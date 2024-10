Koper ugnal Olimpijo, Celju štajerski derbi. Prvih pet v treh točkah.

Konec tedna so se igrale tekme 11. kroga prve lige. Celjani so po preobratu z 2:1 dobili štajerski derbi v Ljudskem vrtu proti Mariboru, Olimpija pa je v zadnji tekmi kroga z 0:1 izgubila proti Kopru in zabeležila prvo ligaško ničlo v sezoni. V uvodnem dejanju kroga sta se že v petek pomerila Radomlje in Nafta. Domači so slavili z 2:0. Domžale so na edini sobotni tekmi prišle do prve zmage v sezoni, po tem ko so z 1:0 slavile v Murski Soboti. Primorje je za uvod v nedeljski spored z zmago z 1:0 končalo niz neporaženosti Brava, ki je v aktualni sezoni prve lige pred tem klonil le v uvodnem krogu.

1. SNL, 11. krog:

Petek, 4. oktober:

Sobota, 5. oktober:

Nedelja, 6. oktober:

Koper slavil, Olimpija zapravila enajstmetrovko

Na sklepnem dejanju kroga v Stožicah so prek Ivana Durdova v sedmi minuti zapretili domači. Kmalu za tem smo videli še nekaj priložnosti, a Matevž Vidovšek v domačih in Metod Jurhar v gostujočih vratih sta se izkazala. V 16. minuti pa šok za domače. Omar El Manssouri je lepo sprožil približno s 13 metrov in ob bližnji vratnici ukanil Vidovška. Olimpija je bila nato v nadaljevanju prvega dela igre več pri žogi in nekajkrat zapretila, a Koprčani, ki so prav tako imeli svoje priložnosti, so se na odmor odpravili z minimalno prednostjo.

Kmalu na začetku drugega polčasa pa izjemna priložnost za Olimpijo. Po podaji Jordia Govee je žoga v roko zadela gostujočega branilca Veljka Mijailovića. Odgovornost z enajstih metrov je prevzel Diogo Pinto, njegovo namero pa je Jurhar prebral in Koper obdržal v prednosti. Nogometaši Olimpije so še naprej lovili izenačenje, Koper pa je čakal svoje priložnosti po napakah nasprotnika. A golov gledalci niso več videli, tako da so se na reprezentančni odmor prvih pet ekip v ligi podalo le s tremi točkami razlike med seboj. Za Olimpijo je bil to sploh prvi poraz v ligi v tej sezoni.

Metod Jurhar je zaustavil tudi najstrožjo kazen. Foto: Filip Barbalić

Odličen uvod Maribora, Celje nato vzpostavilo ravnovesje

Štajerski derbi v Ljudskem vrtu so bolje otvorili domači, ki so povedli z golom Luke Krajnca v tretji minuti. Josip Iličić je izvedel kot, strel branilca domačih z glavo pa je, po nespretnem posredovanju celjskega čuvaja mreže Matjaža Rozmana, končal v mreži. Kmalu za tem sta po skorajda identičnih akcijah na desni strani kazenskega prostora s strelom proti oddaljenejši vratnici Rozmanove dlani ogrela še Iličić in Gyorgy Komaromi, obakrat pa je celjski čuvaj mreže žogo izbil v kot. Po drugem izmed obeh je bil Kranjc blizu še drugega zadetka, ponovno pa se je izkazal Rozman. Prvih deset minut srečanja je tako minilo povsem v znamenju domačih.

Maribor je povedel že v tretji minuti. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

V 13. minuti so bili prvič nevarni tudi gostje, a domači vratar Ažbe Jug je bil prej pri žogi kot Armandas Kučys in jo pred njim odbil. Dve minuti kasneje je po kotu sam ostal Damjan Vuklišević, a zadel le zunanji del mariborskih vrat. Po napaki Jana Repasa v 32. minuti je proti vratom ponovno stekel Kučys, a hitro se je vrnil kapetan domačih Martin Milec in toliko oviral Litovca, da njegov strel na koncu ni resneje ogrozil Jugovih vrat. Kmalu zatem je bil nevaren še Tamar Svetlin, a Jug se ponovno ni dal. V 37. minuti so bili ponovno nevarni domači. Jan Repas je ukradel žogo in zaposlil Orpheja Mbino, dobro pa ga je oviral David Zec in strel je zgrešil cilj. Na odmor so tako z minimalno prednostjo odšli domači.

Celjani po odmoru napadli, domače presekala izključitev Jana Repasa

Na uvodu v drugi polčas so gostje močno pritisnili, njihov strateg Albert Riera pa je na igrišče poslal nekdanjega ljubljenca domačega občinstva Ivana Brnića. V 49. minuti se je v kazenskem prostoru odkril Svit Sešlar, Pijus Šyrvis pa je z drsečim startom najverjetneje preprečil zadetek. V 52. minuti je že po prekršku Jana Repasa nad Sešlarjem nato Žiga Repas z nevarnim startom zrušil Svetlina, ta pa je zaradi poškodbe končal srečanje. Zaradi morebitne nevarne igre in posledično rdečega kartona je posredoval Var, po ogledu posnetka pa se je sodnik Rade Obrenović odločil, da mlajšemu izmed bratov Repas pokaže samo rumeni karton.

Ažbe Jug je zbral nekaj izjemnih obramb, a poraza Maribora mu na koncu ni uspelo preprečiti. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec V 60. minuti pa so domači ostali brez enega izmed bratov Repas. Jan, ki je porumenel že v prvem polčasu, je po prekršku nad Kučysem prejel še drugi karton rumene barve in moral predčasno pod prho. Le minuto kasneje so Celjani izenačili. S strani je podal Brnić, Kučys pa je žogo lepo preusmeril v mrežo. Kmalu po golu je z roba kazenskega prostora izjemno sprožil Inigo Eguaras, Jug pa je žogo odbil v vratnico. Minuto kasneje je po predložku v osrčje kazenskega prostora sprožil še drugi Španec pri Celjanih Juanjo Nieto, znova pa se je izkazal Jug. Sledil je nov dvoboj Kučys – Jug, ponovno pa je bil na mestu mariborski čuvaj mreže.

Celjani so še naprej pritiskali, nagrada pa je prišla v sodnikovem dodatku. Eguaras je lepo podal v prostor Aljoši Matku, ki je dobil dvoboj z Gregorjem Sikoškom, Jug je njegov strel še odbil, žogo pa je z glavo pričakal Edmilson in jo poslal v mrežo. Sedemminutni podaljšek se je nato raztegnil na devet minut, gostje pa so zabeležili pomembne tri točke. Po zadnjem sodnikovem žvižgu so na igrišče vdrle tudi Viole in se napotile proti tribuni s celjskimi navijači, a do incidenta ni prišlo.

Celjani so še drugič v sezoni ugnali Maribor. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Primorje dočakalo domačo tekmo in prekinilo niz Brava

Uvod v nedeljsko dogajanje je bil namenjen temu, da se je v Ajdovščini znova igral prvoligaški nogomet. Vodstvo tekmovanja je zaradi višjih sil, prenove travnate površine v Novi Gorici, popustilo in dovolilo Primorju, da kljub temu, da stadion nima reflektorjev, gosti tekmeca v prestolnici burje. Izbranci Milana Anđelkovića so vrnitev med elito do zdaj zaznamovali tudi s tem, da so še edini prvoligaš brez remija v tej sezoni, tradiciji pa se niso izneverili. Z golom asa iz rokava Semirja Smajlagića v 49. minuti (vstopil je pred začetkom drugega polčasa) so ugnali varovance Aleša Arnola, ki poraza niso poznali vse od prvega kroga prvenstva. Bravo šele drugič v aktualni sezoni ni uspel zatresti nasprotnikove mreže in s tem zamudil priložnost, da se še bolj približa samemu vrhu prvenstvene lestvice.

Ajdovci so slavili z golom rezervista Semirja Smajlagića. Foto: Aleš Fevžer

Lorber junak Domžal

V sobotno srečanje v Murski Soboti so, vsaj glede na prikazano v aktualni sezoni, kot izraziti favoriti vstopili domači. A na stadionu Fazanerija gledalci zadetkov niso videli vse do 82. minute, ko je Muro v vodstvo popeljal Borna Proleta. Veselje domačih je bilo kratkotrajno, saj je Var zaradi prepovedanega položaja Learda Sadiriuja gol razveljavil.

V 91. minuti pa šok za domače navijače. Z roba kazenskega prostora je udaril Marcel Lorber, žoga pa je po odboju od enega izmed branilcev v visokem loku preletela vratarja Florijana Raduho in končala v mreži. Do konca petminutnega podaljška se rezultat ni več menjal in Domžalčani so na 11 ligaški tekmi vendarle vknjižili prvo zmago. Z njo so se vsaj nekoliko približali Nafti in Radomljam, ki jim bežita za dve oziroma tri točke. Mura ostaja pri 17 in ostaja tik za najboljšimi.

Nafta ostaja brez točke v gosteh

Radomlje so z 2:0 premagale Nafto. Foto: www.alesfevzer.com Nogometaši Nafte do desetega kroga na gostovanjih niso osvojili niti točke, dosegli le en gol, derbi začelja v Radomljah pa je bila le preslikava dosedanjih gostovanj. Tudi v Domžalah niso pokazali veliko in so spet ostali praznih rok. Radomljani so bili precej boljši tekmec, predvsem to velja za prvi polčas, z zmago so se tekmecem oddolžili za poraz na prvi medsebojni tekmi v Lendavi in jih tudi zamenjali na osmem mestu prvenstvene razpredelnice.

Ko je bilo slutiti, da se bo prvi polčas končal brez golov, so domači v 40. minuti povedli. Matej Malenšek je bil podajalec, večji del posla pa je opravil Rok Štorman, ki je kot ekspresni vlak stekel mimo gostujočih branilcev ter poslal žogo pod prečko Do povišanja vodstva pa so Radomljani prišli v 76. minuti. Po predložku z leve strani je do strela z glavo prišel Gaber Dobrovoljc, Žan Mauricio je žogo odbil, a le na levico Halife Kujabija, ki je z močnim volejem žogo poslal na spodnji del prečke, od koder se je odbila v mrežo.

