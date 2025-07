Zaradi dogovarjanja o izidih črnogorskemu Arsenalu ostra kazen

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v črnogorski klub Arsenal Tivat kaznovala s prepovedjo nastopanja v evropskih tekmovanjih za 10 let, do leta 2035, zaradi dogovarjanja o izidih tekem v kvalifikacijah za konferenčno ligo leta 2023.

Uefa je klubu Arsenal Tivat naložil globo v višini 500.000 evrov in kaznovala štiri igralce ter enega sodnika. Disciplinska komisija je trem igralcem prepovedala nastopati za 10 let, igralec Nikola Čelebić in sodnik Ranko Krgović pa sta prejela dosmrtni prepovedi.

Uefa je sporočila, da želi, da bi Mednarodna nogometna zveza prepoved razširila na ves svet.

Podrobnosti niso navedli, le to, da je klub kršil pravila o "splošnih načelih poštenega ravnanja" in "integriteti tekem in tekmovanj ter dogovarjanju o izidih tekem" glede dvoboja prvega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti armenski ekipi Alaškert. Ekipi sta v Armeniji remizirali z 1:1, medtem ko je Alaškert na povratni tekmi v Črni gori zmagal s 6:1.