Angleški velikan se je odločil glede Benjamina Šeška

Ko se je pred začetkom Eura 2024 za Benjamina Šeška zanimalo ogromno bogatih evropskih snubcev, največ se je pisalo o zanimanju Arsenala, Chelseaja in Milana, se je zdel scenarij, kako se bo dragulj slovenskega nogometa iz Nemčije preselil na Otok, še kako verjeten. Poletne prestopne sage z Radečanom pa vendarle ni bilo, saj se je dogovoril z Leipzigom, podaljšal zvestobo in si zagotovil boljše pogoje. Pa topničarji v prihodnosti še razmišljajo o nakupu Slovenca? Trener Mikel Arteta je sprejel odločitev.

Londonski Arsenal je v prejšnji sezoni v angleškem prvenstvu zaostal le za Manchester Cityjem. Navijači so za nekaj več pogrešali le še napadalca, ki bi se prelevil v serijskega strelca. Sodeč po zanimanju, ki so ga pokazali pred meseci za Benjamina Šeška, so enega izmed najresnejših kandidatov za omenjeni položaj prepoznali prav v mladem Slovencu. Ko pa je slovenski reprezentant podaljšal sodelovanje z Leipzigom, po novem traja kar do leta 2029, in se odločil, da bo v sezono 2024/25 vstopil v dresu nemškega prvoligaša, se je pri Arsenalu marsikaj spremenilo.

Arsenal, ki ima v zadnjem času velike težave s poškodbami pomembnih igralcev (Martin Odegaard in Declan Rice), je v zadnjem nastopu v gosteh premagal Tottenham. Foto: Reuters

Želje, da bi poleti na stadion Emirates pripeljali novo devetko, ni bilo več. Trener Mikel Arteta in športni direktor Edu sta vkljub odhodu Eddieja Nketiaha, ki se je pridružil Crystal Palaceu, ocenila, da bosta v osrčju napadu še naprej najbolj računala na Nemca Kaija Havertza in Brazilca Gabriela Jesusa, hkrati pa bi se lahko bližje vrat tekmecev preselili še Belgijec Leandro Trossard, Brazilec Gabriel Martinelli in domači novinec Raheem Sterling.

Šeško v četrtek proti Oblaku

V državnem dresu Benjamin Šeško spet zabija kot za stavo, pri RB Leipzigu pa še čaka na prvi zadetek v bundesligi v tej sezoni. Foto: www.alesfevzer.com Givemesport tako poroča o tem, da trener Arsenala do nadaljnjega ne razmišlja več o tem, da bi pripeljal novega osrednjega napadalca. To pa pomeni, da se je njegova želja, da bi Šeško nadaljeval kariero v Londonu, pošteno ohladila. Tudi če bi si Arsenal medtem premislil, ne bi več mogel dobiti Slovenca tako "poceni", kot bi ga lahko letos (v zdaj že nekdanji pogodbi naj bi odkupna klavzula znašala okrog 60 milijonov evrov), ampak bi moral za 21-letnega Radečana, ki je na zadnjih dveh nastopih za Slovenijo dosegel kar štiri zadetke, odšteti še bistveno več denarja.

Tržna vrednost Šeška sicer po oceni Transfermarkta znaša 50 milijonov evrov, mladi slovenski as pa v tej sezoni še čaka na strelski prvenec v bundesligi. V polno je zadel že v nemškem pokalu, v četrtek pa se mu obeta priložnost, da prvič v karieri na medsebojni tekmi premaga reprezentančnega soigralca, kapetana Jana Oblaka, saj bodo rdeči biki gostovali pri madridskem Atleticu.