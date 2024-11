Ples kroglic na sedežu NZS najmanj osrečil Koprčane

Na sedežu Nogometne zveze Slovenije (NZS) na Brdu pri Kranju so v ponedeljek zaplesale kroglice. V boju za pokalno lovoriko vztraja še 16 klubov, od tega sedem prvoligašev. V osmini finala bomo priča enemu prvoligaškemu spopadu, Mura bo v Fazaneriji gostila Koper. Vodilna Olimpija se bo spopadla s prav tako zeleno-belim ljubljanskim sosedom Ilirijo, rekorder tekmovanja Maribor bo gostil drugoligaša iz Kidričevega, Celjani pa Tabor iz Sežane. V četrtfinale se bosta uvrstila vsaj dva kluba, ki ne igrata med elito.

V tem koledarskem letu se ne bo več igralo pokalnih tekem. Pokal Pivovarna Union se bo s tekmami osmine finala nadaljeval v začetku marca 2025, ko bi bilo lahko najbolj zanimivo v Murski Soboti. Fazanerija bo namreč prizorišče edinega neposrednega obračuna prvoligaških tekmecev, Mura, ki je pokal nazadnje osvojila leta 2020, pa bo skušala prednost domačega igrišča izkoristiti proti Koprčanom, ki jim gre v tej sezoni pod vodstvom Oliverja Bogatinova v prvenstvu zelo dobro, saj zaostajajo le za Olimpijo in Mariborom.

Olimpija proti svojim zeleno-belim "predhodnikom"

Olimpija je v nedeljskem derbiju 1. SNL v gosteh premagala Celjane. Foto: Aleš Fevžer Zmaje po zelo zahtevnem srečanju 1/16 finala pokala, ko so v gosteh premagali Radomlje (2:1), čaka vsaj na papirju lažja naloga. Udarili se bodo s sosedom iz Šiške, prav tako zeleno-belo Ilirijo, ki nastopa v drugi ligi in je podobno kot Olimpija zelo navezana na letnico ustanovitve 1911. Tako je že zdaj jasno, da bo glavno mesto Slovenije v četrtfinalu zastopano s svojim predstavnikom.

Olimpijo čaka v četrtek gostovanje v konferenčni ligi na Finskem proti HJK Helsinki, tri dni pozneje pa bo v večnem derbiju v Stožicah pričakala Mariborčane. Vijolice so z devetimi pokalnimi lovorikami rekorderji tekmovanja, lov na jubilejni deseti pokal pa bodo pod vodstvom Boštjana Cesarja nadaljevale v Ljudskem vrtu proti Aluminiju.

Boštjan Cesar želi v tej sezoni postati trener Maribora, ki bi popeljal vijolice do jubilejnega desetega pokalnega naslova. Foto: Jure Banfi

Kidričani podobno kot Tabor Sežana nastopajo v drugi ligi. Obema gre dobro. Želita se vrniti med elito, kjer sta nedavno še nastopala. Kidričani so trenutno tretji v 2. SNL, takoj pod njimi pa so Kraševci, ki jih je ples kroglic združil s Celjani. Tako bodo predvidoma 5. marca 2025 naskakovali pokalno senzacijo v knežjem mestu.

Vse drugo kot prepričljiva zmaga Brava proti četrtoligašu bi bilo veliko presenečenje. Foto: www.alesfevzer.com Nafti ne bo potrebno potovali daleč na gostovanje, saj se bo odpravila k tretjeligašu Čardi v Martjance, absolutni favorit bo tudi Bravo, saj mu bo prišel v goste štajerski četrtoligaš Rače.

Tretjeligaš Premium Dobrovce bo pričakal drugoligaša iz Slovenske Bistrice, Beltinčani, ki so v 2. SNL trenutno na osmem mestu, pa bodo v Prekmurju pričakali Belo krajino, ki nastopa v četrti (regionalni ljubljanski) ligi.

Na poti do osmine finala pokala so tako izpadli trije prvoligaški klubi. Primorje, Domžale in kot zadnje Radomlje.