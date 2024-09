Predsednik Celja ne skriva navdušenja: Kot da bi zadel na loteriji

Celjski navijači so po prihodu Alberta Riere kar nekaj časa čakali na preporod moštva. Španec je opozarjal, da bo moral najprej marsikaj spremeniti, v mislih je imel predvsem kader, hkrati pa bo za bolj otipljive dosežke potreboval še nekaj časa. Sodeč po zadnjih rezultatih, Celje je po zadnjem reprezentančnem premoru nanizalo tri zmage, je Riera povlekel prave poteze. "Smo na pravi poti, a to še ni to," po zadnjih predstavah, ki so navijače Celja spravile v dobro voljo, hkrati pa branilce slovenskega naslova približale vodilni Olimpiji na zgolj dve točki zaostanka, razmišlja Valerij Kolotilo. Prepričan je torej, da Celjani še zdaleč niso pokazali vsega, kar bi lahko.

Glavni predstavnik tujih vlagateljev v NK Celje je prepričan, da lahko izbranci Alberta Riere v nadaljevanju sezone pokažejo še več kot so v zadnjih tednih. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Njegove besede ne bodo všeč tekmecem, saj izžarevajo prepričanje, kako zmorejo Celjani na zelenici prikazati še bistveno več. Če bodo izbranci Riere povzdignili formo in zaigrali še bolje od tega, kar prikazujejo v zadnjih tednih, bi lahko tekmecem resnično trda predla v boju za najvišja mesta. "Imamo potencial, da prikažemo več. Čakamo še na vrnitev nekaterih poškodovanih igralcev. Tudi Svit Sešlar po oceni trenerja še ni optimalno pripravljen. Je pri 60 do 70 odstotkih pripravljenosti. Smo na pravi poti, a nismo še na vrhu," je dejal sin Ukrajinca in Rusinje, zaljubljen v Slovenijo ter celjski nogometni klub.

Učinek klubov 1. SNL po reprezentančnem premoru: 1. Celje 3 tekme – 9 točk

2. Maribor 3 – 6

3. Mura 2 – 4

4. Olimpija 2 – 4

5. Bravo 2 – 2

6. Koper 2 – 1

7. Domžale 2 – 1

8. Radomlje 1 – 0

9. Primorje 1 – 0

10. Nafta 2 – 0

Kaj bi bilo šele, če bi bila zelenica v Celju boljša …

Albert Riera je po treh zaporednih zmagah popeljal Celje le dve točki do vodilnega položaja. Foto: Boštjan Podlogar/STA Ogromne rezerve vidi zlasti na domačih tekmah, kjer jih omejuje slabša pripravljenost zelenice. "Saj ste videli, kako je naša ekipa odigrala povsem drugače v Domžalah (3:0) kot pa na naši zadnji domači tekmi proti Mariboru (2:1). Na boljšem igrišču delujemo povsem drugače, lahko prevladuje igra, polna kombinatorike, ki jo želi tudi naš trener. Tega pa brez dobre travnate površine ne moremo doseči," je izpostavil še tretji dejavnik, zaradi katerega je prepričan, da bo celjska ekipa v nadaljevanju sezone igrala še bolje.

Prvi je vrnitev nekaterih pomembnih poškodovanih igralcev. Najbolj se pozna odsotnost Marka Zabukovnika in Tamarja Svetlina, drugega predstavljajo rezervni igralci v pripravljenosti vročega Svita Sešlarja, tretji pa boljša kakovost domače zelenice.

Svit Sešlar? Najboljši igralec 1. SNL.

Mladi reprezentant Svit Sešlar, sicer otrok celjskega kluba, ki je pred vrnitvijo iz Turčije nazadnje nosil dres kadetske ekipe Celja, blesti v 1. SNL. Foto: www.alesfevzer.com Kar se tiče Svita Sešlarja, ki se v Turčiji pri Eyüpsporju ni naigral, nato pa se kmalu po vrnitvi v domovino predstavil v izjemni luči ter zablestel tako z mojstrskimi zadetki kot tudi asistencami, govori Kolotilo o njem zgolj z izbranimi besedami.

"Zame je že najboljši igralec slovenske prve lige. Počutim se, kot da bi zadel sedmico na lotu. Ko se igralci vrnejo domov, potrebujejo ponavadi nekaj časa za adaptacijo. Ko pa se je vrnil Svit, se je videlo, kako močno pogreša nogomet. Igra mojstrsko," je navdušen nad predstavami 22-letnega Celjana, ki se je v zadnjih letih izkazal v dresu Olimpije, nato pa se lani iz Ljubljane preselil v Turčijo, kjer pa ni dobil toliko priložnosti, kot jo je pričakoval.

Če bi se pokazala možnost, bi Celjani morda prihodnje leto skušali odkupiti Svita Sešlarja od turškega prvoligaša. Foto: www.alesfevzer.com

Celjskemu klubu je uspelo prepričati turškega prvoligaša, da jim do konca sezone posodi Sešlarja. Bi se lahko celo zgodilo, da bi Celjani, če bo Sešlar tudi v prihodnje tako dobro igral, razmišljali o odkopu pogodbe? "Odvisno od tega, kako se bo razpletalo spomladi. Če se bomo borili za svoje cilje, v moji glavi je še vedno kot prvi cilj izpostavljen dosežek, da bi se nekega dne uvrstili v ligo prvakov, je vse možno. V nogometu ne moreš nikoli reči, da ni nič mogoče," je odgovoril Kolotilo, ki je ugodil želji Alberta Riere, še enega povratnika v Celje, da iz Turčije pripelje mladega slovenskega reprezentanta, s katerim je imenitno sodeloval že v Stožicah.

"O prihodu Svita smo razmišljali že prej. V celjskem klubu si namreč prizadevamo, da bi vrnili domov čim več slovenskih igralcev. Trener ima s Svitom že dobre izkušnje. Svit bo kmalu vstopil v najboljša leta v nogometu. Še vedno napreduje. Je igralec, ki še ni pokazal vsega, kar zna," verjame, da se bo nekoč o Svitu Sešlarju govorilo z izbranimi besedami ne le v Sloveniji, ampak tudi po svetu.

Najlepši mu je bil tisti proti Mariboru

Svit Sešlar je nasledil celjski dres s številko 11, ki ga je pred tem nosil Denis Popović. Foto: www.alesfevzer.com Doživlja ga tudi kot imeniten vzor mladim domačim nogometašem kot tudi celjskemu občinstvu. "Svita sem prvič spoznal v Sloveniji, ko je bil še igralec Olimpije in sploh še ni igral za prvo enajsterico. Zdaj sem vesel, da lahko spremljamo rojenega Celjana v dresu Celja. To lahko veseli tudi navijače. Številka 11 bo pri nas očitno vedno celjska," se je nasmehnil, saj je Sešlar v knežjem mestu oblekel ravno dres s številko 11, ki ga je ponosno nosil donedavni kapetan Celja Denis Popović.

Po koncu reprezentančnega premora, ko je začel nastopati za Celjane, je na treh tekmah dosegel tri prekrasne zadetke. Proti Nafti je preigraval v kazenskem prostoru in zadel neubranljivo pod prečko, proti Mariboru je v zadnji minuti presenetil s prefinjenim strelom, ki je mnoge spomnil na lahkotnost doseganja velemojstrskih zadetkov Lionela Messija, proti Domžalam pa se je poigral z domačo obrambo na robu kazenskega prostora in nato z natančnim strelom postavil končnih 3:0.

Za vrhunec štajerskega derbija med Celjem in Mariborom je poskrbel povratnik Svit Sešlar. Foto: www.alesfevzer.com

"Zame je bil najlepši njegov zadetek proti Mariboru. Vsi smo razmišljali, da je že konec akcije in je zamudil priložnost za zadetek, nato pa je sledi fantastičen udarec," še dolgo ne bo pozabil zadetka, ki je odločil zmagovalca na štajerskem derbiju, po katerem je Maribor prvič po skoraj letu dni na zelenici izgubil dvoboj 1. SNL.

Pokal za Celje nesrečno tekmovanje, a …

Načrt Valerija Kolotila je preprost. Celjani želijo ubraniti državni naslov. Foto: www.alesfevzer.com Odkar je pred štirimi leti vstopil v celjski klub kot glavni predstavnik tujih vlagateljev, je z njim doživljal vzpone in padce. Nedolgo nazaj se je krčevito boril za obstanek in si ga zagotovil šele v zadnjem krogu, v zadnji sezoni pa je postal slovenski prvak z ogromno prednostjo pred zasledovalci. Zdaj želi naslov ubraniti. Če bo Sešlar nadaljeval svoj strelski pohod, bo Celjanom marsikaj lažje.

"Celje je v mojih očeh prvi favorit za osvojitev naslova. Liga je z močno Olimpijo in Mariborom veliko pridobila. Na lestvici vlada gneča. Ne bi pa govoril le o treh najboljših klubih, blizu so tudi Mura, Bravo in Koper," je prepričan, da bo v tej sezoni boj za Evropo v 1. SNL še zelo zanimiv.

V sredo čaka Celjane prvi pokalni izziv v tej sezoni. Gostoval bo pri Dravinji. To bo uvodna stopnička, ki loči Celjane na poti do lovorike. "Kar se tiče Celja in pokala, je to za nas bolj nesrečno tekmovanje. Celje je zaigralo desetkrat v finalu in le enkrat zmagalo. Dve leti zapored smo izpadli po 11-metrovkah, tako proti Nafti kot tudi proti Olimpiji ju je nesrečno zapravil Denis Popović. Morda bomo zdaj, ko ga ni več z nami, napredovali," se je pošalil Kolotilo in hitel pojasnjevati, kako seveda za omenjena poraza v Lendavi in Ljubljani še zdaleč, če sploh, ni kriv le Popović. Nekdanjemu kapetanu je hvaležen za vse, kar je napravil za Celje.

Nekdanji kapetan Celja Denis Popović v zadnjih sezonah v pokalnem tekmovanju ni imel sreče. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjani so se tako s pomočjo renomeja kluba, ki si lahko zaradi finančnega ugodja privošči več od številnih tekmecev v 1. SNL, v zaključku poletnega prestopnega roka močno okrepili. Vrnitev Sešlarja se je za zdaj izkazala kot zadetek v polno. Oziroma, kot bi se izrazil predsednik Kolotilo, kot da bi Celjani zadeli na loteriji.