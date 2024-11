Riero po zmagi Olimpije zmotilo marsikaj: To je grdo za nogomet

Nogometaši Celja so v derbiju 14. kroga 1.SNL proti Olimpiji prevladovali. Imeli so prednost domačega igrišča, z naskokom večjo posest žoge, si priigrali bistveno več priložnosti, strelov na gol, nenazadnje tudi najstrožjo kazen, a na koncu ostali brez vsega. "Če bi bil danes trener Olimpije in bi tako zmagal, bi bil zelo razočaran nad predstavo," je v svojem slogu po bolečem porazu, po katerem je Olimpija ušla branilcem naslova na osem točk prednosti, dejal Albert Riera. Španec, ki je prvič izgubil proti rojaku Victorju Sanchezu, je dal vedeti, kako je zmaje reševala sreča. Po njegovem tako Celjanov sploh ni premagala Olimpija, ampak bog. Ker pa še vedno verjame, kako je na pravi poti, nekdanjemu klubu sporoča, kako bo o tem, kdo bo prvak, več jasnega maja. Maja 2025.

Na semaforju na celjskem stadionu je po koncu razburljivega nedeljskega srečanja pisalo 0:1. V taboru Olimpije so se razveselili sladke zmage, še kako pomembne v boju za naslov prvaka, katerega v tej sezoni branijo Celjani. Vseeno pa je domači strateg Albert Riera, ki še kako dobro ve, kako je voditi ljubljanski klub, katerega je pred poldrugim letom popeljal do dvojne slovenske krone, opozoril na tisto, kar pravi poznavalci nogometa, tisti, ki sedijo na tribunah, ne bi smeli prezreti. To pa je način, kako je Olimpija sploh prišla do zmage v Celju.

"Maja bomo videli, kdo bo prvak"

O tem, kako močno je trpela, ni bilo dvoma. Celjani so ji zadali veliko preglavic, a je vseeno zdržala do konca. Upravičila je sloves najbolj jeklene obrambe in v knežjem mestu, kjer je imela opravka z zelo motiviranim tekmecem, premagala neposrednega tekmeca v boju za lovoriko.

Navijači Olimpije po zmagi v Celju niso skrivali dobre volje. Foto: Aleš Fevžer

Ničla, s katero so se morali po derbiju 14. kroga sprijazniti pri Celjanih, je tako zelo bolela. Domačega stratega Riero še toliko bolj, ker je prepričan, da so njegovi varovanci na zelenici nadigrali zmaje, a je slednje reševalo tisto, česar njegova ekipa ni imela. Sreča ji je obrnila hrbet, še bolj učinkovitost v napadu. "Da Olimpija, ki pride sem po remi ali pa vidi, kaj se bo zgodilo, nato zmaga, je grdo za nogomet. A to se dogaja. Nič, še naprej se bomo borili, nato pa videli, kaj bo meseca maja," je za Šport TV po koncu dvoboja v knežjem mestu povedal nekdanji velikan španskega nogometa, ki se je skušal s Celjani približati vrhu, a po bolečem porazu za zmaji zaostal za osem točk.

Vseeno ostaja prepričan, da je na pravi poti. Optimizem mu vliva način, kako je njegovo moštvo na tekmi večkrat spravilo Olimpijo v težave. Ker pa ji je vendarle nekaj zmanjkalo, to pa je zlasti zadetek, kateremu se je najboljša obramba v ligi vedno spretno izognila, še upa, da bi lahko Celjani med sezono odpravili tisto, kar najbolj pogrešajo, in na koncu sezone proslavljali nov naslov prvaka.

Olimpija je z zmago nad Celjem ušla branilcem državnega naslova na osem točk prednosti. Trener Victor Sanchez zaradi kazni rumenih kartonov na naslednji tekmi, večnem derbiju proti Mariboru, ne bo smel računati na pomoč Davida Sualeheja. Foto: Aleš Fevžer

"Maja bomo videli, kdo bo prvak. Olimpija nas danes ni premagala. Premagal nas je bog. A tako ne more biti vseh deset mesecev. Ne more ti bog tako dolgo pomagati. To moraš pokazati tudi na igrišču," je prepričan, kako bi si Celjani s predstavo, v kateri so vsaj statistično gledano zasenčili Olimpijo, zaslužili več.

Riera izpostavil tudi Vidovška

To je zapisal trener Celja Albert Riera kmalu po porazu proti Olimpiji. Foto: Instagram A nekaj so gole številke, drugo pa realnost. Zmaji so na koncu enkrat, po mojstrovini Raula Florucza v 50. minuti, enkrat zatresli vrata Celjanov, gostitelji pa zapravili kar nekaj zrelih priložnosti, tudi zatresli vratnico, za piko na i pa prek nezbranega Aljoše Matka, prvega osmoljenca obračuna, zapravili še najstrožjo kazen.

"Imeli smo 24 udarcev na vrata, individualno pa pogrešali boljšo predstavo. Razočaran sem in jezen na varovance. To sem jim dejal v slačilnici, saj je bila to verjetno najlažja tekma sezone. Lahko bi uničili tekmeca in mu pokazali, kdo ima boljšo ekipo. Moji igralci bi pač morali boljše zaključevati napade. Olimpija pa ima tudi vratarja," je pohvalil nekdanjega varovanca Matevža Vidovška, s katerim je lani proslavljal dvojno krono, nato pa so ga trenerski izzivi ponesli drugam.

"To je bila v bistvu najlažja tekma ne le sezone, ampak moje trenerske kariere. Nisem pričakoval takšnega dvoboja. Če je Olimpija vesela s tem, sam nisem. Če bi bil jaz danes trener Olimpije, bi bil, čeprav bi zmagali, zelo razočaran nad predstavo. Res je, v nogometu so pomembni rezultati, a niso edini, ki me delajo veselega. Želim videti, kako moja ekipa uživa na igrišču in igra dobro. To se trudimo, na koncu pa moraš izkoristiti svoje priložnosti, ki si jih ustvariš. V desetih mesecih bo zgolj s srečo težko osvajati lovorike," je pred mikrofoni Šport TV poslal sporočilo Olimpijo in vse skupaj podkrepil z objavo na socialnih omrežjih, na kateri so Celjani kraljevali v domala vseh statističnih prvinah, a na koncu vseeno ostali brez vsega.

Celjani na čelu z Aljošo Matkom, prvim osmoljencem dvoboja, so proti vratom Olimpije usmerili kar 24 strelov. Foto: Aleš Fevžer

Riera je še enkrat več poudaril, kako jih ni premagala Olimpija, ampak bog. In da je goste iz Ljubljane v knežjem mestu spremljala sreča.

Olimpija posvetila zmago nesrečemu Lucasu

Kako hudo poškodbo je staknil Brazilec Pedro Lucas? O tem bo več konkretnega in jasnega v prihodnjih dneh. Foto: Aleš Fevžer Spopad slovenskih udeležencev konferenčne lige, derbi 14. kroga med Celjem in Olimpijo, je torej osrečil Ljubljančane. Čeprav so imeli statistično gledano skoraj trikrat nižji odstotek posesti žoge in veliko manj strelov na gol, so se na koncu razveselili pomembnih treh točk, s katerimi so zadržali prednost pred Mariborom (tri točke), pred Celjani pa jih loči že osem točk.

"Nogomet je tudi takšen. Če imaš visoko posest, jo moraš znati tudi dobro izkoristiti. Dobro smo se pripravili na dvoboj,'' je pohvalil trener Victor Sanchez, zmagovalec španskega trenerskega obračuna, zlasti igro v obrambi in dal vedeti, kako so imeli zmaji opravka z zelo kakovostnim tekmecem, ki ima dvakrat višji proračun od Olimpije in temu primeren kader. "Srečni smo, moji igralci imajo močan karakter in so zelo borbeni. To zmago bi posvetil Lucasu. Zaradi njega ne moremo biti po takšni zmagi povsem srečni," je za Šport TV priznal, kako prvotni izvidi klubskega zdravnika niso najboljši, saj bi lahko 26-letnemu Brazilcu Pedru Lucasu, ki je v 62. minuti zapuščal celjsko zelenico v solzah, zaradi težje poškodbe kolena grozilo daljše okrevanje. In to ravno v delu sezone, ko čaka Olimpijo ogromno zahtevnih tekem.

Poškodovani napadalec Olimpije Pedro Lucas je v 62. minuti zapuščal igrišče v solzah. Foto: Aleš Fevžer

V četrtek bo denimo v konferenčni ligi gostovala na Finskem, nato pa jo tri dni pozneje v Stožicah že čaka derbi z Mariborom. Ravno na ''martinovo'' nedeljo. Takrat ne bo mogel računati na poškodovanega Lucasa, pa tudi kaznovanega Davida Sualeheja, ki je v Celju prejel rumeni karton. Zato bo takrat še toliko bolj prišla do izraza sočutje, kolektivni duh v vrstah Olimpije, skrb za drugega, ki jo je še toliko bolj izžarevala objava po tekmi v Celju, ko so zmago posvetili nesrečnemu napadalcu. Vsi nogometaši Olimpije, z njegovim dresom v rokah.

Nogometaši Olimpije so posvetili zmago poškodovanemu napadalcu Pedru Lucasu. Foto: Instagram

To je dodatna moč Olimpije, ki prinaša marsikaj. Tudi pomoč tistih, ki spremljajo nogomet "od zgoraj", in so po besedah Riere v nedeljo pomagali zeleno-belim. A tako naj ne bi bilo vedno, sezona pa bo še dolga. Zmagovalci se bodo šteli maja. Takrat pa bi lahko imeli Celjani po napovedih Riere še vedno možnosti za osvojitev naslova. Če bodo takrat na lestvici višje od Olimpije, Maribora, Kopra, Brava ...