Ničla, ki ne more biti v ponos "slovenski" Nafti

V 1. SNL nastopa veliko tujih nogometašev, ki zelo pogosto tresejo mrežo. Najbolj izstopajo pri Nafti, kjer so se podpisali pod vse zadetke v tej sezoni. Lendavčani, ki jih danes čaka domači prekmurski spektakel z Muro, tako še čakajo na prvega slovenskega strelca. Vsi drugi tekmeci v prvi ligi so ga že dočakali, v tem pogledu kot vzorna modela, kjer prevladujejo domači strelci, segata iz povprečja Bravo in Radomlje.

V uvodni četrtini prvenstva (z izjemo še ne odigrane tekme med Primorjem in Radomljami, ta bo na sporedu šele 12. oktobra) se lahko v svojih vrstah s slovenskimi strelci pohvalijo vsi klubi razen Nafte. Za Lendavčane so v tej sezoni v polno merili le legionarji iz Madžarske, v zasedbi Jozsefa Bozsika sicer igrajo štirje njegovi rojaki, in Bolgarije. Nova priložnost, da Nafta dočaka prvega slovenskega strelca, se obeta na današnjem prekmurskem derbiju z Muro.

Tujci na seznamu strelcev prevladujejo tudi pri vodilni Olimpiji, pri kateri čast domačih strelcev rešuje mladi reprezentant Dino Kojić, v manjšini so tudi pri Kopru, Mariboru, Muri in Celju, z naskokom največ pa jih je pri Radomljah in zlasti Bravu. Mladi ljubljanski klub je to sezono, v kateri je za zdaj v 1. SNL izgubil zgolj enkrat, dosegel ducat zadetkov. Kar 11 so jih dosegli slovenski nogometaši, Matic Ivanšek, Martin Pečar, Jakoslav Stanković in Milan Tučić so bili denimo uspešni po dvakrat, edini tujec, ki je zadel za "občasne" Šiškarje, je mladi Nigerijec Victor Ntino-Emo Gidado.