@jj_bull) November 26, 2024

Pep had bruises and cuts on his head and nose after Man City blew a three-goal lead vs. Feyenoord 😮 pic.twitter.com/pluhOhLHa3 — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2024

Še bolj kot napake Hrvata pa je po družbenih omrežjih odmevala fotografija izmaličenega obraza Guardiole. Sredi nosa je imel krvavo rano, na čelu pa polno skrivnostnih prask in modric. Na spletu ni manjkalo šaljivih pripomb, zapisali so, da je Katalonec takšen, kot da bi bil 20 minut v kletki s tigrom. Kako so nastale te poškodbe?

To vprašanje so strategu Cityja zastavili ob koncu novinarske konference. Pojasnil je, da so za vse skupaj krivi njegovi nohti. "Porezal sem se z nohtom," je dejal Katalonec in se nato pošalil: "Želel sem se poškodovati," se je nasmehnil, vstal in zapustil sobo, v kateri se je družil s predstavniki sedme sile.

Pojasnilo Josepa Guardiole o "poškodbah" na glavi:

'I want to harm myself' 👀 Pep asked about the cuts on his nose and head pic.twitter.com/VQVCQ9brzy — BeanymanSports (@BeanymanSports) November 26, 2024

Manchester City je po novem spodrsljaju zapravil priložnost, da bi se na lestvici lige prvakov prebil med pet najboljših. Z remijem je trenutno na 15. mestu lestvice, po današnjem sporedu lige prvakov pa bo zagotovo zdrsnil malce nižje. Cityjeva kriza je nepojmljiva. Zmagal ni že več kot mesec dni.

Pepa Guardiolo nov zahteven izpit čaka že v nedeljo. Gostoval bo pri vodilnem Liverpoolu, ki ga danes čaka derbi lige prvakov z madridskim Realom. Foto: Reuters

Nazadnje se je zmage veselil 26. oktobra, za nameček pa bi se lahko njegov niz brez zmag kmalu nadaljeval, saj ga v nedeljo čaka derbi na Otoku, ko bo na Anfieldu gostoval pri vodilnem Liverpoolu. Rdeči bi lahko branilcem naslova z zmago ušli na kar 11 točk naskoka.