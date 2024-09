Sobota, 14. september:

City se je proti Brentfordu po golu Yoaneja Wisse že v 22. sekundi šokantno znašel v zaostanku, za preobrat pa potreboval le 31 minut. Zanj je poskrbel norveški zvezdnik Erling Haaland, ki je dosegel oba gola, zadel pa tudi vratnico, ki mu je preprečila, da bi postal prvi igralec v angleški ligi s "hat trickom" na treh zaporednih tekmah premier lige. Za norveškega napadalca je bil to že 99. gol v dresu Cityja in deveti v sezoni.

Erling Haaland je v neverjetni formi. V uvodnih štirih krogih je na Otoku dosegel devet zadetkov! Foto: Reuters

Brentford je bil sicer zadnja ekipa, ki je sinje-modre premaga na njihovem Etihadu, to jim je uspelo novembra 2022. Haaland je poskrbel za nov rekord Premier League. Pred tem je bil najboljši strelec po štirih krogih Wayne Rooney, ki je v dresu Manchester Uniteda sezono 2011/12 odprl z osmimi zadetki.

Nottingham šokiral Liverpool

Presenetljivo pa je brez točk ostal Liverpool, premagal ga je Nottingham Forest, ki je na gostovanju na Anfieldu zmagal prvič po 55 letih. Domači so sicer bili več pri žogi, napadali, a gosti so imeli v protinapadih predvsem v drugem polčasu celo več lepih priložnosti. Eno je v 72. minuti izkoristil Callum Hudson-Odoi, to mu je uspelo z natančnim strelom z 20 metrov, žoga se je od vratnice odbila v mrežo.

Veselje nogometašev in navijačev Nottinghama po zmagi na Anfieldu. Foto: Reuters

Nottingham Forest, dvakratni evropski prvak, pri katerem vlogo tehničnega direktorja opravlja Miran Pavlin, je zmagal na Anfieldu prvič po letu 1969.

Spet je v nekoliko bolj mirnih vodah Manchester United, ki je z 3:0 zmagal na gostovanju pri Southamptonu. A spet so imeli nekaj težav, prebudila jih je šele ubranjena enajstmetrovka njihovega vratarja Andreja Onane, ki je bil v 33. minuti uspešnejši od izvajalca najstrožje kazni Cameron Archerja. Kazen je sledila takoj, že nekaj minut zatem je Matthijs de Ligt izkoristil natančen predložek Bruna Fernandesa in z glavo poslal žogo na pravo mesto. Še v prvem polčasu je vodstvo povišal Marcus Rashford, končni izid pa je v sodnikovem dodatku drugega dela po lepi akciji postavil Alejandro Garnacho.

Rdeči vragi so se izkazali na gostovanju na stadionu St. Mary. Foto: Guliverimage

Povratnik v ligo Leicester je bil blizu zmage v Londonu pri Crystal Palaceu. Vodil je do druge minute sodnikovega dodatka, ko je z enajstmetrovke na 2:2 izenačil Jean-Philippe Mateta. Brez zmagovalca sta se razšla tudi Fulham in West Ham, gosti so prek Dannyja Ingsa izenačili v peti minuti dodatka. Na tekmi med Brightonom in Ipswichem ni bilo golov.

Derbi severnega Londona

Nedelja prinaša derbi severnega Londona, na katerem bo Tottenham gostil Arsenal. Ta je dobil zadnji dve gostovanji pri velikem rivalu, se bo na pa na gostovanje podal brez poškodovanega Martina Odegaarda, ki se je poškodoval med reprezentančnim premorom. Tottenham je proti Arsenalu brez zmage na zadnjih štirih tekmah, zadnjo zmago je dosegel ob koncu sezone 2021/22, ko je na trenerskem stolčku še sedel Antonio Conte. Topničarji so dobili zadnjih pet od skupno sedmih derbijev, na zadnjem so konec aprila zmagali s 3:2. Pri Spursih sta pod vprašajem nastopa Dominica Solankeja in Mickyja van de Vena, dvom obstaja tudi pri Yvesu Bissoumi. Veliko skrbi ima tudi Arteta, saj bo poleg Odegaarda zagotovo manjkal kaznovani Declan Rice, blizu vrnitve na zelenico pa naj bi bil Gabriel Jesus, ki je izpustil zadnji dve tekmi.

Ange Postecoglou verjame, da ima njegova ekipa pravi recept za uspeh. Foto: Reuters

"Ne posebej Arsenal – želimo biti klub, ki lahko izzove vsakogar. To je tisto, kar poskušamo postati. Če želimo to narediti, moramo delovati na določeni ravni, trenutna ekipa je dovolj močna, da to stori, z vidika uspešnosti pa mislim, da smo na dobri poti, da smo še boljši kot lani," je pred derbijem dejal Postecoglou, medtem ko je Arteta namenil nekaj pohvale 59-letnemu strategu na klopi velikega rivala. "Spoštujem ga. Mislim, da je odličen trener, saj k stvarem pristopa na povsem svoj način. Ima resnično edinstven način razmišljanja o igri, všeč mi je, da stoji za svojo filozofijo in mislim, da predstavlja sebe in klub na res dober način," je dejal Arteta, ki je v tem tednu še podaljšal sodelovanje z angleškimi podprvaki.

Nedeljska tekma bo 196. tekma med Tottenhamom in Arsenalom ter 65. v premier ligi, Arsenal je dobil 82 srečanj, Spurs pa 61.

