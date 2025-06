Pari 2. kroga kvalifikacij za ligo Europa: Sabah (Aze)/Celje (Slo) - AEK Larnaka (Cip)/Partizan Beograd (Srb)

Lugano (Švi) – Paksi (Mad)/CFR Cluj (Rom)

Levski Sofija (Bol)/Hapoel Beer Sheva (Izr) - Braga (Por)

Banik Ostrava (Češ) - Legia Varšava (Pol)/Aktobe (Kaz)

Anderlecht (Bel) - Spartak Trnava (Slk)/BK Häcken (Šve)

Šerif Tiraspol (Mol)/Priština (Kos) - Utrecht (Niz)

Midtjylland (Dan) - Hibernian (Ško)

Bešiktaš (Tur) - Šahtar Doneck (Ukr)/Ilves Tampere (Fin)

Pred dobrimi tremi meseci so Celjani v Švici proslavljali največji evropski uspeh v zgodovini kluba, saj so se uvrstili v četrtfinale konferenčne lige. Izločili so Lugano, dvoboj pa je postregel z nepozabnim festivalom zadetkov in preobratov. Celjani so prvo tekmo doma dobili z 1:0, nato pa je Lugano redni del povratnega srečanja dobil s 4:3, po podaljških pa je rezultat znašal 5:4. Sledili so streli z bele točke, kjer so več zbranosti in natančnosti pokazali gostje iz Slovenije. Celje je tako izločilo favorita iz Švice, nato pa v četrtfinalu sicer namučilo Fiorentino, a žal izpadlo.

Predsednik Valerij Kolotilo in slovenski reprezentant Mark Zabukovnik sta izvedela tekmeca v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa, če bodo grofje preskočili uvodno oviro v tekmovanju. Foto: Aleš Fevžer

Tekmeca iz Slovenije in Švice bi se lahko znova srečala že to poletje, saj je bil Lugano pred žrebom označen kot eden izmed štirih kandidatov, sn katerimi bi se lahko Rierova četa spoprijela v 2. krogu, če bi seveda pred tem upravičila vlogo favorita proti Sabahu.

Ples kroglic pa je poskrbel za drugačen scenarij. Celjane v primeru napredovanja v 2. krogu čaka boljši iz ciprsko-srbskega dvoboja, na katerem se bosta pomerila AEK Larnaka in Partizan Beograd.

Partizan že dolgo v senci Crvene zvezde

Partizan se po kakovosti ne more primerjati z Elšnikovo Crveno zvezdo. Foto: Guliverimage Črno-beli so že dalj časa v senci večnega mestnega rivala Crvene zvezde. Partizan kljub finančni in organizacijski krizi, s katero se spopada že vrsto let, še vedno spada med velikane srbskega nogometa, a že dolgo ni proslavljal državnega naslova. To mu je nazadnje uspelo leta 2017. V prejšnji sezoni je krepko zaostal za Timijem Maxom Elšnikom in druščino ter osvojil drugo mesto. Trener je Srđan Blagojević, črno-beli dres pa nosi tudi občasni slovenski reprezentant Mario Jurčević.

Partizan se lahko v Evropi pohvali z izjemnimi dosežki, leta 1966 je zaigral v velikem evropskem finalu, kjer je v Bruslju izgubil proti madridskemu Realu (1:2). Lani je v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo izpadel proti Gentu. Pred tem sta bila v Evropi boljša od njega tudi Dinamo Kijev in Lugano. Nazadnje je v skupinskem delu konferenčne lige igral leta 2022, nato pa izpadel v osmini finala proti Šerifu.

Mešani spomini Celja na Ciper

AEK iz Larnake je bil ustanovljen pred 30 leti, v tem obdobju pa je osvojil tri pokalne lovorike. Zadnjo v prejšnji sezoni. Trener je Španec Imanol Idiakez, tako da bi lahko prišlo do trenerskega spopada dveh španskih strokovnjakov. AEK je že trikrat nastopil v skupinskem delu evropske lige, v zadnjih nekaj sezonah pa ni tako uspešen v evropskih tekmovanjih. Lani je gladko izpadel v kvalifikacijah proti madžarskemu Paksu (0:2 in 0:3). Igralski kader je poln tujcev, veliko je Špancev, kapetan pa je nekdanji up madridskega Reala Angel Garcia, ki se je leta 2021 preselil na Ciper iz poljskega kluba Wisla Plock.

Celjani so v prejšnji sezoni v play-offu za osmino finala konferenčne lige izločili Apoel iz Nikozije. Foto: Jure Banfi

Celje z Riero ima mešane spomine na Ciper. Lani je najprej v ligaškem delu konferenčne lige na gostovanju pri Pafosu, čeprav si je priigralo kar nekaj priložnosti, izgubilo z 0:2, nato pa je v play-offu za preboj v osmino finala navdušilo proti Apoelu iz Nikozije in izločilo takratnega cipskega prvaka.