To pomeni, da bo zmagovalec dvoboja Neman Grodno iz Belorusije in Urartu iz Armenije neposredno uvrščen v tretji kvalifikacijski krog.

Dunajska Streda ima istega lastnika kot madžarski klub Györ, ki tekmuje v istem evropskem pokalu. Madžarski klub v skladu s sklepom Uefe ostaja v tekmovanju. Lastnik obeh klubov je slovaški poslovnež Oszkar Vilagi.

Odločitev Uefe zadeva tudi slovenskega branilca Klemna Nemaniča, ki je po uspešni sezoni v Celju prestopil v Dunajsko Stredo.

Odločitev Uefe se nanaša na spoštovanje pravila o večkratnem lastništvu, kar je bistvenega pomena za ohranjanje integritete tekmovanja in poštene igre v evropskem nogometu.

"Na podlagi pregleda dokumentacije, ki sta jo predložila kluba, je prvi senat organa Uefe za finančni nadzor klubov prišel do zaključka, da sta Györ in Dunajska Streda do 1. marca 2025 kršila pravilo o lastništvu več klubov, kot je določeno v 5. členu (5.01) predpisov Uefe za klubska tekmovanja," so pri Uefi zapisali v izjavi na uradni spletni strani.

Dunajska Streda je v minuli sezoni slovaške lige končala na četrtem mestu.

Podobno odločitev mora Uefa po pisanju nemške tiskovne agencije dpa sprejeti tudi v primeru Crystal Palacea in Lyona v evropski ligi. Razplet bo odvisen od pritožbe Lyona po izpadu v drugo ligo francoskega nogometa zaradi nespoštovanje finančnih pravil.