Nepozabna sramota Maribora, to je bil najhujši dan v njegovem življenju

Olimpija ali Larne? Vodilni slovenski prvoligaš je v imenitni formi. V tej sezoni je izgubil le dvakrat, enkrat v Evropi, enkrat pa v domačem prvenstvu, kjer ima lepo prednost pred najbližjimi zasledovalci. Že v četrtek, ko bo v večernih urah v Stožicah pričakal severnoirskega prvaka Larne, ki je po treh krogih brez točk, razlika v zadetkih pa znaša skromnih 2:9, pa si lahko bolj ali manj zagotovi tudi napredovanje v konferenčni ligi.

Olimpija je v treh krogih osvojila že šest točk, nova zmaga pa bi zeleno-bele odločno usmerila ne le v zagotovitev dodatnih kvalifikacij za osmino finala, v njej bodo sodelovale ekipe od devetega do 24. mesta, ampak celo v neposreden preboj med najboljših 16. To čast in nagrado bi si zagotovilo osem najboljših udeležencev ligaškega dela konferenčne lige.

Slovenski klubi proti tekmecem iz Severne Irske:

Tekme Leto (tekmovanja) Linfield : Gorica 1:3, 2:2 2006 – kvalifikacije za ligo prvakov Olimpija : Crusaders 5:1, 1:1 2018 – kvalifikacije za ligo Europa Maribor : Coleraine 4:5 po 11-m (1:1) 2020 – kvalifikacije za ligo Europa Olimpija : Larne ? 2024 – ligaški del konferenčne lige

Zmaji so se v preteklosti že merili s tekmecem iz tega dela Velike Britanije. Pred šestimi leti so v kvalifikacijah za ligo Europa brez težav izločili Crusaders. V Stožicah so polamatersko zasedbo iz Severne Irske nadigrali s 5:1, po dva zadetka sta dosegla Kingsley Boateng in Matic Črnic, končni rezultat pa je dosegel Haris Kadrić, nato pa se po remiju v Belfastu (1:1) prepričljivo uvrstili v drugi krog.

Ko je Olimpija pred šestimi leti v Evropi gostila tekmeca iz Severne Irske, je v mreži gostov odjeknila petarda (5:1). Foto: Urban Urbanc/Sportida

Večjih težav s severnoirskim tekmecem ni imela tudi Gorica, ki se je leta 2006, takrat kot slovenski prvak, kot prva ekipa iz dežele na sončni strani Alp udarila s tekmecem iz Severne Irske. V kvalifikacijah za ligo prvakov je bila uspešna, na prvi tekmi v Belfastu zmagala s 3:1, junak srečanja je bil dvakratni strelec Enes Demirović, nato pa na povratnem srečanju v mestu vrtnic remizirala z 2:2. Takrat je dvakrat v polno za Primorce zadel Miran Burgić.

Maribor je bil absolutni favorit

Maribor je leta 2020 proti Colerainu odigral prvo evropsko tekmo po dolgem času, na kateri nista bila prisotna Darko Milanič in Zlatko Zahović. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Gorica in Olimpija tako nista imeli večjih težav proti tekmecu iz Severne Irske. Podoben razplet so leta 2020, ko je žreb v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa združil Maribor in Coleraine, pričakovali tudi v taboru vijolic. Tisto leto, ki je bilo zelo specifično, saj so v uvodnih mesecih ostali brez dolgoletnega "šampionskega" dvojca Zlatko Zahović – Darko Milanič, so veliko pričakovali od Evrope.

Maribor je želel prekiniti obdobje neuvrščanja v glavni del evropskih tekmovanj. Tega se je lotil v obdobju, ki ga je zaznamovala pandemija koronavirusa, tako da so evropski spopadi v kvalifikacijah potekali pred praznimi tribunami, hkrati pa se je igrala le ena tekma. Trener je bil Sergej Jakirović, ki mu po prevzemu odgovornega položaja ni šlo slabo, saj je vijolice s četrtega povzdignil na drugo mesto. Višje ni šlo. Naslov so osvojili Celjani, Mariborčani pa po evropskem žrebu niso skrivali zadovoljstva, saj so v prvem nastopu gostili tekmeca iz Severne Irske. Klub Coleraine, pri katerem mnogi nogometaši hodijo v redne službe, tako da velja za polprofesionalni nogometni klub. Ali polamaterski, kakor se vzame.

To je bil dvoboj, ki ga je skupina navijačev Maribora v času pandemije koronavirusa lahko spremljala le z zunanje strani stadiona. Foto: Jure Banfi

Dervišević z bele točke v prečko

Ko je Rudi Požeg Vancaš "ekspresno" izenačil na 1:1, so v taboru Maribora verjeli, da bo sledil popoln preobrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Dvoboj je bil v Ljudskem vrtu odigran 28. avgusta 2020, kar pa je sledilo, je predstavljalo eno največjih evropskih razočaranj Mariborčanov. Vijolice so bile v rahli pobudi, nato pa je v 62. minuti, ko je mariborsko obrambo presenetil James McLaughlin, sledil velik šok. Gostje so povedli z 1:0, a je Maribor, ki ga je takrat vodil Hrvat Sergej Jakirović, hitro odgovoril. Rudi Požeg Vancaš je le štiri minute pozneje izenačil na 1:1.

V domačem taboru so bili prepričani, da ne bo ostalo le pri tem rezultatu, a so se motili. Sledil je podaljšek, tam pa se je ponudila zaključna žogica za Maribor. Amir Dervišević je prevzel odgovornost pri izvajanju najstrožje kazni, a po silovitem strelu zadel prečko. To je bilo novo razočaranje, po 120 minutah je ostalo 1:1, tako da so sledili streli z bele točke, ki so poskrbeli za ogromno veselje v vrstah Otočanov. Mariborčani so bili razočarani kot že dolgo ne. Ker na stadionu ni bilo gledalcev, je vse skupaj po nepričakovano zgodnjem evropskem izpadu vijolic izgledalo še otožnejše.

Veselje nogometašev Coleraina v Ljudskem vrtu, ko so izločili trikratnega udeleženca lige prvakov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Za nami je težek večer, zelo smo razočarani. Težko nam je, ne samo meni, ampak celotni ekipi. Vse smo imeli pod nadzorom, bili boljši nasprotnik, imeli veliko priložnosti, ki jih nismo izkoristili, zgrešili smo tudi enajstmetrovko. Na koncu pa smo bili za svojo nezbranost in napake kaznovani. Ostali smo brez Evrope, kar zelo boli, a sam ne bi govoril o sramoti. Kaj to sploh pomeni? To je nogomet in ravno zaradi tega je tako zanimiv. Življenje gre dalje, kajne? Pomembno je, da se iz tega poraza kaj naučimo," je po bolečem porazu izpostavil Jakirović.

Nanj se lepijo boleči evropski porazi, saj je letos v Münchnu z Dinamom izgubil kar z 2:9. Postal je prvi trener, katerega varovanci so v ligi prvakov na eni tekmi prejeli tako veliko zadetkov. Nekaj dni pozneje je ostal brez službe v Zagrebu.

Bayern se je v uvodnem krogu ligaškega dela lige prvakov znesel nad zagrebškim Dinamom (9:2). To je bila zadnja tekma, na kateri je serijske hrvaške prvake vodil Sergej Jakirović. Foto: Reuters

Podobno je bilo tudi pred štirimi leti. Dan po bolečem izpadu Maribora proti Colerainu je mariborski klub, pri katerem je takrat vlogo športnega direktorja opravljal Oliver Bogatinov, sporočil, da Jakirović ni več trener vijolic. Začasno je na vroči stolček sedel Saša Gajser, kmalu zatem pa je v Maribor iz Sežane prišel nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa Mauro Camoranesi.

Opravičilo vsem, ki jim je Maribor pri srcu

Jakirović je tako na trenerskem položaju Maribora zdržal le štiri mesece, po prekinitvi sodelovanja z vijolicami pa priznal, da je bil četrtek, dvoboj med Mariborom in Colerainom je potekal ravno na ta dan, najhujši dan v njegovem življenju.

Sergeju Jakiroviću in njegovim varovancem je šlo na dvoboju s Colerainom marsikaj narobe. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Ko se ozrem nazaj, smo na pokoronskih tekmah opravili dobro delo. S četrtega mesta smo prišli do drugega, prehiteli Olimpijo in se uvrstili v evropske kvalifikacije. Žal nam ni uspelo osvojiti naslova prvaka, toda med tem bojem ne morem fantom ničesar očitati. Če ne bi bilo preložitve začetka prvenstva, bi se najbrž drugače razpletla tudi evropska premiera, ki je bila res velik spodrsljaj, razočaranje. Še zdaj mi je žal zaradi izpada, rad bi se opravičil vsem navijačem in vsem, ki jim je Maribor pri srcu. To je šport, ne zmaguje vedno boljši, zato je ta igra tako zanimiva. Toda za ta neuspeh ni opravičila, dejstvo je, da bi tekmeca morali izločiti. Če bi Amir zadel z bele točke, tega slovesa verjetno ne bi bilo. To je, žal, tista druga plat športa, bi pa se ob odhodu iz Ljudskega vrta vsem v klubu zahvalil za res odlično sodelovanje, od prvega do zadnjega človeka. Sem dostopen, komunikativen, z vsemi sem vzpostavil odprt odnos in verjamem, da mi nihče ne more česa zameriti. Razen, žal, najpomembnejšega, tega evropskega spodrsljaja in ta četrtek ostaja moj najhujši dan v življenju. Zdaj si moram odpočiti, počakati na novo priložnost in kreniti v nove zmage nekje drugje," se je ob slovesu v izjavi za klubsko stran opravičil vsem, ki jim je Maribor pri srcu.

Razočaranje takratnega branilca Maribora Nemanje Mitrovića po evropskem izpadu. Foto: Jure Banfi

Pred štirimi leti je tako Maribor kot prvi slovenski klub potegnil krajšo proti tekmecu iz Severne Irske, Olimpija pa bo v četrtek postala prva, ki se bo v Evropi pomerila že proti drugemu predstavniku tamkajšnjega nogometa. Ko je nazadnje gostila ekipo iz Severne Irske, je v Stožicah v otoški mreži počila petarda (5:1).

Nogometaši Olimpije so na zadnjem domačem nastopu v Evropi v Stožicah premagali LASK iz Linza z 2:0. Foto: Aleš Fevžer

Optimizem zeleno-belih pa zvišuje tudi izjemen izkupiček na letošnjih domačih evropskih tekmah v Ljubljani. Olimpija je dobila vse štiri v Stožicah, skupna razlika v zadetkih pa znaša občudovanja vrednih 12:0! 2:0 proti Polissyji, 3:0 proti Šerifu, kar 5:0 proti Rijeki in 2:0 proti Lasku, tako da se mreža Matevža Vidovška sploh še ni zatresla.

Dvoboj četrtega kroga ligaškega dela konferenčne lige med Olimpijo in Larnejem se bo začel v četrtek ob 21. uri.