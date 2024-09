Nogometaši Bayerna so uvodno dejanje prenovljene lige prvakov zaznamovali s prepričljivo zmago nad zagrebškim Dinamom (9:2). Postavili so nov rekord tekmovanja, saj so postali prva ekipa, ki je v ligi prvakov na eni tekmi dosegla kar devet zadetkov. Kako je s tem v 1. SNL? V dobrih treh desetletjih, odkar se klubi v samostojni Sloveniji potegujejo za državni naslov, je največ zadetkov na eni tekmi dosegla Olimpija. Jadranu iz Dekanov jih je pred 32 leti nasula reci in piši kar 12!

Rekord 1. SNL po številu doseženih zadetkov na eni tekmi tako pripada ljubljanski Olimpiji. V uvodni sezoni državnega prvenstva v samostojni Sloveniji, ko je prvoligaško druščino sestavljajo kar 21 klubov, je strelske topove najbolj neusmiljeno naravnala proti Jadranu iz Dekanov. Primorcem je prizadejala najtežji poraz, kar ga pomni 1. SNL. Tekma, ki se je vpisala v zgodovino in še vedno velja za svojevrstni mejnik slovenskega klubskega nogometa, je za Bežigradom potekala 7. junija 1992.

Nekdanji kralj strelcev 1. SNL Zoran Ubavić (1965–2015) je priskočil na pomoč ljubljanskemu klubu tudi v obdobju, ko se je znašel v najnižji ligi, a nato s pomočjo Primoža Glihe in številnih prostovoljcev začel imeniten vzpon vse do elite. Foto: www.alesfevzer.com

Takrat so igrali 40. krog maratonske sezone prvega državnega prvenstva, zmaji pa so se na dotrajanem Plečnikovem stadionu znesli nad nemočnimi Primorci. Pokojni Zoran Ubavić je zadel kar petkrat, Nedeljko Topić je dodal tri, Sandi Valentinčič pa dva zadetka. V polno sta zadela še Robert Englaro in Nenad Podgajski. Olimpija je tako na poti do prvega slovenskega naslova enega izmed prvoligaških tekmecev premagala kar z 12:0.

Prireditelji so se zaradi omejenosti nekdanjega ročnega semaforja na stadionu Bežigrad znašli v težavah, ko je Olimpija dosegla dvomestno število zadetkov. Tako so morali otroci levo od števila zadetkov domačinov v rokah pridržati enico. Foto: Vid Ponikvar

To je bil tudi šok za prireditelje, saj takratni ročni semafor na bežigrajskem stadionu ni omogočal takšnega rezultata. Pomagali so si s tem, da so otroke zadolžili, naj na levi strani držijo v rokah veliko enico.

Poleg Olimpije "dvomestna" le še dva

Naslednji na večni lestvici je Celje, poleg Maribora edini slovenski klub, ki v prvi ligi nastopa neprekinjeno od začetka in vse do danes, ko ga čaka izjemno zanimiv štajerski derbi v knežjem mestu. Celjani so leta 1996 odpravili Izolo kar z 11:0.

Celjani, aktualni prvaki 1. SNL, so najvišjo zmago v klubski zgodovini proslavljali še v prejšnjem stoletju. Foto: www.alesfevzer.com

Ko je Celje, takrat je nosil ime Biostart Publikum, 5. maja 1996 premagal Izolo z 11:0, so trije njegovi strelci skupaj dosegli kar deset zadetkov. Faik Kamberović je dal štiri, Edi Bajrektarević in Dejan Bauman pa tri. V polno je zadel še Matjaž Štancar.

Takšen rezultat (11:0) so pred natanko tremi desetletji dosegli tudi nogometaši Olimpije, ko so v mestnem spopadu prerešetali mrežo Slovana.

Zmaji so dvomestno število zadetkov na eni tekmi dosegli še dvakrat. Tako so vsaj deset zadetkov, torej enega več kot Bayern v torek proti zagrebškemu Dinamu, dosegli kar štirikrat. Poleg Olimpije in Celja je omenjeni podvig v 1. SNL uspel le še enemu klubu, ki že dolgo ne nastopa med slovensko elito. To je viška Svoboda. Zdajšnji tretjeligaš, njegov trener je Ermin Raković, je pred 30 leti napolnil mrežo Dekanov.

Pri rekordni zmagi Svobode je imel prste vmes tudi nekdanji veliki up slovenskega in jugoslovanskega nogometa Stanislav Komočar. Foto: Ana Kovač

Ko je Svoboda 22. oktobra 1994 v Dekanih premagala Jadran z okroglih 10:0, je postavila slovenski rekord, saj je to najvišja gostujoča zmaga v zgodovini 1. SNL. Med strelci so izstopali Dražen Žeželj (3), Stanislav Komočar in Gjergji Dema (oba 2).

Maribor v Evropi kar deset, v 1. SNL pa malce manj

Kliton Bozgo je pri najvišji zmagi Maribora v Evropi sodeloval kar s štirimi zadetki. Foto: Vid Ponikvar Kaj pa Maribor, najtrofejnejši slovenski klub, ki je v času samostojnosti dosegal največje uspehe tako na domačih kot tudi evropskih zelenicah? Vijolice v 1. SNL zanimivo niso nikoli dosegle dvomestnega števila zadetkov. V tem pogledu so najbolj zablestele v Evropi, ko so estonsko Normo iz Tallinna leta 1994 v Ljudskem vrtu odpravile z neverjetnim rezultatom 10:0. Takrat so strelsko izstopali Kliton Bozgo (4), Milko Djurovski (2), Goran Gutalj (2) in zdajšnji trener vijolic Ante Šimundža (2).

Na domačem prvenstvu je Maribor najvišjo zmago proslavljal pred 12 leti. Zgodilo se je 22. aprila 2012 v Ljudskem vrtu, ko so si vijolice privoščile goste iz Kranja in mrežo Triglava zatresle kar osemkrat (8:0). To je bila zmaga, s katero so si pet krogov pred koncem zagotovili naslov prvaka. Bil je jubilejni deseti, pozneje jih je Maribor osvojil še šest.

To je tudi strelski rekord, kar zadeva tekme 1. SNL v 21. stoletju. V njem so prvoligaški klubi v Sloveniji na eni tekmi dosegli največ osem zadetkov.

Albert Riera je zadnji strateg, ki je na tekmi 1. SNL pozdravil vsaj osem zadetkov njegovih varovancev. Foto: Vid Ponikvar

To je poleg že omenjene zmage Maribora nad Triglavom uspelo še Domžalam, ki so leta 2005 pod taktirko Slaviše Stojanovića v gosteh pomendrale velenjski Rudar z 8:0, ter Olimpiji, ki je 11. decembra 2022 na poti do naslova s trenerjem Albertom Riero na Krasu nadigrala Tabor iz Sežane z 8:0.

Tako slovenski prvoligaški nogomet v tem stoletju še čaka na junaka, ki bi posnemal torkov podvig Bayerna, ko je mrežo hrvaškega prvaka iz Zagreba zatresel kar devetkrat. Zadnjo tekmo, na kateri je slovenski prvoligaš dosegel vsaj deset zadetkov, so odigrali pred 28 leti. Takrat ko je bil angleški zvezdnik Harry Kane, strelec štirih zadetkov proti Dinamu v ligi prvakov, star komaj tri leta ...