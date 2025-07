Mariborska občina do polnega lastništva v Ljudskem vrtu

Po uradni cenitvi, ki je bila opravljena konec lanskega leta, je vrednost vseh deljenih nepremičnin v Ljudskem vrtu, ki med drugim obsegajo stadion, teniška igrišča in dvorano Lukna, 23,1 milijona evrov.

Pred sklenitvijo sodne poravnave je znašal solastniški delež občine 90 odstotkov in ZMŠD Branik 10 odstotkov. Zaradi upoštevanja preteklih občinskih vlaganj so v pogajanjih dosegli dogovor, da se solastniški delež ZMŠD Branik zmanjša na 7,16 odstotka, kar v vrednosti premoženja predstavlja 1,7 milijona evrov. Zaradi takojšnjega enkratnega izplačila Mestne občine Maribor na račun ZMŠD Branik pa je bil na koncu s sodno poravnavo dogovorjen znesek 1,5 milijona evrov.

Več desetletij trajajoče deljeno lastništvo športnega parka Ljudski vrt je predstavljalo težavo pri vzdrževanju in vlaganjih v to infrastrukturo. Leta 2021 se je zato občina lotila razdruževanja lastnine, sklenitev sodne poravnave pa po navedbah občine predstavlja zaključni korak tega postopka s "pošteno, pravno vzdržno in ekonomsko upravičeno rešitvijo za obe strani".

S tem si občina obeta lažje pridobivanje državnih in evropskih sredstev za potrebna vlaganja v športno infrastrukturo, pa tudi izvajanje projektov, kot je že dlje časa načrtovana izgradnja garažne hiše na tem območju.

Župan Saša Arsenovič je na današnji seji mestnega sveta povedal, da bodo poslej lahko s tem premoženjem upravljali odgovorno in samostojno. "Ne bo izgovorov, da imamo še nekoga notri," je dejal.

Mestni svetniki so v razpravi izrazili zaskrbljenost, da bi zahtevke do občine v prihodnje lahko imela tudi Teniški klub Branik in Nogometni klub Maribor.

Sodno poravnavo mora potrditi še skupščina ZMŠD Branik, ki naj bi se po poročanju časnika Večer sestala v prihodnjih dveh tednih.

Mestni svet je danes soglasno potrdil tudi dokumentacijo za začetek prenove toplovodnega sistema na območju Bumeranga, ki se ogreva iz toplotne postaje Framska. Projekt je vreden 290.000 evrov.