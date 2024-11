Sodnik oškodoval Olimpijo, najstrožje kazni Celja ne bi smelo biti

Nedeljski derbi 1. SNL med Celjem in Olimpijo (0:1) še vedno buri duhove. Privrženci Olimpije so bili prepričani, da glavni sodnik Bojan Mertik globoko v sodnikovem podaljšku ne bi smel pokazati na belo točko in Celjanom omogočiti priložnosti za izenačenje. Te Aljoša Matko ni izkoristil, tako da so zmaji zadržali prednost, Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) pa je dva dni po vročem srečanju podala pojasnilo, v katerem je dala vedeti, kako je delivec pravice storil napako. Celjani torej ne bi smeli priti do kazenskega udarca. Zakaj?

Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) je z namenom pravilnega in strokovnega informiranja zainteresirane javnosti o uporabi nedavno posodobljenih navodil UEFA v zvezi z dotikom žoge z roko pri udarcih na vrata kot tudi zaradi napačnih interpretacij v nekaterih medijih podala pojasnilo glede spornega dogodka v izdihljajih derbija 14. kroga Prve lige Telemach med Celjem in Olimpijo.

Trener Olimpije Victor Sanchez ni skrival nezadovoljstva s sodniško odločitvijo globoko v sodnikovem podaljšku. Foto: Aleš Fevžer

"Posodobljena navodila UEFA, ki jih ZNSS v celoti privzema, so glede dotika žoge z roko pri udarcu na vrata načeloma strožja kot v drugih primerih igre z roko. Kljub temu pa ta navodila jasno opozarjajo, da ni vsak dotik žoge z roko ob udarcu na vrata kazniv. Primeri, ko ne gre za kaznivo igro z roko ob udarcu na vrata, se nanašajo predvsem na situacije, ko je prišlo do dotika žoge z roko, ki je zelo blizu telesa, ob ali celo na telesu (vključno s primerom, ko si branilec instinktivno poskuša zaščititi glavo)," pojasnjuje krovna zveza slovenskih nogometnih sodnikov in dodaja, da ne bi smelo priti do najstrožje kazni.

"Iz priloženih posnetkov v trenutku dotika žoge z roko je jasno razvidno, da situacija povsem ustreza zgoraj navedeni definiciji primerov, ko dotik žoge z roko ob udarcu na vrata ni kazniv. Posredovanje VAR, ki je pozval sodnika na ogled posnetka, je bilo torej pravilno," so še zapisali pri ZNSS.

Aljoša Matko je z bele točke poslal žogo visoko čez ljubljanska vrata, tako da je ostalo pri vodstvu Olimpije z 1:0. Foto: Aleš Fevžer

Antić bo prvič sodil večni derbi

Mihael Antić bo v nedeljo prvič delil pravico na največjem slovenskem nogometnem spektaklu. Foto: Aleš Fevžer Že naslednji krog prinaša nov velik in še kako odgovoren izziv za slovensko sodniško stroko, saj bo v nedeljo v Stožicah na sporedu večni derbi med Olimpijo in Mariborom, nato pa sledi novembrski reprezentančni premor. Prvič v karieri bo največji praznik slovenskega klubskega nogometa, spopad med zmaji in vijolicami, na katerem bo Boštjan Cesar prvič kot strateg Maribora okusil čar večnega slovenskega derbija, sodil Mihael Antić. Šestintridesetletni Koprčan bo konec tedna sodil 67. tekmo v 1. SNL.

Na nedeljskem spektaklu v prestolnici bosta ob vzdolžni črti še pomočnika sodnika Manuel Vidali (Gračišče) in Goran Mikača (Višnja Gora), četrti sodnik med obema rezervnima klopema bo Denis Halilović iz Celja, v videosobi pa bosta glavni videosodnik David Šmajc (VAR) in njegov pomočnik Dragoslav Perić (AVAR).