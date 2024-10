Triglav z novo zmago na vrh

Nogometaši kranjskega Triglava so v 11. krogu 2. slovenske lige gostili Krko in zmagali s 3:0. Z zmago, šesto zaporedno v vseh tekmovanjih, so se izbranci Darijana Matića vsaj začasno povzpeli na prvo mesto. Tega pa bo lahko v nedeljo spet prevzela Gorica, če bo vsaj remizirala v derbiju kroga z Aluminijem.