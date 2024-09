Zvezdnik Manchester Cityja razmišlja o stavki

Zvezni igralec Manchester Cityja in španski reprezentant Rodrigo Hernandez Cascante, v nogometnem krogih znan kot Rodri ali Rodrigo, je na novinarski konferenci pred srečanjem lige prvakov z Interjem potožil o preobremenjenosti zaradi prenatrpanega koledarja tekem. V odgovoru na vprašanje, je pritrdil, da igralci zaradi vse večjih obremenitev razmišljajo o stavki, poročata agenciji AFP in dpa.

Španski zvezdnik Rodri je v prejšnji sezoni odigral 63 tekem za klub in reprezentanco, s katero je v finalu evropskega prvenstva premagal Anglijo. Sezona se je tako zanj zavlekla do 14. julija.

V tej sezoni ga čaka še več tekem, saj City sodeluje v razširjeni ligi prvakov in prenovljenem klubskem svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo junija.

"Mislim, da smo blizu tega," je dejal Rodri v pogovoru z mediji na vprašanje, ali je možno, da bodo igralci stavkali. "Če vprašate katerega koli igralca, bo rekel enako. To je splošno mnenje igralcev. Če bo šlo tako naprej, bo prišel trenutek, ko ne bomo imeli druge možnosti, a poglejmo. To nas skrbi, ker smo mi tisti, ki trpimo."

Rodri je lani v finalu lige prvakov dosegel zmagoviti zadetek proti Interju. V novo sezono bo vstopil v sredo ravno z dvobojem proti Milančanom. Foto: Reuters

"Iz mojih izkušenj vam lahko povem, da od 60 do 70 tekem na sezono, ne gre. Med 40 ali 50 je število tekem, na katerih lahko igralec nastopi na najvišji ravni. Po tem padeš, ker je nemogoče vzdrževati fizične ravni. Letos lahko pridemo do 70, morda 80 tekem, ne vem. Odvisno, kako daleč prideš na tekmovanjih. Po mojem skromnem mnenju se mi zdi preveč," je bil jasen.

City je v zadnjih dveh sezonah igral 120-krat v vseh tekmovanjih. Nekateri igralci Cityja so v sezoni 2023/24 odigrali več kot 70 tekem zaradi klubskih in reprezentančnih tekmovanj.

Pritožba zaradi prenatrpnega urnika tekmovanj

Sindikat evropskih nogometašev FIFPro Europe in združenje evropskih nogometnih lig EPFL sta julija vložila pritožbo pri Evropski komisiji proti Mednarodni nogometni zvezi Fifi zaradi prenatrpanega urnika mednarodnih tekmovanj. Ta po mnenju pritožnikov "predstavlja tveganje za zdravje igralcev".

V začetku tega meseca je FIFPro objavil poročilo, ki poudarja zaskrbljenost igralcev zaradi prekomerne delovne obremenitve in pomanjkanja skrbi za igralce s strani nogometnih upravnih organov.

Rodri je v novo sezono s Cityjem vstopil z angleško superpokalno lovoriko. Foto: Guliverimage

V poročilu, pripravljenim z analitičnim orodjem Football Benchmarkom, razkrivajo, da se je 54 odstotkov od 1500 spremljanih igralcev soočilo s pretirano ali visoko delovno obremenitvijo, pri čemer je precejšnje število presegalo meje, ki so jih priporočili medicinski strokovnjaki.

Predstavniki FIFPro, evropskih lig in združenja svetovnih lig bodo v četrtek na svetovnem nogometnem vrhu v Sevilli v Španiji razpravljali o delovnih obremenitvah in koledarju tekem skozi oči igralca, so pri FIFPro zapisali na spletni strani.