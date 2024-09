V prestavljeni tekmi drugega kroga prve slovenske nogometne lige je Celje v štajerskem derbiju premagalo Maribor z 2:1. Sodnik Matej Jug je pokazal 14 rumenih kartonov, priložnosti za zadetke je bilo morda še več, junak treh točk za Celje pa 22-letni Svit Sešlar. Nekdanji član Olimpije se je po letu dni v tujini vrnil v prvo ligo in za svoj domači klub na drugi tekmi podal in še zadel. Gol za zmago z 2:1 v 90. minuti je bil res nekaj posebnega. Celje se je po slabšem začetku sezone zdaj s četrto zmago vodilni Olimpiji približalo na štiri točke in je le še točko za Mariborom.

1. SNL, 2. krog (prestavljena tekma):

Sreda, 18. september:

V zaostali julijski tekmi prve slovenske nogometne lige sta to sredo že 116. štajerski derbi igrala Celje in Maribor, aktualni prvak in najtrofejnejši slovenski klub. Začetek tekme pred kar lepo napolnjenimi tribunami ni razočaral. Prvo veliko priložnost so imeli v deseti minuti Mariborčani, ko je po podaji iz kota izvrstno streljal Jan Repas, a mu je vratar Matjaž Rozman branil s pravo parado. Zatem sta si priložnosti priigrala najboljši strelec prejšnje sezone Aljoša Matko in novinec v celjskem dresu Svit Sešlar. V 22. minuti je z nekaj večje oddaljenosti za las prek gola Ažbeta Juga streljal David Zec.

Sešlar poživil igro Celja, s podajo poskrbel za vodstvo

Svit Sešlar prvič v karieri proti Mariboru v dresu Celja Foto: www.alesfevzer.com Sešlar, nekdanji zvezdnik Olimpije, je v 27. minuti z izjemno podajo iz prve v globino poskrbel za prvi zadetek na tekmi. Armandas Kučys se je znašel sam iz oči v oči z Jugom in ga zanesljivo tudi premagal. Tretji gol Litovca v prvi ligi za vodstvo Celja z 1:0. Mladi slovenski reprezentant, ki je zadel že na svoji prvi članski tekmi za Celje, je zdaj na drugi tako v svojo statistiko vpisal še asistenco. Pred koncem polčasa bi se prednost domačih lahko še povišala, ko sta imela v kazenskem prostoru novi priložnosti Sešlar in še en nekdanji član Olimpije Mario Kvesić.

Je bila pa igra v prvem polčasu zelo groba, glavni sodnik na štajerskem derbiju Matej Jug je v prvih 45 minutah pokazal kar osem rumenih kartonov (pet Mariborčanom), nato pa še dva v dodatku polčasa, oba Mariboru. Sledil je prosti strel Celjanov z roba kazenskega prostora. Kvesić je streljal vrhunsko, Jug pa še lepše branil in ekipi sta vendarle na glavni odmor odšli z izidom 1:0.

Žoga prevarala Rozmana, Maribor prišel do izenačenja

Ante Šimundža se je moral odzvati in je takoj z začetkom drugega polčasa na klop potegnil Grego Sikoška in 18-letnega Nika Grlića, vstopila pa sta Gyorgy Komaromi in Andre Martins de Sousa. A je Kvesić že v prvi akciji polčasa novo priložnost pripravil Zecu, ki pa je ni izkoristil. V peti minuti nadaljevanja tekme je z 20 metrov nevarno sprožil Žiga Repas, a je žoga zletela prek celjskega gola. Rezervist Komaromi je na svoji drugi tekmi za Maribor v 57. minuti poskrbel za izenačenje na 1:1. Pravzaprav je ob njegovem ne najmočnejšem strelu slabo posredoval Rozman. Na precej zdelani zelenici se je žoga tik pred vratarjem malo odbila in mu je pod telesom ušla v gol.

Zmaga Celja nad Mariborom z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com A tudi Albert Riera je imel močne adute na klopi, sredi polčasa sta v igro vstopila izkušena Nino Kouter in Luka Bobičanec. Na semaforju je ostalo 1:1 tudi v 71. minuti, ko je s treh metrov streljal Matko, a je bil Jug znova na pravem mestu. Aljoša še ni našel strelske forme iz prejšnje sezone, ko česa takega ne bi zapravil. Že v naslednjem napadu bi lahko povedli gostje, a je Marko Božić zadel prečko. Če so bili v prvem polčasu boljši Celjani, so bili v drugem Mariborčani. A tudi strel Jana Repasa, v 87. minuti ni bil uspešen. Žoga je za malo zletela levo od vratnice, nato pa je v 90. minuti znova udaril Svit Sešlar. Z roba kazenskega prostora je po diagonali prefinjeno streljal z nekakšnim lobom, presenetil Juga in zadel za zmago z 2:1.

