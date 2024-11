Zadnjeuvrščeni vodilni Gorici zabili pet golov

Nogometaši Gorice, vodilne ekipe 2. SNL, so na tekmi 13. kroga doživeli prvi poraz v sezoni. Na njihovem terenu jih je s 5:2 premagal Slovan, ki je tako dosegel prvo zmago in na lestvici po točkah ujel predzadnjo Dravo. Goričani so sicer dobro začeli in do 39. minute vodili z 2:0, zadela sta Luka Marjanac in Luka Bulatović. A so nato Kodeljevčani zrežirali popoln preobrat, še v prvem delu je znižal Tihomir Maksimović. V drugem polčasu pa je Slovan dosegel še štiri gole (Vall Janković, Aleks Ristić, Tian Pantelić in še enega Maksimović) ter na koncu slavil visoko s 5:2.

Na drugi sobotni tekmi je ekipa Kety Emmi&Impol Bistrica premagala Tolmin s 4:2, tri gole je za zmagovalce dosegel Jaša Martinčič.

Nogometaši Aluminija so v nedeljo zapravili priložnost, da bi po 13. krogu zasedali vrh druge slovenske lige. Kidričani bi z zmago v Ivančni Gorici proti Grosupljemu za točko prehiteli Gorico, a jih je domača zasedba ugnala z 1:0. Strelec je bil Anis Jašaragić v 40. minuti. Aluminij je zdaj celo padel na tretje mesto, saj ga je prehitel Triglav, ki je z 1:0 odpravil Jadran.

