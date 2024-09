Stožice pridobivajo mitski status Bežigrada in Ljudskega vrta

Slovenski reprezentančni nogomet je spisal že kar nekaj pravljičnih zgodb. Zlata Katančeva generacija je navduševala na krilih imenitnega ozračja na dotrajanem, a vseeno očarljivem in skoraj nepremagljivem Bežigradu, Kekovi ''Južnoafričani'' so se družili z elito s pomočjo čarobne energije prenovljenega Ljudskega vrta, zdaj, ko so najnovejšo navijaško evforijo sprovocirali borbeni udeleženci Eura 2024, pa domačo trdnjavo predstavljajo Stožice. In to tako veliko, da je v Ljubljani padel rekord.

Še pred slabim desetletjem bi najboljši slovenski nogometaši veliko raje kot Stožice, največji nogometni objekt na sončni strani Alp, za prizorišče domačih tekem izbrali Ljudski vrt. Tako je bilo tudi leta 2015, ko so izbranci Srečka Katanca nastopili v play-offu kvalifikacij za Euro 2026. Želeli so še enkrat okusiti moč Ljudskega vrta, ki je leta 2009 žarel od sreče po nepozabni zmagi nad Rusijo in znal pogosto razorožiti tekmece. Po neuspešnem naskakovanju Eura 2016, Ukrajina je v Mariboru remizirala z 1:1, pa se je reprezentančni nogomet, vsaj kar zadeva največje tekme, po odločitvi Nogometne zveze Slovenije (NZS) bolj ali manj preselil v Ljubljano.

Slovenska reprezentanca je za Bežigradom mešala štrene številnim favoritom. Foto: Reuters

V Stožicah še vedno ni bilo takšnih rezultatov, kot so jih bili navijači vajeni ob svojem času iz Bežigrada oziroma Ljudskega vrta. Nato je sledilo obdobje navijaškega ravnodušja, ko so bile tribune vedno bolj prazne, svoje sta naredila tudi bojkot organiziranih navijaških skupin in pandemija koronavirusa, nato pa se je stanje le začelo popravljati. Tudi s pomočjo Stožic.

Kek: Stožice dobivajo pozitiven predznak, pa če kdo prek Trojan to prizna ali ne

Matjaž Kek je prvi selektor Slovenije, ki je popeljal reprezentanco v izločilni del velikega tekmovanja. Foto: Guliverimage Kvalifikacije za Euro 2024 so minile v ozračju, ki je vsaj malce spomnil na zlate čase Bežigrada in Ljudskega vrta, vrhunec nogometne navijaške evforije pa je sledil na nemških stadionih na Euru.

"Toliko pozitivne energije, kot so jo zdaj dali navijači … Čeprav je bil Bežigrad fantastičen za prvo generacijo, Ljudski vrt je bil neponovljiv, kar zadeva Rusijo in kvalifikacije za SP 2010, Stožice zdaj dobivajo neki zagon, neki pozitiven predznak, pa če kdo prek Trojan to prizna ali ne … Sem še vedno za to, da se tekme igrajo v različnih krajih Slovenije, a to ni moja stvar. To je vprašanje za koga drugega. Romanje navijačev v Nemčijo pa se da primerjati z Amsterdamom. To se je zgodilo, to smo sprovocirali," je Matjaž Kek po uvrstitvi med 16 najboljših na Euru 2024 zadovoljno spregovoril o posebnem zadoščenju, ki ga je začutil, saj so nogometaši sprožili tako močno evforijo, da so v Nemčiji drug za drugim padali rekordi.

Matjaž Kek na rokah varovancev v Ljudskem vrtu po preboju Slovenije na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Absolutni rekord, ki ga lahko Slovenija danes popravi

Ko je Slovenija pred začetkom Eura doma remizirala z Bolgarijo, je postavila nov rekord neporaženosti na zaporednih domačih tekmah (11). Foto: www.alesfevzer.com Današnja tekma proti Avstriji bo podala odgovor na vprašanje, ali so slovenski navijači zadržali strast in ponos, s katerim so v Nemčiji polnili srca nogometašem in bili njihov 12. igralec. Zanimanje za dvoboj je ogromno, tribune bodo nabito polne, zbralo se bo vsaj 15 tisoč gledalcev. Se bo nadaljeval tudi niz neporaženosti? Ta je v članski reprezentanci rekorden. Bežigrad in Ljudski vrt sta imela v preteklosti svoja obdobja, ko sta prerasla v neosvojljivi trdnjavi, zdaj pa so to postale Stožice. Slovenija ni namreč v Ljubljani izgubila že 11 tekem zapored! To je absolutni rekord, ki ga lahko danes Kekova četa še popravi in podaljša.

Traja že vse od 12. junija 2022, ko je Slovenija po preobratu v drugem polčasu remizirala s Srbijo (2:2). V nadaljevanju je zaigrala na domači zelenici kot v transu. Premagala je Haalandovo Norveško, ki se s superzvezdnikom Manchester Cityja na čelu vrača v Stožice čez dva meseca, pa Črno goro, San Marino, Severno Irsko, Finsko, Kazahstan, Ronaldovo Portugalsko in Armenijo, remizirala pa je z Dansko in Bolgarijo. Neporažena je tako ostala rekordnih 11 tekem in s tem popravila prejšnji rekord, postavljen med novembrom 2019 in oktobrom 2021, ko je bila doma nepremagana na desetih zaporednih srečanjih. Niz se je takrat končal v Mariboru, na zadnji tekmi Slovenije, odigrani v Ljudskem vrtu, ko je bila boljša Rusija z 2:1.

Ko je Slovenija lani premagala v Ljubljani Kazahstan z 2:1, se je na tribunah v Stožicah zbralo rekordnih 16.432 gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com

Stožice, ki pridobivajo mitski status Bežigrada in Ljudskega vrta, lahko tako danes pozdravijo nov rekord. Če bo Kekova četa ostala neporažena proti Avstriji, na papirju prvega favoritu skupine B3 lige narodov, bo niz neporaženosti podaljšan na kar ducat tekem. Že v ponedeljek, ko se po slabem letu v Ljubljano vrača Kazahstan, pa bi se lahko povzpel že na številko 13!