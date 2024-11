Olimpija z rezervisti do druge zmage, Matko zapravil strela za zmago Celja

Nogometaši Olimpije so v tretjem krogu Uefine konferenčne lige kljub premešani enajsterici brez več nosilcev igre in zdelani zelenici prišli do druge zmage. V Helsinkih so HJK premagali z 2:0. V prvem polčasu se je z izvrstnima obrambama izkazal Matevž Vidovšek, v drugem pa sta evropski prvenec zabila Marko Brest in Peter Agba. Precej težje delo so imeli s španskim Betisom Celjani, a je imel Aljoša Matko ob izidu 1:1 v zadnjih minutah dve izjemni priložnosti za gol in zmago. Zapravil ju je in sledila je kazen, gol kluba iz Seville za zmago z 2:1. Najvišjo zmago večera je dosegel Chelsea, ki je armenski Noah premagal z 8:0. Londončani so z devetimi točkami vodilna ekipa konferenčne lige, Olimpija je s šestimi točkami 10., Celje s tremi 20.

Konferenčna liga, ligaški del (3. krog):

Četrtek, 7. november:

Kar osem sprememb v prvi postavi Olimpije

V prvi postavi je bil tudi Manuel Pedreño. Foto: Guliverimage Ob 18.45 se je v Helsinkih začel dvoboj HJK – Olimpija. Pred šestimi leti sta se ekipi udarili v kvalifikacijah za ligo Europa, Ljubljančani pa so brez težav ugnali finskega tekmeca (4:1). Ta jo je pozneje v Evropi zagodel Mariboru, letos pa želi zeleno-belim vrniti za dva prepričljiva poraza iz leta 2018. Ljubljanski tabor je pred začetkom tekme najbolj skrbela kakovost zelenice. Ta je zelo slaba in načeta, kar po mnenju trenerja Victorja Sancheza povečuje možnost poškodb. Španec je pred dnevi po hudi poškodbi ostal brez Brazilca Pedra Lucasa, kar je velik udarec za zmaje, ki jih v nedeljo čaka še večni derbi z Mariborom. Ta tekma bo za Olimpijo pomembnejša, zato je španski trener v prvi postavi naredil kar osem sprememb v primerjavi z zadnjo tekmo proti Celju.

Precej spremenjena prva enajsterica Olimpije na Finskem:

Izvrstni obrambi Vidovška

Kljub premešani začetni enajsterici in načeti zelenici je ljubljanska ekipa prevladovala od prve minute. Prvo lepo priložnost pa si je priigrala šele v 28. minuti, a je Marko Brest streljal neposredno v domačega vratarja. Dve minuti pozneje je šel v samostojen prodor mladi Dino Kojić, ni pa se pravočasno odločil za strel. V 41. minuti pa je več deset Olimpijinim navijačem na Finskem zastal dah. Po hudi napaki v obrambi sta Lee Erwin in Miska Ylitolva sprožili močna strela proti Matevžu Vidovšku, a je ta z izjemnima paradama razčistil nevarni situaciji. Ob polčasu je bilo tako na semaforju 0:0.

Evropski prvenec Bresta, pa tudi Agbe

Matevž Vidovšek se je izkazal z dvema izvrstnima obrambama. Foto: Guliverimage Olimpija je v 58. minuti vendarle prišla do vodstva. Justas Lasickas je prestregel žogo, stekel v protinapad, jo oddal Brestu, ki je z 20 metrov neubranljivo streljal. To je bil prvi evropski gol 22-letnika. Deset minut pozneje je po izvrstni ekipni akciji ljubljanska ekipa prednost podvojila. Lasickas je podal Brestu, ta pa na robu kazenskega prostora Petru Agbi, ki je iz prve sprožil močan strel in zadel za 2:0. Njegov evropski prvenec. V 82. minuti se je Olimpija veselila še tretjega gola, ko je podal Agba, zadel pa Jordi Govea. Tudi zanj bi bil to evropski prvenec, a je VAR pokazal, da je bil v prepovedanem položaju. Je pa podobno kot v prvem polčasu Helsinkom pripadel tudi zaključek drugega polčasa. Eno od nevarnih akcij domačih je na golovi črti z glavo razčistil Lasickas. Tekma se je končala z 0:2.

Peter Agba je zabil in se veselil vodstva in zmage Olimpije z 2:0. Foto: Guliverimage

Vrnitev Karničnika dodatna spodbuda za Celje

Svit Sešlar in soigralci so ob polčasu držali ničlo. Foto: Guliverimage Celjani so igrali v Sevilli z enim favoritov za osvojitev konferenčne lige, zeleno-belim Betisom. Srečanje je spremljalo več kot 45 tisoč gledalcev. "Čaka nas tekma pred fantastičnimi navijači, ki vselej pričarajo odlično vzdušje. Čaka nas tekma proti ekipi, ki ima veliko individualne kakovosti. Vemo, da igramo proti enemu izmed favoritov tega tekmovanja, a si želimo tekmovati proti Betisu, ne bomo se postavili in čakali. Nasprotnika bomo poskusili spraviti v neprijeten položaj," je pred tekmo poudaril trener Albert Riera. Dodatna spodbuda za Celje je bila vrnitev Žana Karničnika, ko zaradi poškodbe kolena dva meseca ni igral.

Natan se je ob dosežen zadetku poškodoval. Foto: Guliverimage Slovenski prvaki so se pogumno zoperstavili španskemu nasprotniku, ki je sicer imel v prvem polčasu več žogo, tudi nekaj strelov proti celjskemu golu, a nobenega zares nevarnega. Med vratnicama se je dobro držal tudi Lovro Štubljar. Premagan je bil šele v 75. minuti, ko so imeli domači peti strel znotraj okvira vrat. Z glavo je zadel Natan. Je pa Brazilec ob tem nesrečno z glavo trčil v Davida Zeca in obležal okrvavljen. Najverjetneje s prebito arkado in tekme je bilo zanj konec. Brez enega ključnih mož pa so v 54. minuti ostali Celjani, ko je nerodno stopil Armandas Kučys. Ni bilo videti najlepše, grofje lahko samo upajo, da ne gre za hujšo poškodbo.

Nieto zadel za 1:1, Betis do zmage v 94. minute

A za Celje ni bilo predaje. Sploh prvi strel znotraj okvira vrat je tudi končal v mreži. Tekla je 81. minuta, ko se je še enkrat več izkazal Svit Sešlar, tokrat s podajo v kazenski prostor. Ni bilo prepovedanega položaja, zadel je španec v vrstah Celje Juanjo Nieto. Tri minute pozneje bi Celjani morali voditi! Globinsko podajo je dobil Aljoša Matko in bil sam pred Betisovim vratarjem. A ni streljal dovolj natančno, zatresel je zunanji del mreže. V sodnikovem dodatku je imel celjski golgeter še eno priložnost za zmago, a mu je vratar Adrian močan strel branil. In spet se je izkazalo, kdor ne da, dobi. V 94. minuti je za zmago Betisa zadel Juanmi. Zadel je iz protinapada po globinski podaji. Tisto, kar 10 minut prej ni uspelo Matku. Razočaranje Celja ob porazu, potem ko so bili celo blizu zmagi.

Prvak BiH izgubil na Islandiji

Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar sta vstopila v 81. minuti. Foto: Guliverimage Borac, ki je v uvodnih dveh krogih zbral štiri točke, je doživel prvi poraz. Klub iz Banjaluke je z 0:2 izgubil na Islandiji proti Vikingurju. Pri prvaku BiH je Sandi Ogrinec začel tekmo in igral 69 minut, Aleks Pihler je ostal na klopi, Gregorja Bajdeta pa ni bilo niti med rezervisti.

APOEL, pri katerem brani in nosi kapetanski trak Vid Belec, je v Nikoziji pričakal vročo Fiorentino, ki blesti v serie A in je eden od favoritov za osvojitev konferenčne lige. In zmagal z 2:1.

Panathinaikos, katerega člani so Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič, je gostoval pri evropskem krvniku Maribora Djurgardnu. Gnezda Čerin in Šporar sta bila med rezervisti in sta vstopila v 81. minuti, Verbič pa ni prijavljen za evropske tekme. Švedi so zmagali z 2:1.

Poljski prvak Jagiellonia Bialystok, ki se bo jeseni pomeril še z obema slovenskima predstavnikoma, zanj pa nastopa tudi nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović (v prvi postavi), je gostil Molde in slavil s 3:0. In ostaja stoodstoten. Od tistih, ki so še stoodstotni, je vlogo glavnega favorita tekmovanja več kot upravičil Chelsea, ki je z 8:0 odpravil Noah. Joao Felix je prispeval dva gola, Christopher Nkunku dva gola in podajo, Enzo Fernandez pa je podal za prve tri gole.

