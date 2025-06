Za domači klub Boro, Middlesbrough, je pred odhodom k Leedsu dosegel 141 golov na 238 tekmah, za angleško reprezentanco pa je odigral šest tekem, a zaradi hude poškodbe kolena ni nastopil v reprezentanci Alfa Ramseyja, ki je leta 1966 osvojila svetovno prvenstvo.

V izjavi na uradni spletni strani kluba so zapisali: "Vsi v nogometnem klubu Middlesbrough so v tem žalostnem trenutku z Alanovo družino in prijatelji." Igral je tudi za Plymouth Argyle.

🤍 The thoughts of everyone at #LUFC are with the friends and family of Alan Peacock, who has sadly passed away at the age of 87. Rest in peace, Alan pic.twitter.com/3nTwCaWEXQ