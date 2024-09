Uefa opozarja Angleže, najhujša kazen bi bila prepoved nastopa na Euru 2028

Po poročanju britanskega časnika Times je generalni sekretar Evropske nogometne zveze Uefe Teodore Teodoridis posvaril britansko vlado pred resnimi posledicami v zvezi z načrti o uvedbi neodvisnega nogometnega regulatorja (IFR) v angleškem profesionalnem nogometu, poročanje britanskega tiska povzemata nemška dpa in portal The Athletic.

Britanski premier Keir Starmer nadaljuje z načrti za vzpostavitev neodvisnega nogometnega regulatorja za angleške profesionalne moške lige, tri leta po tem, ko je to predlagala nekdanja konservativna vlada. V britanski vladi namreč menijo, da bo neodvisno nadzorno telo, regulator je bil letos predstavljen v parlamentu, "ščitil klube" z "zagotavljanjem njihove finančne vzdržnosti".

To telo bo imelo pooblastila za preprečevanje odcepitvenih tekmovanj, kot je bil denimo za zdaj propadel projekt evropske super lige.

Z zakonom predlagajo tudi uvedbo novega testa primernosti potencialnih lastnikov klubov, preden bi jim dovolili prevzem kluba ter zadrževanje pooblastil glede finančne razdelitve med najelitnejšo premier league in angleško nogometno ligo EFL.

Vendar Uefa vztraja, da mora angleški nogomet upravljati angleška nogometna zveza FA. Pri Uefi so izrazili zaskrbljenost, da bi neodvisni regulator lahko povzročil "vmešavanje vlade" v šport.

Prevelika pooblastila regulativnega organa

Skladno s tem je generalni sekretar Uefe Teodore Teodoridis v pismu britanski ministrici, pristojni za šport, Lise Nandy, zahteval, da ne sme biti "nobenega vmešavanja vlade v delovanje nogometa".

Po navedbah Timesa, ki je podatke pridobil iz kopije pisma, je visoki uradnik evropske nogometne federacije opozoril na prevelika pooblastila regulativnega organa za spremljanje klubov v najvišjih angleških ligah. Kritiziral je tudi zamisel, da bi oblast lahko preglasila angleške profesionalne lige pri razdeljevanju televizijskega denarja.

Anglija je na letošnjem Euru 2024 v finalu izgubila proti Španiji. Foto: Reuters

Teodoridis je opozoril, da obstajajo "posebna pravila", katerih namen je preprečiti vmešavanje države, kar je varovalka, s katero zagotavljajo avtonomijo športa in poštenost športnega tekmovanja. Končna sankcija za neupoštevanje pravil bi bila "izključitev angleške zveze iz Uefe in angleških klubov iz vseh evropskih tekmovanj".

V najslabšem primeru se Anglija ne bi mogla udeležiti naslednjega domačega evropskega prvenstva, ki ga bodo od 9. junija do 9. julija 2028 v Angliji izpeljali skupaj s Škotsko, Irsko, Severno Irsko in Walesom. Teodoridis je ministrico opozoril, da je "nujno zaščititi in ohraniti neodvisnost FA".

"Medtem ko je prvotni namen IFR nadzirati dolgoročno finančno vzdržnost klubov, vedno obstaja tveganje, da lahko IFR, ko bo ustanovljen, razširi svoj mandat izven teh področij."