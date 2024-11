Čisti kaos Olimpije v Evropi

Nogometašem Olimpije gre v zadnjem času, z izjemo poškodbe Pedra Lucasa, vse kot po maslu. Najboljši so v 1. SNL, odlično pa jim gre tudi v Evropi, kjer so se po drugi zaporedni zmagi v konferenčni ligi, ko so v gosteh odpravili HJK Helsinki (2:0) in pri tem celo spočili nekaj najboljših igralcev za nedeljski večni derbi z Mariborom, na skupni lestvici povzpeli na imenitno deseto mesto. Tako so zmaji vse bližje zgodovinskemu napredovanju v Evropi. Po zmagi so ob proslavljanju sladke zmage na Finskem zapisali "čisti kaos".

Zeleno-beli so z novo evropsko zmago samo še olepšali sliko nogometnega razcveta, ki mu je Slovenija priča v tem letu. Kekova četa se je izkazala na Euru 2024, mlada Ačimovićeva zasedba je zablestela v kvalifikacijah za Euro 2025, v konferenčni ligi pa prvič v zgodovini evropskih tekmovanj pozno v jesen igrata kar dva slovenska kluba.

Nigerijec Peter Agba je postavil končni rezultat in se na Finskem razveselil evropskega strelskega prvenca v dresu Olimpije. Foto: Guliverimage

Celjani so v četrtek navdušili na gostovanju pri španskem favoritu Betisu, kjer so se celo spogledovali s senzacionalno zmago, na koncu pa v zadnjih sekundah nesrečno in po lastni neumnosti ostali brez remija (1:2), a na lestvici konferenčne lige po polovici ligaškega dela zasedajo 20. mesto, ki zadošča za napredovanje oziroma nastop v spomladanskem izločilnem delu. Še bolje pa kaže Olimpiji, ki si je pod vodstvom Victorja Sancheza zagotovila novo dragoceno zmago. Ne le da je zmajem z njo pripadla bogata denarna pogača (bogatejši so postali za novih 400 tisoč evrov), ampak so si močno izboljšali možnosti za nadaljevanje evropske sezone tudi v spomladanskih mesecih.

Olimpija zmagala, Sanchez spočil najboljšega

Jordi Govea se je že veselil zadetka za 3:0, ki pa so ga pozneje zaradi nedovoljenega položaja, odločalo je le nekaj centimetrov, razveljavili. Foto: Guliverimage Na lestvici so na odličnem desetem mestu, nogometaše HJK Helsinki pa so premagali na nevšečni, načeti in slabo pripravljeni umetni travnati podlagi, zaradi katere španski strateg, da bi se izognil poškodbam – Olimpija vendarle nastopa na treh frontah in je nedavno zaradi poškodbe do konca sezone izgubila pomembnega člena Pedra Lucasa –, na zelenico sploh ni poslal udarne enajsterice.

Zmajev to ni zmotilo. Po privajanju na igralne razmere v prvem polčasu so v nadaljevanju povzdignili ritem, zaigrali še bolj ambiciozno v napadu in dvakrat zatresli domačo mrežo. Tako so kar nekaj prvokategornikov, med njimi tudi trenutno najboljšega igralca Olimpije Raula Florucza, za katerega se potegujeta tako avstrijska kot tudi romunska članska izbrana vrsta, spočili za nedeljsko poslastico v Stožicah, kjer bo na večnem derbiju gostoval Maribor z Boštjanom Cesarjem.

Veselje v vrstah Olimpije je bilo na severu Evrope ogromno, klub pa je vse skupaj prek družbenih omrežij opisal kot "čisti kaos".

🫶🏼 ¡ Nuestra Familia ! 🫶🏼 pic.twitter.com/0QVI5xx1bt — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) November 7, 2024

Posredoval je še proslavljanje nogometašev z zvestimi navijači, ki so v velikem številu odpotovalo na Finsko, v španskem jeziku zapisal "naša družina" (Nuestra Familia) in poudaril enotnost, izvrsten odnos med nogometaši in navijači ter izvrstno ozračje v slačilnicah.

👌🏼 BREZ GOLA … SPET! 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/iJz3uBS3CI — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) November 7, 2024

Izpostavil je tudi dejstvo, da je vratar Matevž Vidovšek, ki brani v reprezentančni formi, mrežo znova ohranil nedotaknjeno, trenerju Sanchezu, ki pripravlja nogometne specialitete, pa popihal na dušo z zapisom, naj še naprej "kuha" po svojem izboru.

Let him cook 😎 pic.twitter.com/UuVF8b4ksF — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) November 7, 2024

Za zdaj mu gre imenitno, Olimpija je na pragu največjega evropskega dosežka, odkar nastopa v tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze, to pa je bila tudi jubilejna deseta zmaga slovenskega kluba v glavnem delu kateregakoli izmed evropskih tekmovanj. Ljubljančani so se podobno kot Maribor podpisali pod štiri zmage, po eno pa sta dosegla še Celje in Mura.

The league phase standings after MD3 💫#UECL pic.twitter.com/jzO8epMyPt — UEFA Conference League (@europacnfleague) November 7, 2024

Priložnosti za dopolnitev zbirke bo v nadaljevanju sezone še ogromno. Olimpijo v naslednjem krogu čaka domača tekma s severnoirskim klubom Larne, na katerem bi si lahko z morebitno zmago že bolj ali manj priigrali preboj med 24 najboljših, Celjani pa bodo imeli težje delo, saj 28. novembra v knežje mesto prihaja poljski prvak Jagiellonia Bialystok, eden izmed šestih udeležencev konferenčne lige, ki se lahko pohvali s stoodstotnim izkupičkom devetih točk. Larne je na drugi strani na predzadnjem mestu brez točk in skromno razliko v zadetkih 2:9.