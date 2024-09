Slovensko nogometno reprezentanco je v dobrih treh desetletjih, odkar nastopa na evropskih in svetovnih zelenicah, vodilo osem različnih selektorjev. Le eden pa je dočakal privilegij in posebno doživetje, ko je lahko vodil Slovenijo na svoj rojstni dan. To je Matjaž Kek, ki ga danes čaka že tretja tovrstna izkušnja. Dvakrat je bil že uspešen, bo tudi v tretje?

Delirij v Mariboru, legendarni Nizozemec izgubil službo

Valter Birsa je prvi reprezentančni zadetek dosegel prav proti Poljski. Dvoboj je bil odigran pred natanko 15 leti. Foto: Reuters Kako je bilo prvič? Matjaž Kek je najprej 9. septembra 2009, ravno na svoj 48. rojstni dan, v Ljudskem vrtu pokvaril načrte Poljakom (3:0) in popeljal reprezentanco do pomembne prelomnice na poti do senzacionalnega preboja na SP 2010. To je bil večer, ko je slovenska reprezentanca ponudila eno najbolj dovršenih predstav v eri znamenite južnoafriške generacije.

Varovanci so selektorju čestitali s prepričljivo zmago. Zlatko Dedić je zadel v 13., Milivoje Novaković, zdajšnji član strokovnega vodstva, v 44., Valter Birsa pa v 62. minuti.

Matjaž Kek je pred 15 leti popeljal Slovenijo do prepričljive zmage nad Poljsko, ki je dala zagon njegovim izbrancem in predstavljala enega izmed temeljev poznejšega juriša na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar Nogometni otrok Gorice je dočakal prvi reprezentančni gol in postavil končni rezultat (3:0). Poskrbel je za delirij v Mariboru, kjer je polni Ljudski vrt dihal z reprezentanco in sanjal o nastopu v Južni Afriki.

Kekovi izbranci so ravno na selektorjev rojstni dan parali živce nemočnim Poljakom s prodorno igro po bokih. Mišo Brečko, zdajšnji selektor izbrane vrste do 19 let, je bil podajalec pri prvem, Andraž Kirm pa pri drugem in tretjem golu.

Poljaki so bili zelo razočarani, saj so ostali brez možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu. Poljskega selektorja Lea Beenhakkerja, slovitega trenerja, ki je v preteklosti vodil tudi madridski Real, so odpustili le nekaj minut po porazu.

Zadnji dvoboj med Slovenijo in Poljsko se je končal s prepričljivo zmago Kekovih izbrancev. To je bila zadnja tekma, ki jo je na poljski klopi vodil sloviti nizozemski strateg Leo Beenhakker. Foto: Reuters

To je v televizijsko kamero povedal takratni predsednik poljske krovne zveze Grzegorz Lato, eden najboljših poljskih nogometašev vseh časov, Nizozemec, legenda trenerskega poklica (vodil je madridski Real, Ajax, nizozemsko reprezentanco ...), pa ni skrival razočaranja. Tako Poljakom po porazu v mestu ob Dravi ni bilo do smeha, Kek pa je nadaljeval zbiranje slovitih trenerskih trofej. Le nekaj mesecev pozneje je v Ljudskem vrtu zasenčil še enega znanega Nizozemca, takratnega selektorja Rusije Guusa Hiddinka ...

Izbranci vzeli Keku deset let življenja

Dvakratni strelec Benjamin Verbič je na dvoboju med Slovenijo in Izraelom (3:2) odločil zmagovalca v zadnji minuti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Natanko deset let pozneje, 9. septembra 2019, je Matjaž Kek, ki se je po vmesnih izkušnjah v Savdski Arabiji in na Hrvaškem vrnil na vroči slovenski selektorski stolček, znova vodil tekmo na svoj rojstni dan. Na rojstnodnevni torti je upihnil 58 svečk, proslavljanje pa je bilo zaradi sladke zmage nad Izraelom še toliko slajše.

Igrale so se kvalifikacije za Euro 2020, v katerih je slovenska reprezentanca v prvem delu ciklusa nihala v predstavah, nato pa septembra ujela ritem, v nekaj dneh v Stožicah premagala Poljsko (2:0) in Izrael (3:2), s tem pa se vrnila v boj za nastop na Euru 2020. V nadaljevanju ni bila več tako uspešna, tako da je kvalifikacijski ciklus končala šele na četrtem mestu, saj je zaostala tako za Poljsko in Avstrijo kot tudi Severno Makedonijo, bo pa ostal prekrasen spomin na 9. september 2019, ko je v Ljubljani spravila na noge več kot deset tisoč gledalcev in po nepozabnem preobratu s 3:2 premagala Izrael.

Slovenija je pred petimi leti v Stožicah odpravila Izrael s 3:2. Ravno na dan, ko je selektor Matjaž Kek dopolnil 68, pardon 58 let. Foto: Grega Valančič / Sportida

Junak srečanja je postal dvakratni strelec Benjamin Verbič, ki je zmagoviti zadetek dosegel v zadnji minuti. Po podaji Jasmina Kurtića je poskrbel, da se tradicija uspešnosti Slovenije na tekmah, ki potekajo na rojstni dan selektorja Matjaža Keka, nadaljuje.

"Hvala fantom, da sem danes praznoval 68. rojstni dan," je po tekmi prisotne na novinarski konferenci nasmejal 58-letni Mariborčan. S tem je dal vedeti, da so mu njegovi varovanci po razburljivi tekmi, odločeni šele v zadnji minuti, vzeli deset let življenja. "Veste, da imam rad glasbo in predvsem jazz, a tole je bil čisti rock'n'roll," je bil dobre volje slavljenec.

Ko je Slovenija nazadnje premagala Kazahstan, si je zagotovila vstopnico za nastop na Euru 2024. Foto: www.alesfevzer.com

Pet let po dramatični zmagi nad Izraelom (3:2) in 15 let po neverjetni dominaciji nad Poljsko bo Kek znova vodil slovensko reprezentanco na svoj rojstni dan. Danes, ko bo v Stožicah pričakal Kazahstan, je dopolnil 63 let. Če se bo nadaljeval zmagoviti niz, bo Slovenija dočakala prvo zmago v četrti izvedbi lige narodov in se zavihtela proti vrhu lestvice B3, s tem pa si pred nadaljevanjem tekmovanja, oktobra ju čakata zaporedni gostovanji na Norveškem in v Kazahstanu, zagotovila lepo izhodišče za osvojitev (naj)višjih mest.

Danes v slovenskem reprezentančnem nogometnem taboru poleg selektorja praznuje tudi Jure Balkovec. Levi bočni branilec, član turškega Alanyasporja, ki je državni dres oblekel 36-krat, je dopolnil okroglih 30 let.

Preostalih sedem ni dočakalo takšne tekme

Srečko Katanec, ki je Slovenijo popeljal na EP 2000 in SP 2002, ni nikoli vodil domače reprezentance na svoj rojstni dan. Foto: Vid Ponikvar Pa preostali slovenski selektorji? Prav nihče – Bojan Prašnikar (rojen 3. februarja 1953), dr. Zdenko Verdenik (2. maj 1949), Srečko Katanec (16. julij 1963), Branko Oblak (27. maj 1947), Slaviša Stojanović (6. december 1969), Tomaž Kavčič (28. november 1953) in Igor Benedejčič (28. julij 1969) – ni niti enkrat vodil izbrane vrste na svoj rojstni dan.

Še več, slovenska reprezentanca je takrat, ko je omenjenih sedem strategov proslavljalo rojstni dan, odigrala le eno tekmo. Šestega decembra 1995, Slaviša Stojanović je takrat kot nogometaš celjskega Publikuma dopolnil 26 let, je Slovenija na oddaljenem gostovanju na drugi strani velike luže premagala Mehiko z 2:1. Reprezentanco je vodil selektor Zdenko Verdenik, za odmevno zmago Slovenije pa sta kot strelca poskrbela Aleš Čeh in Ermin Šiljak. Za oba je bil to tudi strelski prvenec v državnem dresu. Za poznejšega kapetana, zdaj pa že dolgo pomočnika Srečka Katanca, trenutno sta na delu v Uzbekistanu, je bil to tudi edini zadetek v državnem dresu.

Slovenija je pred natanko šestimi leti, takrat je Matjaž Kek dopolnil 57 let, a se še ni vrnil na selektorski stolček, izgubila na gostovanju na Cipru. Tri leta pozneje je na Cipru gostovala tudi Slovenija s selektorjem Kekom in v kvalifikacijah za SP 2022 ostala praznih rok. Foto: Reuters

Kaj pa selektor Kek? Le enkrat se je zgodilo, da je proslavljal rojstni dan in isti večer spremljal na delu slovensko reprezentanco, ki pa jo je vodil nekdo drug. Tako je bilo 9. septembra 2018, ko se je Mariborčanu zaradi vse manj prepričljivih rezultatov že tresel stolček na Reki, Slovenija pa je v uvodni izvedbi lige narodov ravno gostovala na Cipru. Ni se proslavila, pod vodstvom Tomaža Kavčiča je ostala praznih rok (1:2).

To je tudi edina tekma, ki se je igrala na rojstni dan kateregakoli izmed osmih različnih slovenskih selektorjev, tudi če ta takrat ni bil na odgovornem položaju, in je Slovenija doživela rezultatski neuspeh. Na vseh preostalih je bila uspešna. Bo tako tudi zvečer? Dvoboj v Stožicah proti Kazahstanu, na katerem se bo znova zbralo petmestno število gledalcev, se bo začel ob 21. uri.