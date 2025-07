Oborožen rop v Mariboru: več zamaskiranih moških pobegnilo z avtomobilom

Popoldan se je v Mariboru zgodil rop trafike, policija pa išče zamaskirane moške, ki so se po dejanju odpeljali z avtomobilom znamke BMW. Govorili so srbohrvaško. Vse, ki bi imeli koristne informacije o kaznivem dejanju, prosijo za informacije.

Okoli 14.15 so mariborski Operativno komunikacijski center obvestili o kaznivem dejanju ropa v trafiki na Razlagovi ulici v Mariboru.

Zamaskirani moški, oblečeni v črna oblačila, so vstopili v notranjost trafike ter zgrozili zaposlenima, pri tem pa grožnjo podkrepili tudi z orožjem.

"Po prvih zbranih obvestilih so odtujili in si protipravno prilastili denar. Po dejanju so prostore zapustili in se s kraja odpeljali z osebnim avtomobilom, po vsej verjetnosti znamke BMW, črne barve, mariborskega registrskega območja," so navedli pri policiji.

Po do zdaj zbranih informacijah so osumljenci visoki med 180 in 190 centimetrov, temne polti, temnih kratko pristriženih las, eden od njih je suhe postave, medtem ko sta preostala dva čokata. Osumljenci so oblečeni v temna oblačila, eden izmed njih je imel obraz v celoti pokrit z masko, preostala dva sta uporabljala medicinske maske.