Matjaž Kek ostaja dosleden pri svojem slogu in razmišljanju, ki so ga slovenski ljubitelji nogometa spoznali že v njegovem prvem selektorskem mandatu. Ko gre reprezentanci dobro, brzda evforijo in umirja konje, ko pa so rezultati manj spodbudni, iz tega ne dela prevelike drame, ampak prisega na delo in išče način, kako čim hitreje popraviti ali izkoreniniti napake. Tako je bilo tudi po zmagi nad Kazahstanom (3:0), ki mu je polepšala 63. rojstni dan. Po njej pa ni želel izpostaviti zgolj prvega junaka Benjamina Šeška, ampak tudi njegove soigralce, ki se ne znajdejo tako pogosto v soju žarometov.

To ni več naključje. Ko Matjaž Kek praznuje rojstni dan in vodi reprezentanco, Slovenija obvezno zmaguje. Tako je bilo leta 2009 proti Poljski (3:0), tako je bilo deset let pozneje proti Izraelu (2019), tako je bilo tudi v ponedeljek proti Kazahstanu (3:0). Strategu iz Maribora, ki mu je v ponedeljek v živo voščilo vse najboljše slabih deset tisoč gledalcev v Stožicah, so varovanci podarili čudovito darilo. Prepričljivo zmago nad Kazahstanom, s katero so se v skupini B3 lige narodov prebili na prvo mesto, s tem pa ohranili pozitivno ozračje, ki slovenski tabor v sožitju s strastnimi navijači spremlja vse od spomladanske odmevne zmage nad Portugalsko, nato pa je vse skupaj na Euru 2024 vstopilo v novo, še bolj fanatično dimenzijo.

Zaznati je optimizem, da bo Slovenija zaigrala na SP 2026

Dvoboj med Slovenijo in Kazahstanom so zaznamovali trije zadetki Benjamina Šeška. Foto: www.alesfevzer.com Je pa v nečem pri selektorju Keku vendarle zaznati razliko. Če je v prejšnjih ciklusih bolj umirjeno in previdno, včasih tudi premišljeno in diplomatsko napovedoval cilje, je tokratna odločnost, s katero vstopa Slovenija v nove cikluse, prepolna optimizma. Zdaj je prepričan, da bo Slovenija zaigrala na SP 2026. Po tistem, kar se je zgodilo na Euru 2024, sploh ne verjame v katerega izmed scenarijev, da bi se lahko njegovim izbrancem zalomilo na poti do novega velikega tekmovanja. In kdo bi mu lahko pri tem sploh kaj očital?

Slovenska reprezentanca resnično deluje iz tekme v tekmo boljše, tako kot poudarja tudi Benjamin Šeško, najbolj vroči posameznik, ki je ekspresno prebolel strelsko krizo, ki ga je pestila na Euru 2024. Vrnili so se njegovi zadetki, vrnila se je tudi zmaga, ki jo je Slovenija nazadnje občutila pred tremi meseci proti Armeniji, nato pa na šestih naslednjih tekmah vselej remizirala. Tokrat je odpravila Kazahstan.

"Zasluženo smo zmagali. Zaigrali smo dovolj kakovostno, da lahko o tej tekmi govorimo pozitivno. Atmosfera na koncu tekme, kljub temu da Stožice na žalost niso bile polne, je tista, ki nam daje potrditev, da smo odigrali dobro tekmo," je po najvišji letošnji zmagi Slovenije zaupal izkušeni selektor.

"Slovenija, ki je mogoče nekomu vrgla rokavico"

"Normalno je, da govorimo o Beniju. Moramo pa tudi govoriti o tem, kako mu je ekipa pomagala po tistem na evropskem prvenstvu," je izpostavil Matjaž Kek. Foto: www.alesfevzer.com Dvoboj so zaznamovali trije zadetki Benjamina Šeška, ki je pri 21 letih dosegel svoj prvi hat-trick v državnem dresu, skupno pa je s 15 zadetki že peti na večni lestvici slovenskih strelcev. "Normalno je, da govorimo o Beniju. Moramo pa tudi govoriti o tem, kako mu je ekipa pomagala po tistem na evropskem prvenstvu. Kako mu je ekipa dala vedeti, da verjame vanj, in da so to stvari, ki se v življenju dogajajo. Ko ga vidiš nasmejanega, razigranega in ko uživa v nogometu skupaj s soigralci, potem so to dobre stvari," je selektor spregovoril o prvem junaku srečanja, ki je pokazal izjemno iznajdljivost pred vrati Kazahstana in kar trikrat matiral njegovega vratarja.

Dvakrat z desno nogo, prvič po mojstrovini, ki je kmalu zaokrožila po spletu in postala viralna, nato pa je zadel v polno še po nebeškem skoku in strelu z glavo. "Izkazal se je kot eksekutor, a sta tudi Celar in Vipotnik odigrala dobro tekmo. Malce smo spremeniti ritem in razbili šablono. V nekih trenutkih prvega polčasa, ko smo se z napadalci pojavljali v coni med zadnjo linijo in veznimi igralci, smo bili zelo nevarni," Keka veseli, kako so se njegovi varovanci odzvali po Euru. Zlasti Šeško, ki je po njegovem mnenju že s prvim zadetkom, v katerem je pokazal ogromno znanja, dokazal, zakaj so se zanj poleti zanimali veliki klubi.

Benjamin Šeško je ekspresno hitro prebolel strelsko krizo, ki ga je spremljala na Euru 2024. Foto: www.alesfevzer.com

"Po Euru je ostal skromen, enostaven. Vedno izziva soigralce, da mu pomagajo. V športu pa se rado zgodi, da so premalokrat omenjeni tisti, ki niso v soju žarometov. Danes je bila to vrhunska predstava ekipe. Je še nekaj igralcev, ki so me naredili zadovoljenega in veselega. To je bila Slovenija, ki je mogoče nekomu vrgla rokavico. Ko so se zaradi naših težkih nasprotnikov na Euru omejili v neke kritike, češ da igramo samo bunker in na protinapad. Tokrat smo na težkem igrišču igrali tehnično dobro. Fantom čestitam, zaslužili so si aplavz," čuti zadoščenje, saj so njegovi varovanci dokazali, da zmorejo uspešno preskakovati ovire tudi z napadalno igro.

"Ne podcenjujte Kazahstana"

Matjaž Kek bo danes spremljal na delu svojega stanovskega kolega Milenka Ačimovića. Foto: www.alesfevzer.com Vseeno pa opozarja, da bi bilo preveliko izpostavljanje zaslug zgolj enega člena v slovenski reprezentanci lahko pogubno. "Slovenija ni Benjamin Šeško, ni Jan Oblak, ni Matjaž Kek. Vseh nas ni bilo v določenih trenutkih, pa je Slovenija vseeno funkcionirala. Hočem, da Slovenija funkcionira kot skupina, kot stroj. Imamo pravi odnos, smo dovolj skromni, pa tudi dovolj samokritični, da ti lahko takšna tekma, kot je bila s Kazahstanom, da potrditev in veljavo. Ne podcenjujte pa Kazahstana. To je ekipa, ki ima rep in glavo, samo danes smo jih pa pošteno razmontirali," je izpostavil od ponedeljka naprej 63-letni Mariborčan, ki ga danes čaka nov nogometni spored.

Danes bo z zanimanjem v Murski Soboti spremljal dvoboj reprezentanc do 21 let med Slovenijo in Ciprom. Ta se bo začel ob 18. uri. "Z zmago lahko fantje že res konkretno pogledajo proti Euru 2025. Zaslužijo si poln stadion in dobro vzdušje. To je generacija, ki lahko dosti pomaga slovenskemu nogometu," je zaželel srečo mlajšemu stanovskemu kolegu Milenku Ačimoviću, s katerim dobro sodeluje in mu je v tej akciji "posodil" tudi Adriana Zeljkovića.

Med vratnici Slovenije se je vrnil kapetan Jan Oblak, Kekova četa pa je prvič po šestih tekmah okusila sladkost zmage. Foto: www.alesfevzer.com

To bi bil šele uspeh. Da bi članska reprezentanca v ligi narodov ostala na prvem mestu, nato pa si zagotovila še nastop na SP 2026, mladi upi do 21 let, zanje bi lahko še vedno igral tudi Benjamin Šeško, kar samo priča o tem, kako velik fenomen je vroči Radečan, pa bi si prvič v zgodovini priigrali vstopnico za veliko tekmovanje prek kvalifikacij. Ni kaj, pred slovenskim nogometom bi bila lahko še kako svetla prihodnost.