Evropa česa takega še ni videla, Čeferin prepričan v uspeh

Naslov evropskega prvaka bodo branili nogometaši madridskega Reala. Foto: Reuters Nič več ne bo, kot je bilo. Še himna lige prvakov, tista prepoznavna melodija, ki srca nogometašev in navijačev polni s posebnim ponosom in pričakovanjem, je malce prirejena. Pač v stiku s časom. Dodali so ji še nekaj hitrejših, modernejših ritmov. Ko jo je javnost prvič slišala, prvič je zazvenela v letošnjem play-offu kvalifikacij, v katerem jo je poslušalo tudi nekaj slovenskih legionarjev, odzivi niso bili najboljši.

Ljubitelji nogometa so še vedno bolj vajeni starejše različice himne, ravno tiste, ki jo je najbolj doživeto zapel zlasti strelski rekorder tekmovanja Cristiano Ronaldo. Neuničljivi Portugalec, ki bo podobno kot njegov dolgoletni prvi tekmec Lionel Messi še drugo sezono zapored z druge celine spremljal evropsko ligo prvakov le kot gledalec, za zdaj ostaja največja ikona največjega klubskega tekmovanja na svetu.

Čeferin: To je odlična sprememba

Liga prvakov bo s številnimi novostmi poskrbela za več poslastic, ko se bodo jeseni medsebojno pomerili klubi, ki so se pred tem sicer srečevali le v izločilnem delu. Foto: Guliverimage Liga prvakov že dolgo predstavlja paradnega konja Evropske nogometne zveze (Uefa). Zato je moralo vodstvo z Aleksandrom Čeferinom na čelu po dobljeni vojni z velikani, ki so sanjarili o ustanovitvi svoje elitne superlige, tehtno premisliti o nadaljnjih korakih. Tako se je v želji, da bi zadostili idejam tistih, ki imajo največ vpliva, moči in bogastva, odločilo za konec obdobja, v katerem je kraljeval dobro poznani model skupinskega dela z 32 udeleženci.

Uefa verjame, da bo nov tekmovalni sistem, v katerem je po novem kar 36 klubov, ti pa sploh niso razdeljeni v skupine, ampak jih po švicarskem modelu čaka ligaški del s kar osmimi tekmami, hitro požel odobravanje in ga bo nogometna javnost sprejela z navdušenjem. "Prišli smo do rešitve, ki bo koristila vsem. Zaradi tega bo tekmovanje še bolj nepredvidljivo in bolj zanimivo. To je odlična sprememba," je nedavno v pogovoru za Sky News poudaril Aleksander Čeferin.

Prvi mož evropskega nogometa se je podpisal pod ogromno novost, ki prinaša številne spremembe. Velikani so dobili del tega, po čemer so hrepeneli, saj se bodo že v jesenskem delu tekmovanja merili tudi s sebi enakimi, tako da ne bo manjkalo prvovrstnih spektaklov.

Kylian Mbappe želi v dresu Reala uresničiti dolgoletno željo in osvojiti ligo prvakov. Foto: Reuters

Tako je lahko zadovoljen tudi Real Madrid, najboljši klub in evropski rekorder, ki je po prihodu Kyliana Mbappeja še utrdil status na seznamu največjih kandidatov za osvojitev lovorike. Njegov predsednik Florentino Perez je dolgoletni kritik lige prvakov, kakršni smo poznali v prejšnjih sezonah. Drzno in samosvoje ne skriva, da še vedno razmišlja o elitni superligi, v kateri bi se družili zgolj največji izmed največjih. Uefa mu je šla nasproti, zdaj bo deležen bolj atraktivnih srečanj.

Pomislek, ki je zmotil tudi Carla Ancelottija

Že v prvem krogu bo ponovitev finala iz leta 2022 med Cityjem in Interjem. Foto: Reuters V prvem delu tekmovanja, ta ni več skupinski, ampak ligaški del, saj bo po vsakem krogu objavljena skupna lestvica s 36 udeleženci, se bo pomeril s številnimi kakovostnimi tekmeci. Kar šest jih prihaja iz lig petice (Liverpool, AC Milan, Borussia Dortmund, Brest, Stuttgart, Lille in Atalanta), sedmi pa je avstrijski Salzburg. Imenitna druščina, ki zagotavlja spektakle. Ker velja podobno tudi za druge evropske prvokategornike, bo pestro kot že dolgo ne.

Na voljo bodo tekme, ki so jih lahko nogometni sladokusci ponavadi spremljali šele v izločilnem delu. Manchester City se bo tako že jeseni pomeril s PSG, Juventusom in Interjem, Barcelona se bo udarila z Bayernom in Borussio Dortmund, Atletico Madrid z Leipzigom in PSG ter tako dalje.

Carlo Ancelotti v tej sezoni z belimi baletniki lovi zgodovinsko sedmico. Foto: Reuters

Obstajajo resda pomisleki, kako bodo vse skupaj zdržali nogometaši, saj bodo v prvem delu lige prvakov namesto šest odigrali kar osem tekem, zadnji dve bosta celo na sporedu prihodnje leto, januarja 2025. Že tako zaradi povečanega števila tekem, prihodnje poletje bo namreč v ZDA prva izvedba svetovnega klubskega prvenstva s kar 24 klubi, za najboljše igralce na svetu ne bo pretiranega počitka. "Včasih je nekaj novega lahko dobro za konkurenco in vse nas, a težko razumemo povečanje števila tekem," opozarja Carlo Ancelotti, ki bo z beli baletniki branil evropski naslov.

Sezono 2024/25 je začel imenitno, z Realom je osvojil evropski superpokal, tako da napada zgodovinsko sedmico! Lahko namreč postane še španski prvak, osvojil španski pokal in superpokal, ubrani naslov evropskega prvaka, pozimi postane še svetovni prvak, nato pa poleti v ZDA zmaga še razširjeno klubsko prvenstvo.

Šeško in Kampl v četrtek pri Oblaku

Jan Oblak bo z Atleticom v četrtek v uvodnem dejanju lige prvakov gostil dva rojaka, Benjamina Šeška in Kevina Kampla. Foto: Guliverimage Novo poglavje prenovljenega formata lige prvakov se bo začelo v torek ob 18.45 s tekmama v Torinu in Bernu. Prvi tekmovalni evropski teden ekskluzivno pripada le ligi prvakov, tako da bodo ljubitelji nogometa od torka do četrtka vsak dan uživali ob spremljanju šestih srečanj.

Derbijev ne bo manjkalo. V torek se bosta na San Siru udarila Milan in Liverpool, ki sta skupno osvojila kar 13 evropskih naslovov, dan pozneje bosta za ponovitev velikega finala iz leta 2022 poskrbela Manchester City in Inter, v četrtek pa sledi poslastica v Madridu, na kateri bo imel marsikaj videti tudi selektor Matjaž Kek. Jan Oblak bo namreč z Atleticom gostil Benjamina Šeška in Kevina Kampla, ki sta z Leipzigom spomladi iz Evrope izpadla prav v Madridu, a proti poznejšemu prvaku Realu.

"Slovenski" Sturm iz Gradca bo domače tekme lige prvakov igral "na drugi strani Karavank" v Celovcu. Foto: Reuters

Še dolgo ne bo himna lige prvakov odmevala na številnih prizoriščih tako blizu Slovenije. Obeta se ogromno poslastic. Graški Sturm bo denimo z Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom igral evropske tekme v Celovcu, liga prvakov pa se bo igrala tudi v Zagrebu, Salzburgu, Bratislavi, Beogradu, Bergamu, Milanu, Münchnu, Pragi …

Nekdaj Messi in Ronaldo, zdaj Mbappe, Haaland, Yamal ...

Lamine Yamal je z Barcelono pod vodstvom novega trenerja Hansija Flicka imenitno vstopil v sezono. Foto: Reuters Največja favorita za evropski naslov sta branilec naslova Real Madrid in angleški prvak Manchester City. Še drugič zapored bo liga prvakov minila brez Lionela Messija in Cristiana Ronalda. Čas je za nove nogometne junake. Kylian Mbappe in Erling Haaland sta že dolgo tu, novo poglavje pišejo tudi mladi zvezdniki, kot so Lamine Yamal, Jude Bellingham, Jamal Musiala in drugi mladeniči.

V zgodovinski sezoni lige prvakov, v kateri se bo prvič v treh desetletjih, odkar je nasledila nekdanji pokal državnih prvakov, ne bo manjkalo Slovencev. Za tekme jih bo kandidiralo kar devet. Največ, kar trije, so na seznamu avstrijskega prvaka Sturma, kjer pa so majhne možnosti, da bi v elitnem tekmovanju debitiral tudi 19-letni Arjan Malić. Mladi Jeseničan kot branilec nabira izkušnje v drugi avstrijski ligi pri drugi ekipi Sturma, a je bil kot predstavnik klubskega podmladka uvrščen na B seznam. Povsem drugače je z Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom, ki sta se utrdila v najmočnejši enajsterici črno-belih.

Harry Kane, Vanja Drkušić in Timi Max Elšnik so nastopili na Euru 2024, zdaj bodo vsi trije tudi udeleženci lige prvakov. V novi sezoni lige prvakov bo sicer nastopilo največ klubov iz Nemčije in Italije, obe velesili, ki sta na letošnjem Euru že izpadli iz boja za lovoriko, bosta zastopani s petimi predstavniki. Foto: Guliverimage

V ligi prvakov nastopata dva kluba z dvema slovenskima igralcema. Pri Leipzigu sodelujeta Benjamin Šeško in Kevin Kampl, pri beograjski Crveni zvezdi pa Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić. Oba bi lahko v četrtek debitiral v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Drkušić, obrambni steber slovenske reprezentance, je v soboto prvič odigral za Beograjčane vso tekmo (2:0 proti Napredku). Prvič bo v ligi prvakov zaigral tudi njegov reprezentančni soigralec Kenan Bajrić, ki se je med najboljše prebil s Slovanom iz Bratislave. Tako veliko debitantov v ligi prvakov ni bilo med Slovenci že vse od leta 2017, ko so v tem prevladovali številni nogometaši Maribora. Takrat je slovenski klubski prvak še zadnjič zaigral med evropsko elito.

Najslabših ducat brez tolažilne nagrade

In sistem? Vsak klub bo v enokrožnem ligaškem delu odigral osem tekem. Štiri doma, štiri v gosteh. Uefa je tako stremela k temu, da bi bil sistem tekmovanj bolj pravičen in zanimiv. Zelo bo zanimiv zlasti pogled na enovito lestvico, na kateri bo vseh 36 udeležencev. Najboljših osem si bo zagotovilo neposredno napredovanje v osmino finala, tiste, uvrščene med deveto in 24. mestom, pa čaka februarja play-off za preboj med najboljših 16. Tokrat po dvokrožnem sistemu, s tem pa bodo imeli klubi, uvrščeni med deveto in 16. mestom, status nosilca in s tem prednost pri nastopu na domačih tleh na povratni tekmi.

Liga prvakov v sezoni 2024/25 prinaša več udeležencev, več tekem in več zaslužkov. V prejšnji sezoni je v skupinskem delu treh evropskih pokalov (liga prvakov, liga Europa in konferenčna liga) tekmovalo 96 klubov. V tej sezoni jih bo 108. Udeleženci lige prvakov in lige Europa bodo v ligaškem delu odigrali osem, v konferenčni ligi pa podobno kot prej šest tekem. Foto: Uefa

Najslabših 12 udeležencev ligaškega dela, vsi uvrščeni med 25. in 36. mestom, bodo po osmih odigranih tekmah sklenili evropsko sezono in jih ne bo čakala tolažilna nagrada v obliki nadaljevanja poti v katerem izmed drugih pokalov (liga Europa oziroma konferenčna liga).

Sklepno dejanje prenovljene lige prvakov bo 31. maja 2025 v Münchnu, sodeč po stavnicah pa imata največje možnosti, da bi se na Bavarskem potegovala za evropski naslov, Real Madrid in Manchester City. A sezona je še dolga, v sezono, polno novosti, se optimistično podaja tudi 34 njunih tekmecev. Naj se zabava začne!

Denarne nagrade udeležencem lige prvakov: Nastop v ligaškem delu: 18.620.000 evrov

Zmaga v ligaškem delu: 2.100.000

Remi v ligaškem delu: 700.000

Uvrstitev med osem v ligaškem delu: 2.000.000

Uvrstitev med devet in 16 v ligaškem delu: 1.000.000

Nastop v play-offu za osmino finala: 1.000.000

Nastop v osmini finala: 11.000.000

Nastop v četrtfinalu: 12.500.000

Nastop v polfinalu: 15.000.000

Podprvak: 18.500.000

Prvak: 25.000.000