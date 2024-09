Na Euru 2024 je bil veliko odkritje in eno najbolj pozitivnih presenečenj slovenske reprezentance. Vanja Drkušić je Matjaža Keka prepričal do te mere, da se je zasidral v začetni enajsterici. Po selitvi k beograjski Crveni zvezdi, s katero se je uvrstil v ligo prvakov, je končno dočakal prvo tekmo v novi sezoni, na kateri je odigral vseh 90 minut. Proti Avstriji je vse prej kot razočaral, Slovenija je nadaljevala niz neporaženosti, zdaj pa samozavestni Dolenjec napoveduje nove podvige: "V ponedeljek bomo favoriti proti Kazahstanu. Gremo po zmago."

Pred štirimi leti bi skoraj končal kariero, letos pa je postal eden najbolj pozitivnih slovenskih presenečenj Eura 2024. Foto: Guliverimage Živi najlepše obdobje svoje kariere. Pred štirimi leti je bil tako nezadovoljen, da je resno razmišljal o tem, da bi nogometne čevlje obesil na klin. Njegov oče, nekdanji vratar Nikola Drkušić, ga je takrat vendarle prepričal, naj še vztraja na igriščih in se skuša približati ravni, o kateri je ves čas hrepenel. In res. Vztrajnost ga je pripeljala do ogromnih nagrad. Ne le da je postal eden osrednjih obrambnih stebrov slovenske reprezentance in zaigral na velikem tekmovanju, kot je Euro 2024, ampak bo svoje sanje uresničil tudi v klubski karieri. S Crveno zvezdo, klubom, do katerega je začutil simpatije že kot otrok, bo kaj kmalu zaigral v elitni ligi prvakov.

"Imam občutek, kot da sanjam, in se še nočem zbuditi. Res je lepo. Upam, da bo trajalo čim dlje," se bo Vanja Drkušić trudil po najboljših močeh, da ostane še naprej delaven na treningih in soigralcem pomaga do novih podvigov. Tako v reprezentanci kot tudi klubu. "Nočem zveneti preveč samozavestno ali kaj drugega, a že prej sem vedel, da lahko igram na tej ravni. So pa eno želje, drugo pa realnost. Vesel sem, da se mi je izšlo tako veliko stvari in sem izkoristil to priložnost," si v nadaljevanju kariere želi čim več tekem, da bo pridobival nove izkušnje in še napredoval.

Pokazali, kako se bori za reprezentanco

Slovenska reprezentanca je v skupini B3 lige narodov v uvodnem nastopu remizirala z Avstrijo. Foto: www.alesfevzer.com Odkar je postal član udarnega obrambnega dvojca, kjer tesno sodeluje z Jako Bijolom, Slovenija (vsaj po 120 minutah) ne izgublja. Tako je bilo na primer na Euru 2024, kjer je imela opravka z zelo zahtevnimi tekmicami, saj so jim na drugi strani stale Danska (1:1), Srbija (1:1), Anglija (0:0) in Portugalska (0:0, nato poraz po izvajanju 11-metrovk), brez zmagovalca se je razpletel tudi uvodni dvoboj lige narodov proti Avstriji, prvemu favoritu skupine, ki je na svetovni jakostni lestvici kar 30 mest pred Kekovo zasedbo.

"To je bila zelo težka tekma proti zelo kakovostni reprezentanci. To smo tudi pričakovali. Vedeli smo, da Avstrijci igrajo v visokem ritmu in tekmecu ne puščajo veliko prostega prostora. Tekmo smo dobro začeli, bili boljši 30 minut, nato pa se povlekli nazaj. Avstrijcem smo prepustili preveč prostora, kar je posledično pripeljalo tudi do njihovega zadetka. Smo pa pokazali, kako se bori za državni grb. Veliko je stvari, na katerih lahko gradimo za prihodnost," je po sosedskem remiju z Avstrijo povedal Drkušić ter kot največje orožje Slovenije, ki težko izgublja proti velikim reprezentancam, izpostavil borbenost, agresivnost, pragmatičnost in taktično disciplino. Se pa tudi strinja, da je treba popraviti še dosti stvari.

Z Bijolom se dopolnjujeta v nogometnih vrlinah

Sam še pogreša igralne minute. V novi sezoni jih ni zbral veliko. Ko ga je ruski velikan Zenit posodil Crveni zvezdi, je za rdeče-bele odigral le prvi polčas, nato pa po nesrečnem incidentu s petardo v Kragujevcu moral predčasno z igrišča. Na debi v dresu Beograjčanov v Evropi še čaka. Tako je prvo tekmo, na kateri je prebil na igrišču od prvega do zadnjega sodniškega žvižga, dočakal v reprezentančnem dresu. V Stožicah proti Avstriji.

V osrednjem delu obrambe sodeluje z Jako Bijolom, s katerim se razume zelo dobro tako na igrišču kot tudi zunaj njega. Foto: www.alesfevzer.com

"To je bilo mojih prvih 90 minut po Euru. Dobil sem novo energijo. Ko oblečeš reprezentančni dres, pozabiš na utrujenost. Če bom rekel, da nisem bil v 71. minuti utrujen, bom lagal," je ponazoril, kako zahtevno se je bilo kosati z avstrijskimi nogometaši, zlasti robustnim napadalcem Markom Arnautovićem, za katerega iskreno povedano ni pričakoval, da bo izkazoval tako veliko telesno moč. "Zelo dober, močan napadalec je, a mu nismo prepustili nekaj priložnosti. Z Jako sva opravila dobro delo. Dobro se razumeva tudi zunaj igrišča, kar se kaže tudi na zelenici. Dopolnjujeva se v nogometnih vrlinah. To se izkaže kot dobro. Upam, da bo tudi v ponedeljek tako," se že pripravlja na nov izziv, drugo tekmo lige narodov proti Kazahstanu, znova v polnih Stožicah.

Z Vidovškom ga druži neverjetna podobnost

Matevž Vidovšek in Vanja Drkušić pihata svečke na rojstnodnevnih tortah na isti dan. Foto: www.alesfevzer.com "Proti Kazahstanu bo težka, trda tekma," opozarja, da so Kazahstanci v prvem krogu ostali neporaženi proti Haalandovi Norveški (0:0), a vseeno samozavestno dodaja: "V tekmo gremo v vlogi favorita. Gremo po zmago," želi po dolgem času v reprezentančnem dresu izkusiti sladkost zmage. Nazadnje jo je pred začetkom Eura 2024, ko je Slovenija v Stožicah na prijateljski tekmi ugnala Armenijo z 2:1.

Proti Avstriji je prvič v reprezentančni karieri na tekmi sodeloval z vratarjem Matevžom Vidovškom, ki je nadomestil bolnega Jana Oblaka. "Vida je opravil zelo dobro delo in imel nekaj zelo dobrih posredovanj. Ko nimaš v golu najboljšega vratarja na svetu (Jana Oblaka, op. p.), je to iskreno povedano zagotovo hendikep, a je Matevž odpravil svoje delo odlično. Veseli me, da imamo tako veliko kakovostnih vratarjev," je pohvalil čuvaja mreže Olimpije, s katerim ga druži neverjetna podobnost. Oba sta namreč rojena 30. oktobra 1999, tako da sva sovrstnika v največjem pomenu besede.

Ponedeljek ponuja priložnost, da Slovenija po dolgem času izkusi sladkost zmage. Foto: Guliverimage

O tem, ali bosta 24-letnika sodelovala tudi v ponedeljek, bo več povedal selektor Matjaž Kek. Največ bo odvisno od počutja kapetana Oblaka. Za zdaj je že jasno, da bo dvoboj proti Kazahstanu poskrbel za vsaj eno spremembo pri Sloveniji, saj se je na selektorski stolček vrača Kek, Boštjan Cesar pa se bo vrnil k vlogi prvega pomočnika.

Drugo srečanje Slovenije v četrti izvedbi lige narodov se bo začelo v ponedeljek v Stožicah ob 20.45, glavni sodnik pa bo Portugalec Joao Pinheiro.